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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1570157115721573

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.1 5 476
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
121
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 476
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 20:17

  саша написав:
  mfn9 написав:У Фонда гарантирования появились покупатели на ВТБ Банк
https://finclub.net/news/u-fgvfl-poyavi ... -bank.html
Список предварительно квалифицированных лиц, которые могут принимать участие в выводе неплатежеспособных банков с рынка, состоит из 8 банков: Универсал Банк, Кредобанк, Мотор-Банк, ТАСкомбанк, ПУМБ, Альфа-Банк, Асвио Банк, КИБ.
все эти банки участвуют в конкурсе относительно вывода ВТБ? и на каких условиях?


Это просто полный перечень тех банков, которые могут принимать участие в выведении неплатежеспособных банков с рынка, взятый с сайта НБУ:

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=26175547&cat_id=26175546

Вряд ли лилипутам типа Мотор-Банк, Асвио Банк и КИБ по силам претендовать на ВТБшную недвигу, выплатить почти 2 ярда депо физикам и принять на грудь обслуживание 1.5 ярда средств юриков. Альфа и Кредо на порядок крупнее и опытнее, но как-то слабо верится, что они полезут толкаться локтями с оставшимися двумя претендентами - известными стервятниками комсомольского и шахтёрского разлива :mrgreen: Так что на арене всё те же Cерёжа и Ринат. Ждём-с...
Doubting Thomas
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 20:22

  Doubting Thomas написав:
  саша написав:
  mfn9 написав:У Фонда гарантирования появились покупатели на ВТБ Банк
https://finclub.net/news/u-fgvfl-poyavi ... -bank.html
Список предварительно квалифицированных лиц, которые могут принимать участие в выводе неплатежеспособных банков с рынка, состоит из 8 банков: Универсал Банк, Кредобанк, Мотор-Банк, ТАСкомбанк, ПУМБ, Альфа-Банк, Асвио Банк, КИБ.
все эти банки участвуют в конкурсе относительно вывода ВТБ? и на каких условиях?


Это просто полный перечень тех банков, которые могут принимать участие в выведении неплатежеспособных банков с рынка, взятый с сайта НБУ:

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=26175547&cat_id=26175546

Вряд ли лилипутам типа Мотор-Банк, Асвио Банк и КИБ по силам претендовать на ВТБшную недвигу, выплатить почти 2 ярда депо физикам и принять на грудь обслуживание 1.5 ярда средств юриков. Альфа и Кредо на порядок крупнее и опытнее, но как-то слабо верится, что они полезут толкаться локтями с оставшимися двумя претендентами - известными стервятниками комсомольского и шахтёрского разлива :mrgreen: Так что на арене всё те же Cерёжа и Ринат. Ждём-с...
может ли быть такое, что каждый из претендентов в конкурсе частично возьмет какие-то активы, т.е разделят на нескольких участников???
саша
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 20:23

https://www.epravda.com.ua/news/2018/12/11/643490/
Hamster
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 20:40

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Doubting Thomas написав:но как-то слабо верится, что они полезут толкаться локтями с оставшимися двумя претендентами - известными стервятниками


У Тигипко есть опыт VS банка.

12 жовтня 2018 року (далі – Дата приєднання) правонаступником всього майна, всіх прав та обов’язків Публічного акціонерного товариства «ВіЕс Банк» стало АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» внаслідок реорганізації* шляхом приєднання ПАТ «ВіЕс Банк» до АТ «ТАСКОМБАНК».

З Дати приєднання АТ «ТАСКОМБАНК» у порядку правонаступництва набуло всіх прав за переданими йому ПАТ «ВіЕс Банк» активами (включаючи права за договорами забезпечення, у тому числі поруки), а також набуло обов’язків боржника за вимогами кредиторів (вкладників) за переданими зобов’язаннями без необхідності внесення змін до відповідних договорів.


у 200+ и юр.лиц возможно появился шанс...

  саша написав:так были уже подобные суды и признание судами незаконнымИ решениЯ НБУ, о признании банков неплатежеспособными, но это не приводило к восстановлению работы банка


Банка "ВТБ-Украина" больше в Украине не будет, если вы об этом, но если банк передадут Тигипко, то суд с Нацбанком может заблокировать выплаты принимающего банка по обязательствам, до вынесения окончательного вердикта кто кому должен.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 20:51

  vitaliian написав:
  Doubting Thomas написав:но как-то слабо верится, что они полезут толкаться локтями с оставшимися двумя претендентами - известными стервятниками


У Тигипко есть опыт VS банка.

