Европейский Союз перечислил Украине первый транш в размере 500 миллионов евро в рамках новой программы макрофинансовой помощи. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
“Сегодня ЕС выделяет 500 миллионов евро макрофинансовой помощи Украине. ЕС продолжает активно привлекаться к деятельности в Украине и поддерживать ее народ” – написал он
Список предварительно квалифицированных лиц, которые могут принимать участие в выводе неплатежеспособных банков с рынка, состоит из 8 банков: Универсал Банк, Кредобанк, Мотор-Банк, ТАСкомбанк, ПУМБ, Альфа-Банк, Асвио Банк, КИБ.
Суд отменил арест активов "ВТБ Банка" ￼Суд удовлетворил жалобу "ВТБ Банка" и отменил постановление частного исполнителя об открытии исполнительного производства №57270017 и аресте движимого и недвижимого имущества банка.
Список предварительно квалифицированных лиц, которые могут принимать участие в выводе неплатежеспособных банков с рынка, состоит из 8 банков: Универсал Банк, Кредобанк, Мотор-Банк, ТАСкомбанк, ПУМБ, Альфа-Банк, Асвио Банк, КИБ.
Кредо слід запустити.
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Список предварительно квалифицированных лиц, которые могут принимать участие в выводе неплатежеспособных банков с рынка, состоит из 8 банков: Универсал Банк, Кредобанк, Мотор-Банк, ТАСкомбанк, ПУМБ, Альфа-Банк, Асвио Банк, КИБ.
все эти банки участвуют в конкурсе относительно вывода ВТБ? и на каких условиях?
Багато тут оптимістів зібралося - максимум через 20 днів... Але є оптимісти і по інший бік, які ВИРІШУЮТЬ і вони не пропустять своєї нагоди, щоб затягнути процес хоча би через організацію судових позивань до часу, коли їхній оптимізм перейде в реальні зарплати, а не перелічені попередньо. А там і курсом можна оправдати перед державою затягування солодкого процесу. Ну і хіба це не буде патріотично як би на москалях відігратися , чи є сміливі готові протестувати ?
mfn9 написав:У Фонда гарантирования появились покупатели на ВТБ Банк
Это не совсем "покупатели", скорее желающие заработать на продаже активов ВТБ, что говорит о том что банк утопили не пустым, раз столько желающих. Но на их месте я бы хорошо подумал, если активы банка превышают его обязательства, любой суд "на раз-два" отменит решение нацбанка и понесётся процесс в обратном направлении.
mfn9 написав:У Фонда гарантирования появились покупатели на ВТБ Банк
Это не совсем "покупатели", скорее желающие заработать на продаже активов ВТБ, что говорит о том что банк утопили не пустым, раз столько желающих. Но на их месте я бы хорошо подумал, если активы банка превышают его обязательства, любой суд "на раз-два" отменит решение нацбанка и понесётся процесс в обратном направлении.
так были уже подобные суды и признание судами незаконнымИ решениЯ НБУ, о признании банков неплатежеспособными, но это не приводило к восстановлению работы банка, так как обратной процедуры на это нет, не предусмотрено Точное кол-во желающих не сообщается, написано: декілька,??? также нет конкретики на какой именно актив по стоимости они, желающие, претендуют???
Востаннє редагувалось саша в Вів 11 гру, 2018 20:17, всього редагувалось 1 раз.