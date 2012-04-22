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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1570157115721573>

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.1 5 476
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
121
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 476
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:39

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Европейский Союз перечислил Украине первый транш в размере 500 миллионов евро в рамках новой программы макрофинансовой помощи. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

“Сегодня ЕС выделяет 500 миллионов евро макрофинансовой помощи Украине. ЕС продолжает активно привлекаться к деятельности в Украине и поддерживать ее народ” – написал он
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:40

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

походу межбанк под Новый год сходит на 27.50))
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 18:08

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

У Фонда гарантирования появились покупатели на ВТБ Банк
https://finclub.net/news/u-fgvfl-poyavi ... -bank.html

Список предварительно квалифицированных лиц, которые могут принимать участие в выводе неплатежеспособных банков с рынка, состоит из 8 банков: Универсал Банк, Кредобанк, Мотор-Банк, ТАСкомбанк, ПУМБ, Альфа-Банк, Асвио Банк, КИБ.
mfn9
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 18:19

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Альфе куда привязать ВТБ, у них еще Укрсоц висит, а у ТАСС вроде есть уже Универсал, остается ПУМБ
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 18:27

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Суд отменил арест активов "ВТБ Банка"
￼Суд удовлетворил жалобу "ВТБ Банка" и отменил постановление частного исполнителя об открытии исполнительного производства №57270017 и аресте движимого и недвижимого имущества банка.

https://biz.censor.net.ua/news/3101771/ ... _vtb_banka
ep3gotts
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 18:52

  mfn9 написав:У Фонда гарантирования появились покупатели на ВТБ Банк
https://finclub.net/news/u-fgvfl-poyavi ... -bank.html

Список предварительно квалифицированных лиц, которые могут принимать участие в выводе неплатежеспособных банков с рынка, состоит из 8 банков: Универсал Банк, Кредобанк, Мотор-Банк, ТАСкомбанк, ПУМБ, Альфа-Банк, Асвио Банк, КИБ.

Кредо слід запустити.
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 18:58

  mfn9 написав:У Фонда гарантирования появились покупатели на ВТБ Банк
https://finclub.net/news/u-fgvfl-poyavi ... -bank.html

Список предварительно квалифицированных лиц, которые могут принимать участие в выводе неплатежеспособных банков с рынка, состоит из 8 банков: Универсал Банк, Кредобанк, Мотор-Банк, ТАСкомбанк, ПУМБ, Альфа-Банк, Асвио Банк, КИБ.
все эти банки участвуют в конкурсе относительно вывода ВТБ? и на каких условиях?
саша
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 19:07

так просто тут не буває

Багато тут оптимістів зібралося - максимум через 20 днів...
Але є оптимісти і по інший бік, які ВИРІШУЮТЬ :!: :idea: і вони не пропустять своєї нагоди, щоб затягнути процес хоча би через організацію судових позивань до часу, коли їхній оптимізм перейде в реальні зарплати, а не перелічені попередньо. А там і курсом можна оправдати перед державою затягування солодкого процесу. Ну і хіба це не буде патріотично як би на москалях відігратися :mrgreen: , чи є сміливі готові протестувати ?
providnyk
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 19:55

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  mfn9 написав:У Фонда гарантирования появились покупатели на ВТБ Банк

Это не совсем "покупатели", скорее желающие заработать на продаже активов ВТБ, что говорит о том что банк утопили не пустым, раз столько желающих. Но на их месте я бы хорошо подумал, если активы банка превышают его обязательства, любой суд "на раз-два" отменит решение нацбанка и понесётся процесс в обратном направлении.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 20:10

  vitaliian написав:
  mfn9 написав:У Фонда гарантирования появились покупатели на ВТБ Банк

Это не совсем "покупатели", скорее желающие заработать на продаже активов ВТБ, что говорит о том что банк утопили не пустым, раз столько желающих. Но на их месте я бы хорошо подумал, если активы банка превышают его обязательства, любой суд "на раз-два" отменит решение нацбанка и понесётся процесс в обратном направлении.
так были уже подобные суды и признание судами незаконнымИ решениЯ НБУ, о признании банков неплатежеспособными, но это не приводило к восстановлению работы банка, так как обратной процедуры на это нет, не предусмотрено Точное кол-во желающих не сообщается, написано: декілька,??? также нет конкретики на какой именно актив по стоимости они, желающие, претендуют???
Востаннє редагувалось саша в Вів 11 гру, 2018 20:17, всього редагувалось 1 раз.
саша
 
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