12 жовтня 2018 року (далі – Дата приєднання) правонаступником всього майна, всіх прав та обов’язків Публічного акціонерного товариства «ВіЕс Банк» стало АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» внаслідок реорганізації* шляхом приєднання ПАТ «ВіЕс Банк» до АТ «ТАСКОМБАНК».

З Дати приєднання АТ «ТАСКОМБАНК» у порядку правонаступництва набуло всіх прав за переданими йому ПАТ «ВіЕс Банк» активами (включаючи права за договорами забезпечення, у тому числі поруки), а також набуло обов’язків боржника за вимогами кредиторів (вкладників) за переданими зобов’язаннями без необхідності внесення змін до відповідних договорів.


у 200+ и юр.лиц возможно появился шанс...

  саша написав:так были уже подобные суды и признание судами незаконнымИ решениЯ НБУ, о признании банков неплатежеспособными, но это не приводило к восстановлению работы банка


Банка "ВТБ-Украина" больше в Украине не будет, если вы об этом, но если банк передадут Тигипко, то суд с Нацбанком может заблокировать выплаты принимающего банка по обязательствам, до вынесения окончательного вердикта кто кому должен.




...Вы юрист???? У Вас юросвита и опыт в БС сфере Украины??
Это относительно последнего пункта


..а вот решается большинство проблемок... :)
http://news.meta.ua/cluster:62780467-V- ... -na-posad/
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 21:07

Все так мутно прописано, что ничего не понятно. Но похожая ситуация уже была:
https://biz.censor.net.ua/news/3028522/ ... martynenko
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 21:09

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

https://news.finance.ua/ru/news/-/44028 ... -vtb-banka

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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 21:11

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

vitaliian написав:
  Doubting Thomas написав:но как-то слабо верится, что они полезут толкаться локтями с оставшимися двумя претендентами - известными стервятниками


У Тигипко есть опыт VS банка.

12 жовтня 2018 року (далі – Дата приєднання) правонаступником всього майна, всіх прав та обов’язків Публічного акціонерного товариства «ВіЕс Банк» стало АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» внаслідок реорганізації* шляхом приєднання ПАТ «ВіЕс Банк» до АТ «ТАСКОМБАНК».

З Дати приєднання АТ «ТАСКОМБАНК» у порядку правонаступництва набуло всіх прав за переданими йому ПАТ «ВіЕс Банк» активами (включаючи права за договорами забезпечення, у тому числі поруки), а також набуло обов’язків боржника за вимогами кредиторів (вкладників) за переданими зобов’язаннями без необхідності внесення змін до відповідних договорів.
  саша написав:так были уже подобные суды и признание судами незаконнымИ решениЯ НБУ, о признании банков неплатежеспособными, но это не приводило к восстановлению работы банка


Банка "ВТБ-Украина" больше в Украине не будет, если вы об этом, но если банк передадут Тигипко, то суд с Нацбанком может заблокировать выплаты принимающего банка по обязательствам, до вынесения окончательного вердикта кто кому должен.
ВиЭс тут не пример, там совершенно иной механизм.
Вообще забудьте о инвесторах, никто не придёт за этим шлачком
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 21:13

  vitaliian написав:
  Doubting Thomas написав:но как-то слабо верится, что они полезут толкаться локтями с оставшимися двумя претендентами - известными стервятниками


У Тигипко есть опыт VS банка.

12 жовтня 2018 року (далі – Дата приєднання) правонаступником всього майна, всіх прав та обов’язків Публічного акціонерного товариства «ВіЕс Банк» стало АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» внаслідок реорганізації* шляхом приєднання ПАТ «ВіЕс Банк» до АТ «ТАСКОМБАНК».

З Дати приєднання АТ «ТАСКОМБАНК» у порядку правонаступництва набуло всіх прав за переданими йому ПАТ «ВіЕс Банк» активами (включаючи права за договорами забезпечення, у тому числі поруки), а також набуло обов’язків боржника за вимогами кредиторів (вкладників) за переданими зобов’язаннями без необхідності внесення змін до відповідних договорів.


у 200+ и юр.лиц возможно появился шанс...

  саша написав:так были уже подобные суды и признание судами незаконнымИ решениЯ НБУ, о признании банков неплатежеспособными, но это не приводило к восстановлению работы банка


Банка "ВТБ-Украина" больше в Украине не будет, если вы об этом, но если банк передадут Тигипко, то суд с Нацбанком может заблокировать выплаты принимающего банка по обязательствам, до вынесения окончательного вердикта кто кому должен.
суд состоится,несмотря на то, что банк уже не российский?? Обьявление банка ВТБ банкротом как повлияет на процедуру суда?
саша
 
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