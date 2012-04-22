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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1570157115721573

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.1 5 476
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
121
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 476
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 20:17

  саша написав:
  mfn9 написав:У Фонда гарантирования появились покупатели на ВТБ Банк
https://finclub.net/news/u-fgvfl-poyavi ... -bank.html
Список предварительно квалифицированных лиц, которые могут принимать участие в выводе неплатежеспособных банков с рынка, состоит из 8 банков: Универсал Банк, Кредобанк, Мотор-Банк, ТАСкомбанк, ПУМБ, Альфа-Банк, Асвио Банк, КИБ.
все эти банки участвуют в конкурсе относительно вывода ВТБ? и на каких условиях?


Это просто полный перечень тех банков, которые могут принимать участие в выведении неплатежеспособных банков с рынка, взятый с сайта НБУ:

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=26175547&cat_id=26175546

Вряд ли лилипутам типа Мотор-Банк, Асвио Банк и КИБ по силам претендовать на ВТБшную недвигу, выплатить почти 2 ярда депо физикам и принять на грудь обслуживание 1.5 ярда средств юриков. Альфа и Кредо на порядок крупнее и опытнее, но как-то слабо верится, что они полезут толкаться локтями с оставшимися двумя претендентами - известными стервятниками комсомольского и шахтёрского разлива :mrgreen: Так что на арене всё те же Cерёжа и Ринат. Ждём-с...
Doubting Thomas
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 20:22

  Doubting Thomas написав:
  саша написав:
  mfn9 написав:У Фонда гарантирования появились покупатели на ВТБ Банк
https://finclub.net/news/u-fgvfl-poyavi ... -bank.html
Список предварительно квалифицированных лиц, которые могут принимать участие в выводе неплатежеспособных банков с рынка, состоит из 8 банков: Универсал Банк, Кредобанк, Мотор-Банк, ТАСкомбанк, ПУМБ, Альфа-Банк, Асвио Банк, КИБ.
все эти банки участвуют в конкурсе относительно вывода ВТБ? и на каких условиях?


Это просто полный перечень тех банков, которые могут принимать участие в выведении неплатежеспособных банков с рынка, взятый с сайта НБУ:

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=26175547&cat_id=26175546

Вряд ли лилипутам типа Мотор-Банк, Асвио Банк и КИБ по силам претендовать на ВТБшную недвигу, выплатить почти 2 ярда депо физикам и принять на грудь обслуживание 1.5 ярда средств юриков. Альфа и Кредо на порядок крупнее и опытнее, но как-то слабо верится, что они полезут толкаться локтями с оставшимися двумя претендентами - известными стервятниками комсомольского и шахтёрского разлива :mrgreen: Так что на арене всё те же Cерёжа и Ринат. Ждём-с...
может ли быть такое, что каждый из претендентов в конкурсе частично возьмет какие-то активы, т.е разделят на нескольких участников???
саша
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 20:23

https://www.epravda.com.ua/news/2018/12/11/643490/
Hamster
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 20:40

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Doubting Thomas написав:но как-то слабо верится, что они полезут толкаться локтями с оставшимися двумя претендентами - известными стервятниками


У Тигипко есть опыт VS банка.

12 жовтня 2018 року (далі – Дата приєднання) правонаступником всього майна, всіх прав та обов’язків Публічного акціонерного товариства «ВіЕс Банк» стало АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» внаслідок реорганізації* шляхом приєднання ПАТ «ВіЕс Банк» до АТ «ТАСКОМБАНК».

З Дати приєднання АТ «ТАСКОМБАНК» у порядку правонаступництва набуло всіх прав за переданими йому ПАТ «ВіЕс Банк» активами (включаючи права за договорами забезпечення, у тому числі поруки), а також набуло обов’язків боржника за вимогами кредиторів (вкладників) за переданими зобов’язаннями без необхідності внесення змін до відповідних договорів.


у 200+ и юр.лиц возможно появился шанс...

  саша написав:так были уже подобные суды и признание судами незаконнымИ решениЯ НБУ, о признании банков неплатежеспособными, но это не приводило к восстановлению работы банка


Банка "ВТБ-Украина" больше в Украине не будет, если вы об этом, но если банк передадут Тигипко, то суд с Нацбанком может заблокировать выплаты принимающего банка по обязательствам, до вынесения окончательного вердикта кто кому должен.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 20:51

  vitaliian написав:
  Doubting Thomas написав:но как-то слабо верится, что они полезут толкаться локтями с оставшимися двумя претендентами - известными стервятниками


У Тигипко есть опыт VS банка.

12 жовтня 2018 року (далі – Дата приєднання) правонаступником всього майна, всіх прав та обов’язків Публічного акціонерного товариства «ВіЕс Банк» стало АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» внаслідок реорганізації* шляхом приєднання ПАТ «ВіЕс Банк» до АТ «ТАСКОМБАНК».

З Дати приєднання АТ «ТАСКОМБАНК» у порядку правонаступництва набуло всіх прав за переданими йому ПАТ «ВіЕс Банк» активами (включаючи права за договорами забезпечення, у тому числі поруки), а також набуло обов’язків боржника за вимогами кредиторів (вкладників) за переданими зобов’язаннями без необхідності внесення змін до відповідних договорів.


у 200+ и юр.лиц возможно появился шанс...

  саша написав:так были уже подобные суды и признание судами незаконнымИ решениЯ НБУ, о признании банков неплатежеспособными, но это не приводило к восстановлению работы банка


Банка "ВТБ-Украина" больше в Украине не будет, если вы об этом, но если банк передадут Тигипко, то суд с Нацбанком может заблокировать выплаты принимающего банка по обязательствам, до вынесения окончательного вердикта кто кому должен.




...Вы юрист???? У Вас юросвита и опыт в БС сфере Украины??
Это относительно последнего пункта


..а вот решается большинство проблемок... :)
http://news.meta.ua/cluster:62780467-V- ... -na-posad/
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 21:07

Все так мутно прописано, что ничего не понятно. Но похожая ситуация уже была:
https://biz.censor.net.ua/news/3028522/ ... martynenko
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 21:09

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

https://news.finance.ua/ru/news/-/44028 ... -vtb-banka

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Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

vitaliian написав:
  Doubting Thomas написав:но как-то слабо верится, что они полезут толкаться локтями с оставшимися двумя претендентами - известными стервятниками


У Тигипко есть опыт VS банка.

12 жовтня 2018 року (далі – Дата приєднання) правонаступником всього майна, всіх прав та обов’язків Публічного акціонерного товариства «ВіЕс Банк» стало АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» внаслідок реорганізації* шляхом приєднання ПАТ «ВіЕс Банк» до АТ «ТАСКОМБАНК».

З Дати приєднання АТ «ТАСКОМБАНК» у порядку правонаступництва набуло всіх прав за переданими йому ПАТ «ВіЕс Банк» активами (включаючи права за договорами забезпечення, у тому числі поруки), а також набуло обов’язків боржника за вимогами кредиторів (вкладників) за переданими зобов’язаннями без необхідності внесення змін до відповідних договорів.
  саша написав:так были уже подобные суды и признание судами незаконнымИ решениЯ НБУ, о признании банков неплатежеспособными, но это не приводило к восстановлению работы банка


Банка "ВТБ-Украина" больше в Украине не будет, если вы об этом, но если банк передадут Тигипко, то суд с Нацбанком может заблокировать выплаты принимающего банка по обязательствам, до вынесения окончательного вердикта кто кому должен.
ВиЭс тут не пример, там совершенно иной механизм.
Вообще забудьте о инвесторах, никто не придёт за этим шлачком
Faceless
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