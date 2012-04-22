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на тему Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації

#<1 ... 1572157315741575 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 477 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 26% 122 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 10% 50 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 13% 61 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 26% 122 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 26% 122 Всього голосів : 477 Додано: Сер 12 гру, 2018 01:18 Andreww

Это всё конечно интересно. Но мб кто знает что там в тарифах изменилось, на сайте висят ноябрьские тарифы. И как оно может отразиться уже на нас-клиентах? В колл центр пока не звонил. zhertovskiy Повідомлень: 44 З нами з: 13.11.14 Подякував: 3 раз. Подякували: 32 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 гру, 2018 02:01 :



1. Этап первый, подготовительный. Схема родилась внезапно после ареста активов в Украине — нужно было сначала подготовить акционеров (их тоже кидают в итоге). В результате в отчетности материнской Группы ВТБ за 9 месяцев была раскрыта сумма потенциальных убытков от потери украинской дочки, а также раскрыта информация о том, что банк может быть потерян, если аресты с активов не будут сняты. Эта информация предназначена прежде всего акционерам и инвесторам банка во избежании сюрпризов в ходе реализации схемы - прощупали их реакцию.



2. Этап второй. Начало операции. Создание проблем. Все нужно было делать быстро, пока решения судов об аресте активов в силе. Резко в один день останавливаем платежи и работу касс, вводим ограничения по картам. Подымаем комиссии до запредельного уровня, дав всем понять, что в банке нет средств для расчетов с клиентами. Подтверждением этому считаю тот факт, что банк никак не пытался повысить ликвидность путём поднятия ставок или привлечения межбанковского финансирования от других банков с российским капиталом в Украине (как минимум у Сбербанка на тот момент были все возможности для этого).



Так как этап мог затянуться, нужно было заранее обеспечить слабую юридическую позицию в судах первых инстанций, а также максимально затянуть судебный процесс, чтобы не дай бог, суды не сняли аресты с активов до начала третьего этапа, иначе вся схема летит в попу. Подтверждением этому выступает перенос и сознательное затягивание сроков рассмотрения спора в Апеляционном суде, а также успешные кейсы ПИБа и Сбербанка решения по которым немного портили общую схему.



Дополнительно, чтобы ни у кого не было сомнений, что причиной кризиса ликвидности стал именно арест активов, НБУ выпускает пресс релиз, что банк выполнял все обязательства, но арест активов не позволяет им и дальше рассчитываться с вкладчиками. Со стороны ВТБ, также выпускаем пресс-релиз, что банк выполнял все обязательства в том числе рассчитался со всеми вкладчиками БМ (по факту, деньги многих вкладчиков БМ просто зависли в ВТБ), но арест активов привел к остановке работы банка. Параллельно с этим, руководство банка в РФ даёт комментарии, что если арест не будет снят - ситуация с ликвидностью будет становиться только хуже. А надеяться на решения украинских судов уже не стоит. Таким образом начали плавно готовить почву для введения ВА. Вклады и текущие счета разбивать уже не дают, так как 13 ноября банк отнесли к категории проблемных (достаточно быстро). При этом комментарии от российского ВТБ даёт тот самый Соловьев, который вместе с Гонтаревой был инвестором ICU.



3. Этап третий — Временная администрация. За пару дней до ВА, руководство ВТБ намекает на то, что они будут готовы подать в суд на господина П, который был владельцем банка Мрия. Казалось бы — что за бред и кому такое в голову могло прийти? Но нет, потом всё становится на свои места. Конечная цель, отвести взгляд от реальной схемы, чтобы никто не заподозрил что господин П или кто-то из его окружения как-то мог бы быть в этом замешан.



Не дожидаясь решения Апелляционного суда, объявляем о введении ВА. При этом реальную дату рассмотрения дела старались не афишировать, также дата рассмотрения дела отсутствовала в расписании апелляционного суда. Уже после введения ВА, некоторое время спустя, суды, о чудо, принимают решения в пользу ВТБ о снятии арестов, тем самым подготовив почву для "нового инвестора" в лице господина Тигипко. При этом, после введения ВА, вдруг наступает подозрительная тишина, ВТБ Группа внезапно передумала судиться и тихо намекает, что активов много, и «мы тут просто понаблюдаем, как фонд сможет рассчитаться с вкладчиками, ведь активов хватит на всех». А то что, материнская компания потеряла помимо чистых активов в сумме 3х миллиардов рублей еще 2 миллиарда выданных на дочку кредитов - не страшно.



4. Этап четвертый — Завершающий. Тигипко (всего лишь действующее от имени других лиц, видимо господина П, госпожи Гонтаревой, господина Соловьева и господина Варушилина) покупает с хорошим дисконтом активы ВТБ с хорошо подрезанными обязательствами (без вкладчиков 200+ и обязательств перед юридическими лицами) либо в принципе без обязательств, если будет покупка исключительно активов (последнее естественно более выгодно всем). Чтобы не было никаких подозрений в честности конкурса на продажу, в конкуренцию вмешивается господин Фридман, хороший друг господина П в лице Альфа банка, но в последний момент, забывает внести необходимы взнос - бывает.



Что будет дальше с приобретенными активами, мы уже не увидим, но легко предположить, что банк господина Тигипко выступает своего рода «обнальщиком схемы» получая деньги путем реализации приобретенного с существенным дисконтом имущества, и, в последствии, выдавая деньги полученные от реализации такого имущества в виде кредитов неким юридическим лицам (лицу) связанным с господином П, госпожой Г и некоторыми господами нынешнего (Соловьев) и прошлого руководства ВТБ (Варушилин). Естественно, позже кредиты станут безнадежными и будут списаны. Схема закрывается.



