mfn9 написав:У Фонда гарантирования появились покупатели на ВТБ Банк https://finclub.net/news/u-fgvfl-poyavi ... -bank.html Список предварительно квалифицированных лиц, которые могут принимать участие в выводе неплатежеспособных банков с рынка, состоит из 8 банков: Универсал Банк, Кредобанк, Мотор-Банк, ТАСкомбанк, ПУМБ, Альфа-Банк, Асвио Банк, КИБ.
все эти банки участвуют в конкурсе относительно вывода ВТБ? и на каких условиях?
Это просто полный перечень тех банков, которые могут принимать участие в выведении неплатежеспособных банков с рынка, взятый с сайта НБУ:
Вряд ли лилипутам типа Мотор-Банк, Асвио Банк и КИБ по силам претендовать на ВТБшную недвигу, выплатить почти 2 ярда депо физикам и принять на грудь обслуживание 1.5 ярда средств юриков. Альфа и Кредо на порядок крупнее и опытнее, но как-то слабо верится, что они полезут толкаться локтями с оставшимися двумя претендентами - известными стервятниками комсомольского и шахтёрского разлива Так что на арене всё те же Cерёжа и Ринат. Ждём-с...
mfn9 написав:У Фонда гарантирования появились покупатели на ВТБ Банк https://finclub.net/news/u-fgvfl-poyavi ... -bank.html Список предварительно квалифицированных лиц, которые могут принимать участие в выводе неплатежеспособных банков с рынка, состоит из 8 банков: Универсал Банк, Кредобанк, Мотор-Банк, ТАСкомбанк, ПУМБ, Альфа-Банк, Асвио Банк, КИБ.
все эти банки участвуют в конкурсе относительно вывода ВТБ? и на каких условиях?
Это просто полный перечень тех банков, которые могут принимать участие в выведении неплатежеспособных банков с рынка, взятый с сайта НБУ:
Вряд ли лилипутам типа Мотор-Банк, Асвио Банк и КИБ по силам претендовать на ВТБшную недвигу, выплатить почти 2 ярда депо физикам и принять на грудь обслуживание 1.5 ярда средств юриков. Альфа и Кредо на порядок крупнее и опытнее, но как-то слабо верится, что они полезут толкаться локтями с оставшимися двумя претендентами - известными стервятниками комсомольского и шахтёрского разлива Так что на арене всё те же Cерёжа и Ринат. Ждём-с...
может ли быть такое, что каждый из претендентов в конкурсе частично возьмет какие-то активы, т.е разделят на нескольких участников???
Doubting Thomas написав:но как-то слабо верится, что они полезут толкаться локтями с оставшимися двумя претендентами - известными стервятниками
У Тигипко есть опыт VS банка.
12 жовтня 2018 року (далі – Дата приєднання) правонаступником всього майна, всіх прав та обов’язків Публічного акціонерного товариства «ВіЕс Банк» стало АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» внаслідок реорганізації* шляхом приєднання ПАТ «ВіЕс Банк» до АТ «ТАСКОМБАНК».
З Дати приєднання АТ «ТАСКОМБАНК» у порядку правонаступництва набуло всіх прав за переданими йому ПАТ «ВіЕс Банк» активами (включаючи права за договорами забезпечення, у тому числі поруки), а також набуло обов’язків боржника за вимогами кредиторів (вкладників) за переданими зобов’язаннями без необхідності внесення змін до відповідних договорів.
у 200+ и юр.лиц возможно появился шанс...
саша написав:так были уже подобные суды и признание судами незаконнымИ решениЯ НБУ, о признании банков неплатежеспособными, но это не приводило к восстановлению работы банка
Банка "ВТБ-Украина" больше в Украине не будет, если вы об этом, но если банк передадут Тигипко, то суд с Нацбанком может заблокировать выплаты принимающего банка по обязательствам, до вынесения окончательного вердикта кто кому должен.
Doubting Thomas написав:но как-то слабо верится, что они полезут толкаться локтями с оставшимися двумя претендентами - известными стервятниками
У Тигипко есть опыт VS банка.
12 жовтня 2018 року (далі – Дата приєднання) правонаступником всього майна, всіх прав та обов’язків Публічного акціонерного товариства «ВіЕс Банк» стало АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» внаслідок реорганізації* шляхом приєднання ПАТ «ВіЕс Банк» до АТ «ТАСКОМБАНК».
З Дати приєднання АТ «ТАСКОМБАНК» у порядку правонаступництва набуло всіх прав за переданими йому ПАТ «ВіЕс Банк» активами (включаючи права за договорами забезпечення, у тому числі поруки), а також набуло обов’язків боржника за вимогами кредиторів (вкладників) за переданими зобов’язаннями без необхідності внесення змін до відповідних договорів.
у 200+ и юр.лиц возможно появился шанс...
саша написав:так были уже подобные суды и признание судами незаконнымИ решениЯ НБУ, о признании банков неплатежеспособными, но это не приводило к восстановлению работы банка
Банка "ВТБ-Украина" больше в Украине не будет, если вы об этом, но если банк передадут Тигипко, то суд с Нацбанком может заблокировать выплаты принимающего банка по обязательствам, до вынесения окончательного вердикта кто кому должен.
...Вы юрист???? У Вас юросвита и опыт в БС сфере Украины?? Это относительно последнего пункта
Doubting Thomas написав:но как-то слабо верится, что они полезут толкаться локтями с оставшимися двумя претендентами - известными стервятниками
У Тигипко есть опыт VS банка.
12 жовтня 2018 року (далі – Дата приєднання) правонаступником всього майна, всіх прав та обов’язків Публічного акціонерного товариства «ВіЕс Банк» стало АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» внаслідок реорганізації* шляхом приєднання ПАТ «ВіЕс Банк» до АТ «ТАСКОМБАНК».
З Дати приєднання АТ «ТАСКОМБАНК» у порядку правонаступництва набуло всіх прав за переданими йому ПАТ «ВіЕс Банк» активами (включаючи права за договорами забезпечення, у тому числі поруки), а також набуло обов’язків боржника за вимогами кредиторів (вкладників) за переданими зобов’язаннями без необхідності внесення змін до відповідних договорів.
саша написав:так были уже подобные суды и признание судами незаконнымИ решениЯ НБУ, о признании банков неплатежеспособными, но это не приводило к восстановлению работы банка
Банка "ВТБ-Украина" больше в Украине не будет, если вы об этом, но если банк передадут Тигипко, то суд с Нацбанком может заблокировать выплаты принимающего банка по обязательствам, до вынесения окончательного вердикта кто кому должен.
ВиЭс тут не пример, там совершенно иной механизм. Вообще забудьте о инвесторах, никто не придёт за этим шлачком