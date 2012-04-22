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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 12 гру, 2018 01:18
Andreww
Это всё конечно интересно. Но мб кто знает что там в тарифах изменилось, на сайте висят ноябрьские тарифы. И как оно может отразиться уже на нас-клиентах? В колл центр пока не звонил.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 02:01
Больно уж схема понравилось, решил сохранить для себя
:
1. Этап первый, подготовительный. Схема родилась внезапно после ареста активов в Украине — нужно было сначала подготовить акционеров (их тоже кидают в итоге). В результате в отчетности материнской Группы ВТБ за 9 месяцев была раскрыта сумма потенциальных убытков от потери украинской дочки, а также раскрыта информация о том, что банк может быть потерян, если аресты с активов не будут сняты. Эта информация предназначена прежде всего акционерам и инвесторам банка во избежании сюрпризов в ходе реализации схемы - прощупали их реакцию.
2. Этап второй. Начало операции. Создание проблем. Все нужно было делать быстро, пока решения судов об аресте активов в силе. Резко в один день останавливаем платежи и работу касс, вводим ограничения по картам. Подымаем комиссии до запредельного уровня, дав всем понять, что в банке нет средств для расчетов с клиентами. Подтверждением этому считаю тот факт, что банк никак не пытался повысить ликвидность путём поднятия ставок или привлечения межбанковского финансирования от других банков с российским капиталом в Украине (как минимум у Сбербанка на тот момент были все возможности для этого).
Так как этап мог затянуться, нужно было заранее обеспечить слабую юридическую позицию в судах первых инстанций, а также максимально затянуть судебный процесс, чтобы не дай бог, суды не сняли аресты с активов до начала третьего этапа, иначе вся схема летит в попу. Подтверждением этому выступает перенос и сознательное затягивание сроков рассмотрения спора в Апеляционном суде, а также успешные кейсы ПИБа и Сбербанка решения по которым немного портили общую схему.
Дополнительно, чтобы ни у кого не было сомнений, что причиной кризиса ликвидности стал именно арест активов, НБУ выпускает пресс релиз, что банк выполнял все обязательства, но арест активов не позволяет им и дальше рассчитываться с вкладчиками. Со стороны ВТБ, также выпускаем пресс-релиз, что банк выполнял все обязательства в том числе рассчитался со всеми вкладчиками БМ (по факту, деньги многих вкладчиков БМ просто зависли в ВТБ), но арест активов привел к остановке работы банка. Параллельно с этим, руководство банка в РФ даёт комментарии, что если арест не будет снят - ситуация с ликвидностью будет становиться только хуже. А надеяться на решения украинских судов уже не стоит. Таким образом начали плавно готовить почву для введения ВА. Вклады и текущие счета разбивать уже не дают, так как 13 ноября банк отнесли к категории проблемных (достаточно быстро). При этом комментарии от российского ВТБ даёт тот самый Соловьев, который вместе с Гонтаревой был инвестором ICU.
3. Этап третий — Временная администрация. За пару дней до ВА, руководство ВТБ намекает на то, что они будут готовы подать в суд на господина П, который был владельцем банка Мрия. Казалось бы — что за бред и кому такое в голову могло прийти? Но нет, потом всё становится на свои места. Конечная цель, отвести взгляд от реальной схемы, чтобы никто не заподозрил что господин П или кто-то из его окружения как-то мог бы быть в этом замешан.
Не дожидаясь решения Апелляционного суда, объявляем о введении ВА. При этом реальную дату рассмотрения дела старались не афишировать, также дата рассмотрения дела отсутствовала в расписании апелляционного суда. Уже после введения ВА, некоторое время спустя, суды, о чудо, принимают решения в пользу ВТБ о снятии арестов, тем самым подготовив почву для "нового инвестора" в лице господина Тигипко. При этом, после введения ВА, вдруг наступает подозрительная тишина, ВТБ Группа внезапно передумала судиться и тихо намекает, что активов много, и «мы тут просто понаблюдаем, как фонд сможет рассчитаться с вкладчиками, ведь активов хватит на всех». А то что, материнская компания потеряла помимо чистых активов в сумме 3х миллиардов рублей еще 2 миллиарда выданных на дочку кредитов - не страшно.