Ну как-то так. Все вышеописанное лишь частное мнение, не претендующее на действительность, а любые совпадения — случайны. Больно уж схема понравилось, решил сохранить для себя1. Этап первый, подготовительный. Схема родилась внезапно после ареста активов в Украине — нужно было сначала подготовить акционеров (их тоже кидают в итоге). В результате в отчетности материнской Группы ВТБ за 9 месяцев была раскрыта сумма потенциальных убытков от потери украинской дочки, а также раскрыта информация о том, что банк может быть потерян, если аресты с активов не будут сняты. Эта информация предназначена прежде всего акционерам и инвесторам банка во избежании сюрпризов в ходе реализации схемы - прощупали их реакцию.2. Этап второй. Начало операции. Создание проблем. Все нужно было делать быстро, пока решения судов об аресте активов в силе. Резко в один день останавливаем платежи и работу касс, вводим ограничения по картам. Подымаем комиссии до запредельного уровня, дав всем понять, что в банке нет средств для расчетов с клиентами. Подтверждением этому считаю тот факт, что банк никак не пытался повысить ликвидность путём поднятия ставок или привлечения межбанковского финансирования от других банков с российским капиталом в Украине (как минимум у Сбербанка на тот момент были все возможности для этого).Так как этап мог затянуться, нужно было заранее обеспечить слабую юридическую позицию в судах первых инстанций, а также максимально затянуть судебный процесс, чтобы не дай бог, суды не сняли аресты с активов до начала третьего этапа, иначе вся схема летит в попу. Подтверждением этому выступает перенос и сознательное затягивание сроков рассмотрения спора в Апеляционном суде, а также успешные кейсы ПИБа и Сбербанка решения по которым немного портили общую схему.Дополнительно, чтобы ни у кого не было сомнений, что причиной кризиса ликвидности стал именно арест активов, НБУ выпускает пресс релиз, что банк выполнял все обязательства, но арест активов не позволяет им и дальше рассчитываться с вкладчиками. Со стороны ВТБ, также выпускаем пресс-релиз, что банк выполнял все обязательства в том числе рассчитался со всеми вкладчиками БМ (по факту, деньги многих вкладчиков БМ просто зависли в ВТБ), но арест активов привел к остановке работы банка. Параллельно с этим, руководство банка в РФ даёт комментарии, что если арест не будет снят - ситуация с ликвидностью будет становиться только хуже. А надеяться на решения украинских судов уже не стоит. Таким образом начали плавно готовить почву для введения ВА. Вклады и текущие счета разбивать уже не дают, так как 13 ноября банк отнесли к категории проблемных (достаточно быстро). При этом комментарии от российского ВТБ даёт тот самый Соловьев, который вместе с Гонтаревой был инвестором ICU.3. Этап третий — Временная администрация. За пару дней до ВА, руководство ВТБ намекает на то, что они будут готовы подать в суд на господина П, который был владельцем банка Мрия. Казалось бы — что за бред и кому такое в голову могло прийти? Но нет, потом всё становится на свои места. Конечная цель, отвести взгляд от реальной схемы, чтобы никто не заподозрил что господин П или кто-то из его окружения как-то мог бы быть в этом замешан.Не дожидаясь решения Апелляционного суда, объявляем о введении ВА. При этом реальную дату рассмотрения дела старались не афишировать, также дата рассмотрения дела отсутствовала в расписании апелляционного суда. Уже после введения ВА, некоторое время спустя, суды, о чудо, принимают решения в пользу ВТБ о снятии арестов, тем самым подготовив почву для "нового инвестора" в лице господина Тигипко. При этом, после введения ВА, вдруг наступает подозрительная тишина, ВТБ Группа внезапно передумала судиться и тихо намекает, что активов много, и «мы тут просто понаблюдаем, как фонд сможет рассчитаться с вкладчиками, ведь активов хватит на всех». А то что, материнская компания потеряла помимо чистых активов в сумме 3х миллиардов рублей еще 2 миллиарда выданных на дочку кредитов - не страшно.4. Этап четвертый — Завершающий. Тигипко (всего лишь действующее от имени других лиц, видимо господина П, госпожи Гонтаревой, господина Соловьева и господина Варушилина) покупает с хорошим дисконтом активы ВТБ с хорошо подрезанными обязательствами (без вкладчиков 200+ и обязательств перед юридическими лицами) либо в принципе без обязательств, если будет покупка исключительно активов (последнее естественно более выгодно всем). Чтобы не было никаких подозрений в честности конкурса на продажу, в конкуренцию вмешивается господин Фридман, хороший друг господина П в лице Альфа банка, но в последний момент, забывает внести необходимы взнос - бывает.Что будет дальше с приобретенными активами, мы уже не увидим, но легко предположить, что банк господина Тигипко выступает своего рода «обнальщиком схемы» получая деньги путем реализации приобретенного с существенным дисконтом имущества, и, в последствии, выдавая деньги полученные от реализации такого имущества в виде кредитов неким юридическим лицам (лицу) связанным с господином П, госпожой Г и некоторыми господами нынешнего (Соловьев) и прошлого руководства ВТБ (Варушилин). Естественно, позже кредиты станут безнадежными и будут списаны. Схема закрывается.Ну как-то так. Все вышеописанное лишь частное мнение, не претендующее на действительность, а любые совпадения — случайны. Andreww Повідомлень: 79 З нами з: 25.03.10 Подякував: 153 раз. Подякували: 13 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 гру, 2018 07:36 Andreww написав: Больно уж схема понравилось, решил сохранить для себя :



1. Этап первый, подготовительный. Схема родилась внезапно после ареста активов в Украине — нужно было сначала подготовить акционеров (их тоже кидают в итоге). В результате в отчетности материнской Группы ВТБ за 9 месяцев была раскрыта сумма потенциальных убытков от потери украинской дочки, а также раскрыта информация о том, что банк может быть потерян, если аресты с активов не будут сняты. Эта информация предназначена прежде всего акционерам и инвесторам банка во избежании сюрпризов в ходе реализации схемы - прощупали их реакцию.



