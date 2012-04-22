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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1571157215731574

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 477
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
122
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 477
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 21:27

  Alessandr1974 написав:Все так мутно прописано, что ничего не понятно. Но похожая ситуация уже была:
https://biz.censor.net.ua/news/3028522/ ... martynenko
нет от этого варианта в отношении ВТБ , Фонд отказался,так как от неплатежеспособного Диаманта принимающий банк Тигипко взял обязательств по выплате вкладов до 200-
саша
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 21:37

Это название и результат конкурса по Диаманту
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... investoriv
Это название очередного конкурса по ВТБ:
http://www.fg.gov.ua/not-paying/tempora ... ropozytsii
По моему названия и суть одинаковые.
Alessandr1974
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 21:58

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Добрый вечер . Если подберут ,может чуть дольше волокита,но все останутся при своих...
Kevin KK
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 22:00

  vitaliian написав:
  mfn9 написав:У Фонда гарантирования появились покупатели на ВТБ Банк

Это не совсем "покупатели", скорее желающие заработать на продаже активов ВТБ, что говорит о том что банк утопили не пустым, раз столько желающих. Но на их месте я бы хорошо подумал, если активы банка превышают его обязательства, любой суд "на раз-два" отменит решение нацбанка и понесётся процесс в обратном направлении.


Какой суд? Вы верите в суд в Украине? Как скажет Пётр, так и будет. На их месте они уже хорошо подумали и поделятся, даже не сомневайтесь. И Коломойскому перепадет кусок.
rsq
 
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