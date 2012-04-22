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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1572157315741575>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 477
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
122
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 477
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 21:27

  Alessandr1974 написав:Все так мутно прописано, что ничего не понятно. Но похожая ситуация уже была:
https://biz.censor.net.ua/news/3028522/ ... martynenko
нет от этого варианта в отношении ВТБ , Фонд отказался,так как от неплатежеспособного Диаманта принимающий банк Тигипко взял обязательств по выплате вкладов до 200-
саша
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 21:37

Это название и результат конкурса по Диаманту
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... investoriv
Это название очередного конкурса по ВТБ:
http://www.fg.gov.ua/not-paying/tempora ... ropozytsii
По моему названия и суть одинаковые.
Alessandr1974
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 21:58

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Добрый вечер . Если подберут ,может чуть дольше волокита,но все останутся при своих...
Kevin KK
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 22:00

  vitaliian написав:
  mfn9 написав:У Фонда гарантирования появились покупатели на ВТБ Банк

Это не совсем "покупатели", скорее желающие заработать на продаже активов ВТБ, что говорит о том что банк утопили не пустым, раз столько желающих. Но на их месте я бы хорошо подумал, если активы банка превышают его обязательства, любой суд "на раз-два" отменит решение нацбанка и понесётся процесс в обратном направлении.


Какой суд? Вы верите в суд в Украине? Как скажет Пётр, так и будет. На их месте они уже хорошо подумали и поделятся, даже не сомневайтесь. И Коломойскому перепадет кусок.
rsq
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 22:52

  Alessandr1974 написав:Это название и результат конкурса по Диаманту
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... investoriv
Это название очередного конкурса по ВТБ:
http://www.fg.gov.ua/not-paying/tempora ... ropozytsii
По моему названия и суть одинаковые.
приймаючому банку будуть передані усі права та обов’язки боржника перед вкладниками ПАТ «ДІАМАНТБАНК» щодо повернення грошових коштів вкладників і сплати процентів за договорами банківського рахунку/вкладу (у тому числі за іменними ощадними сертифікатами) у межах гарантованої суми відшкодування – 200 тисяч гривень. ------------у межах суми 200т
по ВТБ ----Звертаємо увагу, що саме через наявність інтересу з боку попередньо кваліфікованих осіб, зацікавлених прийняти активи та зобов’язання АТ «ВТБ банк», позитивну динаміку судових процесів щодо заборон на відчуження активів банку та налагоджену і зручну для вкладників процедуру здійснення виплат гарантованого відшкодування через банки-агенти (які треба розпочати не пізніше 20-го робочого дня після запровадження тимчасової адміністрації) Фонд відмовився!!!!!! від проведення конкурсу серед банків, переможцю якого могли бути передані лише!!!! гарантовані!!!!вклади. По всей видимости передача обязательств будет больше, чем гарантированная сумма компенсаций- ну я так понимаю???
саша
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 23:33

  саша написав:
  Alessandr1974 написав:Это название и результат конкурса по Диаманту
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... investoriv
Это название очередного конкурса по ВТБ:
http://www.fg.gov.ua/not-paying/tempora ... ropozytsii
По моему названия и суть одинаковые.
приймаючому банку будуть передані усі права та обов’язки боржника перед вкладниками ПАТ «ДІАМАНТБАНК» щодо повернення грошових коштів вкладників і сплати процентів за договорами банківського рахунку/вкладу (у тому числі за іменними ощадними сертифікатами) у межах гарантованої суми відшкодування – 200 тисяч гривень. ------------у межах суми 200т
по ВТБ ----Звертаємо увагу, що саме через наявність інтересу з боку попередньо кваліфікованих осіб, зацікавлених прийняти активи та зобов’язання АТ «ВТБ банк», позитивну динаміку судових процесів щодо заборон на відчуження активів банку та налагоджену і зручну для вкладників процедуру здійснення виплат гарантованого відшкодування через банки-агенти (які треба розпочати не пізніше 20-го робочого дня після запровадження тимчасової адміністрації) Фонд відмовився!!!!!! від проведення конкурсу серед банків, переможцю якого могли бути передані лише!!!! гарантовані!!!!вклади. По всей видимости передача обязательств будет больше, чем гарантированная сумма компенсаций- ну я так понимаю???

Да, но нет результата конкурса, это только еще поданы конкурсные предложения(их могут забраковать в ФГВФЛ). Дубинский только что в фейсбуке сказал, что этим конкурсным предложением 200+ кинут. Посмотрим, чем оно все кончится.
rsq
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 00:42

  rsq написав:Да, но нет результата конкурса, это только еще поданы конкурсные предложения(их могут забраковать в ФГВФЛ). Дубинский только что в фейсбуке сказал, что этим конкурсным предложением 200+ кинут. Посмотрим, чем оно все кончится.

Спасибо. Дубинский интересные вещи рассказал. В принципе всё идеально ложится в канву идеи, что всё это был изначально "договорнячок" между ВТБ и украинской властью. А угроза ВТБ о том, что подадут в суд на господина П лишнее тому подтверждение: учитывая абсурдность подобной угрозы, цель видимо была, чтобы никто не заподозрил господина П в сговоре с господами из ВТБ. Всё это, конечно, может быть всего лишь выдумками господина Дубинского, но больно уж идеально мозаика складывается. Единственное, о чём я не думал раньше, так это о том, что таким вот способом связанные лица с группой ВТБ в итоге смогут вывести живые деньги. Круто! Не смотря на то, что я буду прямым пострадавшим в этой истории, стоит признать, что схема получилась реально красивая! Я бы не смог до такой додуматься :lol:
Andreww
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 00:48

Andreww
Где посмотреть?
В фейсбуке Дубинского?
MYan
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 00:54

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Інформація для клієнтів щодо зміни Тарифів на послуги Банку для фізичних осіб
VTB Bank повідомляє, що з 12.12.2018 року змінюються Тарифи на послуги Банку для фізичних осіб.

Детальну інформацію Ви можете отримати в розділі «Депозити»/«Тарифи на послуги Банку для фізичних осіб» нашого сайту, а також звернувшись до працівників відділень VTB Bank (Україна) або за телефоном Інформаційно-довідкової служби: 0800 50 77 60 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів в межах України) та (044)499 88 88.

Кто в курсе что оно там такое?
zhertovskiy
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 00:59

zhertovskiy
https://www.youtube.com/watch?v=uXXjJiPrY5E&t=295s
Andreww
 
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