2. Этап второй. Начало операции. Создание проблем. Все нужно было делать быстро, пока решения судов об аресте активов в силе. Резко в один день останавливаем платежи и работу касс, вводим ограничения по картам. Подымаем комиссии до запредельного уровня, дав всем понять, что в банке нет средств для расчетов с клиентами. Подтверждением этому считаю тот факт, что банк никак не пытался повысить ликвидность путём поднятия ставок или привлечения межбанковского финансирования от других банков с российским капиталом в Украине (как минимум у Сбербанка на тот момент были все возможности для этого).



Так как этап мог затянуться, нужно было заранее обеспечить слабую юридическую позицию в судах первых инстанций, а также максимально затянуть судебный процесс, чтобы не дай бог, суды не сняли аресты с активов до начала третьего этапа, иначе вся схема летит в попу. Подтверждением этому выступает перенос и сознательное затягивание сроков рассмотрения спора в Апеляционном суде, а также успешные кейсы ПИБа и Сбербанка решения по которым немного портили общую схему.



Дополнительно, чтобы ни у кого не было сомнений, что причиной кризиса ликвидности стал именно арест активов, НБУ выпускает пресс релиз, что банк выполнял все обязательства, но арест активов не позволяет им и дальше рассчитываться с вкладчиками. Со стороны ВТБ, также выпускаем пресс-релиз, что банк выполнял все обязательства в том числе рассчитался со всеми вкладчиками БМ (по факту, деньги многих вкладчиков БМ просто зависли в ВТБ), но арест активов привел к остановке работы банка. Параллельно с этим, руководство банка в РФ даёт комментарии, что если арест не будет снят - ситуация с ликвидностью будет становиться только хуже. А надеяться на решения украинских судов уже не стоит. Таким образом начали плавно готовить почву для введения ВА. Вклады и текущие счета разбивать уже не дают, так как 13 ноября банк отнесли к категории проблемных (достаточно быстро). При этом комментарии от российского ВТБ даёт тот самый Соловьев, который вместе с Гонтаревой был инвестором ICU.



3. Этап третий — Временная администрация. За пару дней до ВА, руководство ВТБ намекает на то, что они будут готовы подать в суд на господина П, который был владельцем банка Мрия. Казалось бы — что за бред и кому такое в голову могло прийти? Но нет, потом всё становится на свои места. Конечная цель, отвести взгляд от реальной схемы, чтобы никто не заподозрил что господин П или кто-то из его окружения как-то мог бы быть в этом замешан.



Не дожидаясь решения Апелляционного суда, объявляем о введении ВА. При этом реальную дату рассмотрения дела старались не афишировать, также дата рассмотрения дела отсутствовала в расписании апелляционного суда. Уже после введения ВА, некоторое время спустя, суды, о чудо, принимают решения в пользу ВТБ о снятии арестов, тем самым подготовив почву для "нового инвестора" в лице господина Тигипко. При этом, после введения ВА, вдруг наступает подозрительная тишина, ВТБ Группа внезапно передумала судиться и тихо намекает, что активов много, и «мы тут просто понаблюдаем, как фонд сможет рассчитаться с вкладчиками, ведь активов хватит на всех». А то что, материнская компания потеряла помимо чистых активов в сумме 3х миллиардов рублей еще 2 миллиарда выданных на дочку кредитов - не страшно.



4. Этап четвертый — Завершающий. Тигипко (всего лишь действующее от имени других лиц, видимо господина П, госпожи Гонтаревой, господина Соловьева и господина Варушилина) покупает с хорошим дисконтом активы ВТБ с хорошо подрезанными обязательствами (без вкладчиков 200+ и обязательств перед юридическими лицами) либо в принципе без обязательств, если будет покупка исключительно активов (последнее естественно более выгодно всем). Чтобы не было никаких подозрений в честности конкурса на продажу, в конкуренцию вмешивается господин Фридман, хороший друг господина П в лице Альфа банка, но в последний момент, забывает внести необходимы взнос - бывает.



Что будет дальше с приобретенными активами, мы уже не увидим, но легко предположить, что банк господина Тигипко выступает своего рода «обнальщиком схемы» получая деньги путем реализации приобретенного с существенным дисконтом имущества, и, в последствии, выдавая деньги полученные от реализации такого имущества в виде кредитов неким юридическим лицам (лицу) связанным с господином П, госпожой Г и некоторыми господами нынешнего (Соловьев) и прошлого руководства ВТБ (Варушилин). Естественно, позже кредиты станут безнадежными и будут списаны. Схема закрывается.