4. Этап четвертый — Завершающий. Тигипко (всего лишь действующее от имени других лиц, видимо господина П, госпожи Гонтаревой, господина Соловьева и господина Варушилина) покупает с хорошим дисконтом активы ВТБ с хорошо подрезанными обязательствами (без вкладчиков 200+ и обязательств перед юридическими лицами) либо в принципе без обязательств, если будет покупка исключительно активов (последнее естественно более выгодно всем). Чтобы не было никаких подозрений в честности конкурса на продажу, в конкуренцию вмешивается господин Фридман, хороший друг господина П в лице Альфа банка, но в последний момент, забывает внести необходимы взнос - бывает.
Что будет дальше с приобретенными активами, мы уже не увидим, но легко предположить, что банк господина Тигипко выступает своего рода «обнальщиком схемы» получая деньги путем реализации приобретенного с существенным дисконтом имущества, и, в последствии, выдавая деньги полученные от реализации такого имущества в виде кредитов неким юридическим лицам (лицу) связанным с господином П, госпожой Г и некоторыми господами нынешнего (Соловьев) и прошлого руководства ВТБ (Варушилин). Естественно, позже кредиты станут безнадежными и будут списаны. Схема закрывается.
Ну как-то так. Все вышеописанное лишь частное мнение, не претендующее на действительность, а любые совпадения — случайны.
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Andreww
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Додано: Сер 12 гру, 2018 07:36
Andreww написав:
Больно уж схема понравилось, решил сохранить для себя
:
1. Этап первый, подготовительный. Схема родилась внезапно после ареста активов в Украине — нужно было сначала подготовить акционеров (их тоже кидают в итоге). В результате в отчетности материнской Группы ВТБ за 9 месяцев была раскрыта сумма потенциальных убытков от потери украинской дочки, а также раскрыта информация о том, что банк может быть потерян, если аресты с активов не будут сняты. Эта информация предназначена прежде всего акционерам и инвесторам банка во избежании сюрпризов в ходе реализации схемы - прощупали их реакцию.
2. Этап второй. Начало операции. Создание проблем. Все нужно было делать быстро, пока решения судов об аресте активов в силе. Резко в один день останавливаем платежи и работу касс, вводим ограничения по картам. Подымаем комиссии до запредельного уровня, дав всем понять, что в банке нет средств для расчетов с клиентами. Подтверждением этому считаю тот факт, что банк никак не пытался повысить ликвидность путём поднятия ставок или привлечения межбанковского финансирования от других банков с российским капиталом в Украине (как минимум у Сбербанка на тот момент были все возможности для этого).
Так как этап мог затянуться, нужно было заранее обеспечить слабую юридическую позицию в судах первых инстанций, а также максимально затянуть судебный процесс, чтобы не дай бог, суды не сняли аресты с активов до начала третьего этапа, иначе вся схема летит в попу. Подтверждением этому выступает перенос и сознательное затягивание сроков рассмотрения спора в Апеляционном суде, а также успешные кейсы ПИБа и Сбербанка решения по которым немного портили общую схему.
Дополнительно, чтобы ни у кого не было сомнений, что причиной кризиса ликвидности стал именно арест активов, НБУ выпускает пресс релиз, что банк выполнял все обязательства, но арест активов не позволяет им и дальше рассчитываться с вкладчиками. Со стороны ВТБ, также выпускаем пресс-релиз, что банк выполнял все обязательства в том числе рассчитался со всеми вкладчиками БМ (по факту, деньги многих вкладчиков БМ просто зависли в ВТБ), но арест активов привел к остановке работы банка. Параллельно с этим, руководство банка в РФ даёт комментарии, что если арест не будет снят - ситуация с ликвидностью будет становиться только хуже. А надеяться на решения украинских судов уже не стоит. Таким образом начали плавно готовить почву для введения ВА. Вклады и текущие счета разбивать уже не дают, так как 13 ноября банк отнесли к категории проблемных (достаточно быстро). При этом комментарии от российского ВТБ даёт тот самый Соловьев, который вместе с Гонтаревой был инвестором ICU.
