mfn9 написав:У Фонда гарантирования появились покупатели на ВТБ Банк
Это не совсем "покупатели", скорее желающие заработать на продаже активов ВТБ, что говорит о том что банк утопили не пустым, раз столько желающих. Но на их месте я бы хорошо подумал, если активы банка превышают его обязательства, любой суд "на раз-два" отменит решение нацбанка и понесётся процесс в обратном направлении.
Какой суд? Вы верите в суд в Украине? Как скажет Пётр, так и будет. На их месте они уже хорошо подумали и поделятся, даже не сомневайтесь. И Коломойскому перепадет кусок.
приймаючому банку будуть передані усі права та обов’язки боржника перед вкладниками ПАТ «ДІАМАНТБАНК» щодо повернення грошових коштів вкладників і сплати процентів за договорами банківського рахунку/вкладу (у тому числі за іменними ощадними сертифікатами) у межах гарантованої суми відшкодування – 200 тисяч гривень. ------------у межах суми 200т по ВТБ ----Звертаємо увагу, що саме через наявність інтересу з боку попередньо кваліфікованих осіб, зацікавлених прийняти активи та зобов’язання АТ «ВТБ банк», позитивну динаміку судових процесів щодо заборон на відчуження активів банку та налагоджену і зручну для вкладників процедуру здійснення виплат гарантованого відшкодування через банки-агенти (які треба розпочати не пізніше 20-го робочого дня після запровадження тимчасової адміністрації) Фонд відмовився!!!!!! від проведення конкурсу серед банків, переможцю якого могли бути передані лише!!!! гарантовані!!!!вклади. По всей видимости передача обязательств будет больше, чем гарантированная сумма компенсаций- ну я так понимаю???
приймаючому банку будуть передані усі права та обов’язки боржника перед вкладниками ПАТ «ДІАМАНТБАНК» щодо повернення грошових коштів вкладників і сплати процентів за договорами банківського рахунку/вкладу (у тому числі за іменними ощадними сертифікатами) у межах гарантованої суми відшкодування – 200 тисяч гривень. ------------у межах суми 200т по ВТБ ----Звертаємо увагу, що саме через наявність інтересу з боку попередньо кваліфікованих осіб, зацікавлених прийняти активи та зобов’язання АТ «ВТБ банк», позитивну динаміку судових процесів щодо заборон на відчуження активів банку та налагоджену і зручну для вкладників процедуру здійснення виплат гарантованого відшкодування через банки-агенти (які треба розпочати не пізніше 20-го робочого дня після запровадження тимчасової адміністрації) Фонд відмовився!!!!!! від проведення конкурсу серед банків, переможцю якого могли бути передані лише!!!! гарантовані!!!!вклади. По всей видимости передача обязательств будет больше, чем гарантированная сумма компенсаций- ну я так понимаю???
Да, но нет результата конкурса, это только еще поданы конкурсные предложения(их могут забраковать в ФГВФЛ). Дубинский только что в фейсбуке сказал, что этим конкурсным предложением 200+ кинут. Посмотрим, чем оно все кончится.
rsq написав:Да, но нет результата конкурса, это только еще поданы конкурсные предложения(их могут забраковать в ФГВФЛ). Дубинский только что в фейсбуке сказал, что этим конкурсным предложением 200+ кинут. Посмотрим, чем оно все кончится.
Спасибо. Дубинский интересные вещи рассказал. В принципе всё идеально ложится в канву идеи, что всё это был изначально "договорнячок" между ВТБ и украинской властью. А угроза ВТБ о том, что подадут в суд на господина П лишнее тому подтверждение: учитывая абсурдность подобной угрозы, цель видимо была, чтобы никто не заподозрил господина П в сговоре с господами из ВТБ. Всё это, конечно, может быть всего лишь выдумками господина Дубинского, но больно уж идеально мозаика складывается. Единственное, о чём я не думал раньше, так это о том, что таким вот способом связанные лица с группой ВТБ в итоге смогут вывести живые деньги. Круто! Не смотря на то, что я буду прямым пострадавшим в этой истории, стоит признать, что схема получилась реально красивая! Я бы не смог до такой додуматься
Інформація для клієнтів щодо зміни Тарифів на послуги Банку для фізичних осіб VTB Bank повідомляє, що з 12.12.2018 року змінюються Тарифи на послуги Банку для фізичних осіб.
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