Ну как-то так. Все вышеописанное лишь частное мнение, не претендующее на действительность, а любые совпадения — случайны. Больно уж схема понравилось, решил сохранить для себя1. Этап первый, подготовительный. Схема родилась внезапно после ареста активов в Украине — нужно было сначала подготовить акционеров (их тоже кидают в итоге). В результате в отчетности материнской Группы ВТБ за 9 месяцев была раскрыта сумма потенциальных убытков от потери украинской дочки, а также раскрыта информация о том, что банк может быть потерян, если аресты с активов не будут сняты. Эта информация предназначена прежде всего акционерам и инвесторам банка во избежании сюрпризов в ходе реализации схемы - прощупали их реакцию.2. Этап второй. Начало операции. Создание проблем. Все нужно было делать быстро, пока решения судов об аресте активов в силе. Резко в один день останавливаем платежи и работу касс, вводим ограничения по картам. Подымаем комиссии до запредельного уровня, дав всем понять, что в банке нет средств для расчетов с клиентами. Подтверждением этому считаю тот факт, что банк никак не пытался повысить ликвидность путём поднятия ставок или привлечения межбанковского финансирования от других банков с российским капиталом в Украине (как минимум у Сбербанка на тот момент были все возможности для этого).Так как этап мог затянуться, нужно было заранее обеспечить слабую юридическую позицию в судах первых инстанций, а также максимально затянуть судебный процесс, чтобы не дай бог, суды не сняли аресты с активов до начала третьего этапа, иначе вся схема летит в попу. Подтверждением этому выступает перенос и сознательное затягивание сроков рассмотрения спора в Апеляционном суде, а также успешные кейсы ПИБа и Сбербанка решения по которым немного портили общую схему.Дополнительно, чтобы ни у кого не было сомнений, что причиной кризиса ликвидности стал именно арест активов, НБУ выпускает пресс релиз, что банк выполнял все обязательства, но арест активов не позволяет им и дальше рассчитываться с вкладчиками. Со стороны ВТБ, также выпускаем пресс-релиз, что банк выполнял все обязательства в том числе рассчитался со всеми вкладчиками БМ (по факту, деньги многих вкладчиков БМ просто зависли в ВТБ), но арест активов привел к остановке работы банка. Параллельно с этим, руководство банка в РФ даёт комментарии, что если арест не будет снят - ситуация с ликвидностью будет становиться только хуже. А надеяться на решения украинских судов уже не стоит. Таким образом начали плавно готовить почву для введения ВА. Вклады и текущие счета разбивать уже не дают, так как 13 ноября банк отнесли к категории проблемных (достаточно быстро). При этом комментарии от российского ВТБ даёт тот самый Соловьев, который вместе с Гонтаревой был инвестором ICU.3. Этап третий — Временная администрация. За пару дней до ВА, руководство ВТБ намекает на то, что они будут готовы подать в суд на господина П, который был владельцем банка Мрия. Казалось бы — что за бред и кому такое в голову могло прийти? Но нет, потом всё становится на свои места. Конечная цель, отвести взгляд от реальной схемы, чтобы никто не заподозрил что господин П или кто-то из его окружения как-то мог бы быть в этом замешан.Не дожидаясь решения Апелляционного суда, объявляем о введении ВА. При этом реальную дату рассмотрения дела старались не афишировать, также дата рассмотрения дела отсутствовала в расписании апелляционного суда. Уже после введения ВА, некоторое время спустя, суды, о чудо, принимают решения в пользу ВТБ о снятии арестов, тем самым подготовив почву для "нового инвестора" в лице господина Тигипко. При этом, после введения ВА, вдруг наступает подозрительная тишина, ВТБ Группа внезапно передумала судиться и тихо намекает, что активов много, и «мы тут просто понаблюдаем, как фонд сможет рассчитаться с вкладчиками, ведь активов хватит на всех». А то что, материнская компания потеряла помимо чистых активов в сумме 3х миллиардов рублей еще 2 миллиарда выданных на дочку кредитов - не страшно.4. Этап четвертый — Завершающий. Тигипко (всего лишь действующее от имени других лиц, видимо господина П, госпожи Гонтаревой, господина Соловьева и господина Варушилина) покупает с хорошим дисконтом активы ВТБ с хорошо подрезанными обязательствами (без вкладчиков 200+ и обязательств перед юридическими лицами) либо в принципе без обязательств, если будет покупка исключительно активов (последнее естественно более выгодно всем). Чтобы не было никаких подозрений в честности конкурса на продажу, в конкуренцию вмешивается господин Фридман, хороший друг господина П в лице Альфа банка, но в последний момент, забывает внести необходимы взнос - бывает.Что будет дальше с приобретенными активами, мы уже не увидим, но легко предположить, что банк господина Тигипко выступает своего рода «обнальщиком схемы» получая деньги путем реализации приобретенного с существенным дисконтом имущества, и, в последствии, выдавая деньги полученные от реализации такого имущества в виде кредитов неким юридическим лицам (лицу) связанным с господином П, госпожой Г и некоторыми господами нынешнего (Соловьев) и прошлого руководства ВТБ (Варушилин). Естественно, позже кредиты станут безнадежными и будут списаны. Схема закрывается.Ну как-то так. Все вышеописанное лишь частное мнение, не претендующее на действительность, а любые совпадения — случайны.

Приличная версия. Нечто отдаленно похожее было с ПИБовским кредитом через лизинговую компанию Киевскому Метрополитену, когда в схему вошёл Фукс, и сразу начал гаситься кредит.

Вопрос с вкладчиками 200+. Но исходя из Диаманта, не слишком похоже, что Сирьожа добрый волшебник, который не спит и только думает как взять на себя геморрой с разгребанием кредитных завалов ВТБ с единственной благородной целью- рассчитаться по полной со всеми юриками и вкладчиками по полной. Приличная версия. Нечто отдаленно похожее было с ПИБовским кредитом через лизинговую компанию Киевскому Метрополитену, когда в схему вошёл Фукс, и сразу начал гаситься кредит.Вопрос с вкладчиками 200+. Но исходя из Диаманта, не слишком похоже, что Сирьожа добрый волшебник, который не спит и только думает как взять на себя геморрой с разгребанием кредитных завалов ВТБ с единственной благородной целью- рассчитаться по полной со всеми юриками и вкладчиками по полной. Alessandr1974 Повідомлень: 203 З нами з: 30.04.16 Подякував: 0 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 гру, 2018 08:10 Kevin KK написав: Добрый вечер . Если подберут ,может чуть дольше волокита,но все останутся при своих... Добрый вечер . Если подберут ,может чуть дольше волокита,но все останутся при своих...

Доброе утро. Доброе утро. Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому Мизантрóп

Повідомлень: 1969 З нами з: 03.12.14 Подякував: 192 раз. Подякували: 229 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 гру, 2018 08:16 Re: ВТБ Банк БАНКРУТ Andreww написав: 4. Этап четвертый — Завершающий. Тигипко (всего лишь действующее от имени других лиц, видимо господина П, госпожи Гонтаревой, господина Соловьева и господина Варушилина) покупает с хорошим дисконтом активы ВТБ с хорошо подрезанными обязательствами (без вкладчиков 200+ и обязательств перед юридическими лицами) либо в принципе без обязательств, если будет покупка исключительно активов (последнее естественно более выгодно всем). Чтобы не было никаких подозрений в честности конкурса на продажу, в конкуренцию вмешивается господин Фридман, хороший друг господина П в лице Альфа банка, но в последний момент, забывает внести необходимы взнос - бывает.



