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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1571157215731574

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 477
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
122
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 477
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 21:27

  Alessandr1974 написав:Все так мутно прописано, что ничего не понятно. Но похожая ситуация уже была:
https://biz.censor.net.ua/news/3028522/ ... martynenko
нет от этого варианта в отношении ВТБ , Фонд отказался,так как от неплатежеспособного Диаманта принимающий банк Тигипко взял обязательств по выплате вкладов до 200-
саша
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 21:37

Это название и результат конкурса по Диаманту
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... investoriv
Это название очередного конкурса по ВТБ:
http://www.fg.gov.ua/not-paying/tempora ... ropozytsii
По моему названия и суть одинаковые.
Alessandr1974
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 21:58

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Добрый вечер . Если подберут ,может чуть дольше волокита,но все останутся при своих...
Kevin KK
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 22:00

  vitaliian написав:
  mfn9 написав:У Фонда гарантирования появились покупатели на ВТБ Банк

Это не совсем "покупатели", скорее желающие заработать на продаже активов ВТБ, что говорит о том что банк утопили не пустым, раз столько желающих. Но на их месте я бы хорошо подумал, если активы банка превышают его обязательства, любой суд "на раз-два" отменит решение нацбанка и понесётся процесс в обратном направлении.


Какой суд? Вы верите в суд в Украине? Как скажет Пётр, так и будет. На их месте они уже хорошо подумали и поделятся, даже не сомневайтесь. И Коломойскому перепадет кусок.
rsq
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 22:52

  Alessandr1974 написав:Это название и результат конкурса по Диаманту
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... investoriv
Это название очередного конкурса по ВТБ:
http://www.fg.gov.ua/not-paying/tempora ... ropozytsii
По моему названия и суть одинаковые.
приймаючому банку будуть передані усі права та обов’язки боржника перед вкладниками ПАТ «ДІАМАНТБАНК» щодо повернення грошових коштів вкладників і сплати процентів за договорами банківського рахунку/вкладу (у тому числі за іменними ощадними сертифікатами) у межах гарантованої суми відшкодування – 200 тисяч гривень. ------------у межах суми 200т
по ВТБ ----Звертаємо увагу, що саме через наявність інтересу з боку попередньо кваліфікованих осіб, зацікавлених прийняти активи та зобов’язання АТ «ВТБ банк», позитивну динаміку судових процесів щодо заборон на відчуження активів банку та налагоджену і зручну для вкладників процедуру здійснення виплат гарантованого відшкодування через банки-агенти (які треба розпочати не пізніше 20-го робочого дня після запровадження тимчасової адміністрації) Фонд відмовився!!!!!! від проведення конкурсу серед банків, переможцю якого могли бути передані лише!!!! гарантовані!!!!вклади. По всей видимости передача обязательств будет больше, чем гарантированная сумма компенсаций- ну я так понимаю???
саша
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 23:33

  саша написав:
  Alessandr1974 написав:Это название и результат конкурса по Диаманту
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... investoriv
Это название очередного конкурса по ВТБ:
http://www.fg.gov.ua/not-paying/tempora ... ropozytsii
По моему названия и суть одинаковые.
приймаючому банку будуть передані усі права та обов’язки боржника перед вкладниками ПАТ «ДІАМАНТБАНК» щодо повернення грошових коштів вкладників і сплати процентів за договорами банківського рахунку/вкладу (у тому числі за іменними ощадними сертифікатами) у межах гарантованої суми відшкодування – 200 тисяч гривень. ------------у межах суми 200т
по ВТБ ----Звертаємо увагу, що саме через наявність інтересу з боку попередньо кваліфікованих осіб, зацікавлених прийняти активи та зобов’язання АТ «ВТБ банк», позитивну динаміку судових процесів щодо заборон на відчуження активів банку та налагоджену і зручну для вкладників процедуру здійснення виплат гарантованого відшкодування через банки-агенти (які треба розпочати не пізніше 20-го робочого дня після запровадження тимчасової адміністрації) Фонд відмовився!!!!!! від проведення конкурсу серед банків, переможцю якого могли бути передані лише!!!! гарантовані!!!!вклади. По всей видимости передача обязательств будет больше, чем гарантированная сумма компенсаций- ну я так понимаю???

Да, но нет результата конкурса, это только еще поданы конкурсные предложения(их могут забраковать в ФГВФЛ). Дубинский только что в фейсбуке сказал, что этим конкурсным предложением 200+ кинут. Посмотрим, чем оно все кончится.
rsq
 
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