Что будет дальше с приобретенными активами, мы уже не увидим, но легко предположить, что банк господина Тигипко выступает своего рода «обнальщиком схемы» получая деньги путем реализации приобретенного с существенным дисконтом имущества, и, в последствии, выдавая деньги полученные от реализации такого имущества в виде кредитов неким юридическим лицам (лицу) связанным с господином П, госпожой Г и некоторыми господами нынешнего (Соловьев) и прошлого руководства ВТБ (Варушилин). Естественно, позже кредиты станут безнадежными и будут списаны. Схема закрывается.

4. Этап четвертый — Завершающий. Тигипко (всего лишь действующее от имени других лиц, видимо господина П, госпожи Гонтаревой, господина Соловьева и господина Варушилина) покупает с хорошим дисконтом активы ВТБ с хорошо подрезанными обязательствами (без вкладчиков 200+ и обязательств перед юридическими лицами) либо в принципе без обязательств, если будет покупка исключительно активов (последнее естественно более выгодно всем). Чтобы не было никаких подозрений в честности конкурса на продажу, в конкуренцию вмешивается господин Фридман, хороший друг господина П в лице Альфа банка, но в последний момент, забывает внести необходимы взнос - бывает.Что будет дальше с приобретенными активами, мы уже не увидим, но легко предположить, что банк господина Тигипко выступает своего рода «обнальщиком схемы» получая деньги путем реализации приобретенного с существенным дисконтом имущества, и, в последствии, выдавая деньги полученные от реализации такого имущества в виде кредитов неким юридическим лицам (лицу) связанным с господином П, госпожой Г и некоторыми господами нынешнего (Соловьев) и прошлого руководства ВТБ (Варушилин). Естественно, позже кредиты станут безнадежными и будут списаны. Схема закрывается.



Я думаю что здесь все может быть проще.



1. Я не согласен с мнением некоторыми тут высказываемыми, что активы ВТБ это шлак, мое мнение даже значительную часть из резервов ВТБ в 19 ярдов при должной работе с судами можно распустить/вернуть и отнести в актив, у Пети с сотоварищами такие рычаги и возможности работы с Украинскими судами есть, многие кредиты ставшие невозвратными стали таковыми только потому, что главным аргументом у тех кто не желал их возвращать было то, что они мол не хотят финансировать банк "страны агрессора" и на патриотическом угаре они переставали платить по кредитам.



2. Соглашусь с Дубинским, что схема задумывалась не вчера, а как минимум пару месяцев назад.



3. Думаю, что реально не будет никаких сложных схем обнала, дней десять назад, мне попадалась инфа в СМИ, что Тигипка и "слепой траст" шоколадного предварительно договорились о том, что комсомолец купит у шоколадного Ленинскую Кузницу за 300 миллионов долларов, как по мне цена явно завышена, реальная цена Ленинской Кузницы на порядке меньше и не больше цены металлолома на который его можно сдать. Вот уж кто выпускат шлак так это на мое мнение данный завод шоколадного, я давно писал, что вместо игрушечных корабликов которые строит петя на своем заводике, которые на мое непрофессиональное мнение в силу своей мелкости и мало вооружённости не смогут оказать вероятному противнику абсолютно никакого ущерба/сопротивления и лучше строить на Николаевских судоверфях нормальные корабли, пусть один вместо десяти но с нормальным размером и вооружением, то мне порохоботы тут пели про какие то мифические волчьи стаи из маленьких корабликов..... ну и где эти волчьи стаи, как показали последние события, я посмотрел ролик и когда смотришь и понимаешь что корабль РФ вооружен ракетами, пушками, и его борта выше/мощнее раз в 5-7 чем у Петиного кораблика-вакие в ж*** волчьи стаи да и грузины в 2008 тоже пытались там чет волчьей стаей, так их и близко не подпустили, ракетами расстреляли с расстояния и весь морской бой закончился у них, кто с грузинских корабликов смог/успел, уйти тот ушел. А николаевские верфи которые специализировались и строили военные корабли с хорошим водоизмещением и вооружением сейчас из за отсутствия гос. заказов они вообще не могут продать, даже по цене металлолома. Заберите у пети гос. заказы на кораблики и прочее оборудование на котором реально воевать нельзя, максимум гонять браконьеров и глушить рыбу и его Кузница ничего не стоит, вот я думаю Петя решил под конец отмыть/легализовать себе через продажу Кузницы чуток напиленного с Украины за время своего президентства.....300 миллионов долларов за этот шлак, который без Петиных гос. заказов ничего не стоит и кто то отдаст вменяемый такие деньги шоколадному из своего кармана ага так я им и поверил



Мне кажется, у комсомольца с шоколадным свой договорняк, комсомолец больше не лезет в политику, а шоколадный не трогает его и его бизнес, больше того они друг другу помогают/партнерствуют в решении бизнес вопросов и вопросов крышевания и отмыва. Как то так я думаю Я думаю что здесь все может быть проще.1. Я не согласен с мнением некоторыми тут высказываемыми, что активы ВТБ это шлак, мое мнение даже значительную часть из резервов ВТБ в 19 ярдов при должной работе с судами можно распустить/вернуть и отнести в актив, у Пети с сотоварищами такие рычаги и возможности работы с Украинскими судами есть, многие кредиты ставшие невозвратными стали таковыми только потому, что главным аргументом у тех кто не желал их возвращать было то, что они мол не хотят финансировать банк "страны агрессора" и на патриотическом угаре они переставали платить по кредитам.2. Соглашусь с Дубинским, что схема задумывалась не вчера, а как минимум пару месяцев назад.3. Думаю, что реально не будет никаких сложных схем обнала, дней десять назад, мне попадалась инфа в СМИ, что Тигипка и "слепой траст" шоколадного предварительно договорились о том, что комсомолец купит у шоколадного Ленинскую Кузницу за 300 миллионов долларов, как по мне цена явно завышена, реальная цена Ленинской Кузницы на порядке меньше и не больше цены металлолома на который его можно сдать. Вот уж кто выпускат шлак так это на мое мнение данный завод шоколадного, я давно писал, что вместо игрушечных корабликов которые строит петя на своем заводике, которые на мое непрофессиональное мнение в силу своей мелкости и мало вооружённости не смогут оказать вероятному противнику абсолютно никакого ущерба/сопротивления и лучше строить на Николаевских судоверфях нормальные корабли, пусть один вместо десяти но с нормальным размером и вооружением, то мне порохоботы тут пели про какие то мифические волчьи стаи из маленьких корабликов..... ну и где эти волчьи стаи, как показали последние события, я посмотрел ролик и когда смотришь и понимаешь что корабль РФ вооружен ракетами, пушками, и его борта выше/мощнее раз в 5-7 чем у Петиного кораблика-вакие в ж*** волчьи стаида и грузины в 2008 тоже пытались там чет волчьей стаей, так их и близко не подпустили, ракетами расстреляли с расстояния и весь морской бой закончился у них, кто с грузинских корабликов смог/успел, уйти тот ушел. А николаевские верфи которые специализировались и строили военные корабли с хорошим водоизмещением и вооружением сейчас из за отсутствия гос. заказов они вообще не могут продать, даже по цене металлолома. Заберите у пети гос. заказы на кораблики и прочее оборудование на котором реально воевать нельзя, максимум гонять браконьеров и глушить рыбу и его Кузница ничего не стоит, вот я думаю Петя решил под конец отмыть/легализовать себе через продажу Кузницы чуток напиленного с Украины за время своего президентства.....300 миллионов долларов за этот шлак, который без Петиных гос. заказов ничего не стоит и кто то отдаст вменяемый такие деньги шоколадному из своего карманаага так я им и поверилМне кажется, у комсомольца с шоколадным свой договорняк, комсомолец больше не лезет в политику, а шоколадный не трогает его и его бизнес, больше того они друг другу помогают/партнерствуют в решении бизнес вопросов и вопросов крышевания и отмыва. Как то так я думаю Михалыч Повідомлень: 1065 З нами з: 01.03.16 Подякував: 18 раз. Подякували: 297 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 гру, 2018 08:58 Alessandr1974 написав: Andreww написав: Больно уж схема понравилось, решил сохранить для себя :



1. Этап первый, подготовительный. Схема родилась внезапно после ареста активов в Украине — нужно было сначала подготовить акционеров (их тоже кидают в итоге). В результате в отчетности материнской Группы ВТБ за 9 месяцев была раскрыта сумма потенциальных убытков от потери украинской дочки, а также раскрыта информация о том, что банк может быть потерян, если аресты с активов не будут сняты. Эта информация предназначена прежде всего акционерам и инвесторам банка во избежании сюрпризов в ходе реализации схемы - прощупали их реакцию.



2. Этап второй. Начало операции. Создание проблем. Все нужно было делать быстро, пока решения судов об аресте активов в силе. Резко в один день останавливаем платежи и работу касс, вводим ограничения по картам. Подымаем комиссии до запредельного уровня, дав всем понять, что в банке нет средств для расчетов с клиентами. Подтверждением этому считаю тот факт, что банк никак не пытался повысить ликвидность путём поднятия ставок или привлечения межбанковского финансирования от других банков с российским капиталом в Украине (как минимум у Сбербанка на тот момент были все возможности для этого).



Так как этап мог затянуться, нужно было заранее обеспечить слабую юридическую позицию в судах первых инстанций, а также максимально затянуть судебный процесс, чтобы не дай бог, суды не сняли аресты с активов до начала третьего этапа, иначе вся схема летит в попу. Подтверждением этому выступает перенос и сознательное затягивание сроков рассмотрения спора в Апеляционном суде, а также успешные кейсы ПИБа и Сбербанка решения по которым немного портили общую схему.



Дополнительно, чтобы ни у кого не было сомнений, что причиной кризиса ликвидности стал именно арест активов, НБУ выпускает пресс релиз, что банк выполнял все обязательства, но арест активов не позволяет им и дальше рассчитываться с вкладчиками. Со стороны ВТБ, также выпускаем пресс-релиз, что банк выполнял все обязательства в том числе рассчитался со всеми вкладчиками БМ (по факту, деньги многих вкладчиков БМ просто зависли в ВТБ), но арест активов привел к остановке работы банка. Параллельно с этим, руководство банка в РФ даёт комментарии, что если арест не будет снят - ситуация с ликвидностью будет становиться только хуже. А надеяться на решения украинских судов уже не стоит. Таким образом начали плавно готовить почву для введения ВА. Вклады и текущие счета разбивать уже не дают, так как 13 ноября банк отнесли к категории проблемных (достаточно быстро). При этом комментарии от российского ВТБ даёт тот самый Соловьев, который вместе с Гонтаревой был инвестором ICU.



3. Этап третий — Временная администрация. За пару дней до ВА, руководство ВТБ намекает на то, что они будут готовы подать в суд на господина П, который был владельцем банка Мрия. Казалось бы — что за бред и кому такое в голову могло прийти? Но нет, потом всё становится на свои места. Конечная цель, отвести взгляд от реальной схемы, чтобы никто не заподозрил что господин П или кто-то из его окружения как-то мог бы быть в этом замешан.



Не дожидаясь решения Апелляционного суда, объявляем о введении ВА. При этом реальную дату рассмотрения дела старались не афишировать, также дата рассмотрения дела отсутствовала в расписании апелляционного суда. Уже после введения ВА, некоторое время спустя, суды, о чудо, принимают решения в пользу ВТБ о снятии арестов, тем самым подготовив почву для "нового инвестора" в лице господина Тигипко. При этом, после введения ВА, вдруг наступает подозрительная тишина, ВТБ Группа внезапно передумала судиться и тихо намекает, что активов много, и «мы тут просто понаблюдаем, как фонд сможет рассчитаться с вкладчиками, ведь активов хватит на всех». А то что, материнская компания потеряла помимо чистых активов в сумме 3х миллиардов рублей еще 2 миллиарда выданных на дочку кредитов - не страшно.



4. Этап четвертый — Завершающий. Тигипко (всего лишь действующее от имени других лиц, видимо господина П, госпожи Гонтаревой, господина Соловьева и господина Варушилина) покупает с хорошим дисконтом активы ВТБ с хорошо подрезанными обязательствами (без вкладчиков 200+ и обязательств перед юридическими лицами) либо в принципе без обязательств, если будет покупка исключительно активов (последнее естественно более выгодно всем). Чтобы не было никаких подозрений в честности конкурса на продажу, в конкуренцию вмешивается господин Фридман, хороший друг господина П в лице Альфа банка, но в последний момент, забывает внести необходимы взнос - бывает.



Что будет дальше с приобретенными активами, мы уже не увидим, но легко предположить, что банк господина Тигипко выступает своего рода «обнальщиком схемы» получая деньги путем реализации приобретенного с существенным дисконтом имущества, и, в последствии, выдавая деньги полученные от реализации такого имущества в виде кредитов неким юридическим лицам (лицу) связанным с господином П, госпожой Г и некоторыми господами нынешнего (Соловьев) и прошлого руководства ВТБ (Варушилин). Естественно, позже кредиты станут безнадежными и будут списаны. Схема закрывается.



Ну как-то так. Все вышеописанное лишь частное мнение, не претендующее на действительность, а любые совпадения — случайны. Больно уж схема понравилось, решил сохранить для себя1. Этап первый, подготовительный. Схема родилась внезапно после ареста активов в Украине — нужно было сначала подготовить акционеров (их тоже кидают в итоге). В результате в отчетности материнской Группы ВТБ за 9 месяцев была раскрыта сумма потенциальных убытков от потери украинской дочки, а также раскрыта информация о том, что банк может быть потерян, если аресты с активов не будут сняты. Эта информация предназначена прежде всего акционерам и инвесторам банка во избежании сюрпризов в ходе реализации схемы - прощупали их реакцию.2. Этап второй. Начало операции. Создание проблем. Все нужно было делать быстро, пока решения судов об аресте активов в силе. Резко в один день останавливаем платежи и работу касс, вводим ограничения по картам. Подымаем комиссии до запредельного уровня, дав всем понять, что в банке нет средств для расчетов с клиентами. Подтверждением этому считаю тот факт, что банк никак не пытался повысить ликвидность путём поднятия ставок или привлечения межбанковского финансирования от других банков с российским капиталом в Украине (как минимум у Сбербанка на тот момент были все возможности для этого).Так как этап мог затянуться, нужно было заранее обеспечить слабую юридическую позицию в судах первых инстанций, а также максимально затянуть судебный процесс, чтобы не дай бог, суды не сняли аресты с активов до начала третьего этапа, иначе вся схема летит в попу. Подтверждением этому выступает перенос и сознательное затягивание сроков рассмотрения спора в Апеляционном суде, а также успешные кейсы ПИБа и Сбербанка решения по которым немного портили общую схему.Дополнительно, чтобы ни у кого не было сомнений, что причиной кризиса ликвидности стал именно арест активов, НБУ выпускает пресс релиз, что банк выполнял все обязательства, но арест активов не позволяет им и дальше рассчитываться с вкладчиками. Со стороны ВТБ, также выпускаем пресс-релиз, что банк выполнял все обязательства в том числе рассчитался со всеми вкладчиками БМ (по факту, деньги многих вкладчиков БМ просто зависли в ВТБ), но арест активов привел к остановке работы банка. Параллельно с этим, руководство банка в РФ даёт комментарии, что если арест не будет снят - ситуация с ликвидностью будет становиться только хуже. А надеяться на решения украинских судов уже не стоит. Таким образом начали плавно готовить почву для введения ВА. Вклады и текущие счета разбивать уже не дают, так как 13 ноября банк отнесли к категории проблемных (достаточно быстро). При этом комментарии от российского ВТБ даёт тот самый Соловьев, который вместе с Гонтаревой был инвестором ICU.3. Этап третий — Временная администрация. За пару дней до ВА, руководство ВТБ намекает на то, что они будут готовы подать в суд на господина П, который был владельцем банка Мрия. Казалось бы — что за бред и кому такое в голову могло прийти? Но нет, потом всё становится на свои места. Конечная цель, отвести взгляд от реальной схемы, чтобы никто не заподозрил что господин П или кто-то из его окружения как-то мог бы быть в этом замешан.Не дожидаясь решения Апелляционного суда, объявляем о введении ВА. При этом реальную дату рассмотрения дела старались не афишировать, также дата рассмотрения дела отсутствовала в расписании апелляционного суда. Уже после введения ВА, некоторое время спустя, суды, о чудо, принимают решения в пользу ВТБ о снятии арестов, тем самым подготовив почву для "нового инвестора" в лице господина Тигипко. При этом, после введения ВА, вдруг наступает подозрительная тишина, ВТБ Группа внезапно передумала судиться и тихо намекает, что активов много, и «мы тут просто понаблюдаем, как фонд сможет рассчитаться с вкладчиками, ведь активов хватит на всех». А то что, материнская компания потеряла помимо чистых активов в сумме 3х миллиардов рублей еще 2 миллиарда выданных на дочку кредитов - не страшно.4. Этап четвертый — Завершающий. Тигипко (всего лишь действующее от имени других лиц, видимо господина П, госпожи Гонтаревой, господина Соловьева и господина Варушилина) покупает с хорошим дисконтом активы ВТБ с хорошо подрезанными обязательствами (без вкладчиков 200+ и обязательств перед юридическими лицами) либо в принципе без обязательств, если будет покупка исключительно активов (последнее естественно более выгодно всем). Чтобы не было никаких подозрений в честности конкурса на продажу, в конкуренцию вмешивается господин Фридман, хороший друг господина П в лице Альфа банка, но в последний момент, забывает внести необходимы взнос - бывает.Что будет дальше с приобретенными активами, мы уже не увидим, но легко предположить, что банк господина Тигипко выступает своего рода «обнальщиком схемы» получая деньги путем реализации приобретенного с существенным дисконтом имущества, и, в последствии, выдавая деньги полученные от реализации такого имущества в виде кредитов неким юридическим лицам (лицу) связанным с господином П, госпожой Г и некоторыми господами нынешнего (Соловьев) и прошлого руководства ВТБ (Варушилин). Естественно, позже кредиты станут безнадежными и будут списаны. Схема закрывается.Ну как-то так. Все вышеописанное лишь частное мнение, не претендующее на действительность, а любые совпадения — случайны.

Приличная версия. Нечто отдаленно похожее было с ПИБовским кредитом через лизинговую компанию Киевскому Метрополитену, когда в схему вошёл Фукс, и сразу начал гаситься кредит.

Вопрос с вкладчиками 200+. Но исходя из Диаманта, не слишком похоже, что Сирьожа добрый волшебник, который не спит и только думает как взять на себя геморрой с разгребанием кредитных завалов ВТБ с единственной благородной целью- рассчитаться по полной со всеми юриками и вкладчиками по полной. Приличная версия. Нечто отдаленно похожее было с ПИБовским кредитом через лизинговую компанию Киевскому Метрополитену, когда в схему вошёл Фукс, и сразу начал гаситься кредит.Вопрос с вкладчиками 200+. Но исходя из Диаманта, не слишком похоже, что Сирьожа добрый волшебник, который не спит и только думает как взять на себя геморрой с разгребанием кредитных завалов ВТБ с единственной благородной целью- рассчитаться по полной со всеми юриками и вкладчиками по полной.



Дубинский работает на Коломойского, поэтому верить ему можно сугубо избирательно. По-сути - похоже на рейдерский захват. В чём, собственно, ВТБ и обвинило Порошенко. Но на действующих президентов в суд подавать не принято. Посмотрим, что будет после 31 марта. Дубинский работает на Коломойского, поэтому верить ему можно сугубо избирательно. По-сути - похоже на рейдерский захват. В чём, собственно, ВТБ и обвинило Порошенко. Но на действующих президентов в суд подавать не принято. Посмотрим, что будет после 31 марта. hhaqualung4_hh

Повідомлень: 7 З нами з: 04.12.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 гру, 2018 09:07 Re: ВТБ Банк БАНКРУТ а если ТАС заберет ВТБ, то уже ТАС будет выплачивать в валюте вклада?депозит будет продлен или расторгнут? ivanbotanloh

Повідомлень: 19 З нами з: 07.12.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 гру, 2018 09:12 Re: ВТБ Банк БАНКРУТ Andreww написав: Дубинский интересные вещи рассказал Дубинский интересные вещи рассказал

Дубинский известнейший балабол и брехло. Если он "рассказывает" что либо "интересное", в 95% случаев это фейк. Журнаглист есть журнаглист Дубинский известнейший балабол и брехло. Если он "рассказывает" что либо "интересное", в 95% случаев это фейк. Журнаглист есть журнаглист

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Модератор Повідомлень: 22931 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1096 раз. Подякували: 5163 раз. Профіль 6 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 гру, 2018 09:15 Re: ВТБ Банк БАНКРУТ Andreww написав: ВТБ Группа внезапно передумала судиться и тихо намекает, что активов много, и «мы тут просто понаблюдаем, как фонд сможет рассчитаться с вкладчиками, ведь активов хватит на всех». А то что, материнская компания потеряла помимо чистых активов в сумме 3х миллиардов рублей еще 2 миллиарда выданных на дочку кредитов - не страшно. ВТБ Группа внезапно передумала судиться и тихо намекает, что активов много, и «мы тут просто понаблюдаем, как фонд сможет рассчитаться с вкладчиками, ведь активов хватит на всех». А то что, материнская компания потеряла помимо чистых активов в сумме 3х миллиардов рублей еще 2 миллиарда выданных на дочку кредитов - не страшно.



и дальше следует что ВТБ Группа молчаливо субсидирует неких лиц в покупке с хорошим дисконтом активов ВТБ Украина? Про "добродетелей" из РФ всё известно, поэтому правдоподобнее бы выглядела другая схема "находится покупатель активов ВТБ Украина, в интересах группы ВТБ. При этом группа (фактически получая свои активы обратно) снимает с себя расчёты по обязательствам". и дальше следует что ВТБ Группа молчаливо субсидирует неких лиц в покупке с хорошим дисконтом активов ВТБ Украина? Про "добродетелей" из РФ всё известно, поэтому правдоподобнее бы выглядела другая схема "находится покупатель активов ВТБ Украина, в интересах группы ВТБ. При этом группа (фактически получая свои активы обратно) снимает с себя расчёты по обязательствам". vitaliian

Повідомлень: 45 З нами з: 06.04.16 Подякував: 26 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 гру, 2018 09:34 Слід троха зачекати з схемами.

1. Чи ще Комса візьме ВаТуБе на абордаж?

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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 26821 З нами з: 22.11.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 1360 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1572157315741575 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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