3. Этап третий — Временная администрация. За пару дней до ВА, руководство ВТБ намекает на то, что они будут готовы подать в суд на господина П, который был владельцем банка Мрия. Казалось бы — что за бред и кому такое в голову могло прийти? Но нет, потом всё становится на свои места. Конечная цель, отвести взгляд от реальной схемы, чтобы никто не заподозрил что господин П или кто-то из его окружения как-то мог бы быть в этом замешан.
Не дожидаясь решения Апелляционного суда, объявляем о введении ВА. При этом реальную дату рассмотрения дела старались не афишировать, также дата рассмотрения дела отсутствовала в расписании апелляционного суда. Уже после введения ВА, некоторое время спустя, суды, о чудо, принимают решения в пользу ВТБ о снятии арестов, тем самым подготовив почву для "нового инвестора" в лице господина Тигипко. При этом, после введения ВА, вдруг наступает подозрительная тишина, ВТБ Группа внезапно передумала судиться и тихо намекает, что активов много, и «мы тут просто понаблюдаем, как фонд сможет рассчитаться с вкладчиками, ведь активов хватит на всех». А то что, материнская компания потеряла помимо чистых активов в сумме 3х миллиардов рублей еще 2 миллиарда выданных на дочку кредитов - не страшно.
4. Этап четвертый — Завершающий. Тигипко (всего лишь действующее от имени других лиц, видимо господина П, госпожи Гонтаревой, господина Соловьева и господина Варушилина) покупает с хорошим дисконтом активы ВТБ с хорошо подрезанными обязательствами (без вкладчиков 200+ и обязательств перед юридическими лицами) либо в принципе без обязательств, если будет покупка исключительно активов (последнее естественно более выгодно всем). Чтобы не было никаких подозрений в честности конкурса на продажу, в конкуренцию вмешивается господин Фридман, хороший друг господина П в лице Альфа банка, но в последний момент, забывает внести необходимы взнос - бывает.
Что будет дальше с приобретенными активами, мы уже не увидим, но легко предположить, что банк господина Тигипко выступает своего рода «обнальщиком схемы» получая деньги путем реализации приобретенного с существенным дисконтом имущества, и, в последствии, выдавая деньги полученные от реализации такого имущества в виде кредитов неким юридическим лицам (лицу) связанным с господином П, госпожой Г и некоторыми господами нынешнего (Соловьев) и прошлого руководства ВТБ (Варушилин). Естественно, позже кредиты станут безнадежными и будут списаны. Схема закрывается.
Ну как-то так. Все вышеописанное лишь частное мнение, не претендующее на действительность, а любые совпадения — случайны.
Приличная версия. Нечто отдаленно похожее было с ПИБовским кредитом через лизинговую компанию Киевскому Метрополитену, когда в схему вошёл Фукс, и сразу начал гаситься кредит.
Вопрос с вкладчиками 200+. Но исходя из Диаманта, не слишком похоже, что Сирьожа добрый волшебник, который не спит и только думает как взять на себя геморрой с разгребанием кредитных завалов ВТБ с единственной благородной целью- рассчитаться по полной со всеми юриками и вкладчиками по полной.
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Alessandr1974
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Додано: Сер 12 гру, 2018 08:10
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Додано: Сер 12 гру, 2018 08:16
Andreww написав:
4. Этап четвертый — Завершающий. Тигипко (всего лишь действующее от имени других лиц, видимо господина П, госпожи Гонтаревой, господина Соловьева и господина Варушилина) покупает с хорошим дисконтом активы ВТБ с хорошо подрезанными обязательствами (без вкладчиков 200+ и обязательств перед юридическими лицами) либо в принципе без обязательств, если будет покупка исключительно активов (последнее естественно более выгодно всем). Чтобы не было никаких подозрений в честности конкурса на продажу, в конкуренцию вмешивается господин Фридман, хороший друг господина П в лице Альфа банка, но в последний момент, забывает внести необходимы взнос - бывает.
Что будет дальше с приобретенными активами, мы уже не увидим, но легко предположить, что банк господина Тигипко выступает своего рода «обнальщиком схемы» получая деньги путем реализации приобретенного с существенным дисконтом имущества, и, в последствии, выдавая деньги полученные от реализации такого имущества в виде кредитов неким юридическим лицам (лицу) связанным с господином П, госпожой Г и некоторыми господами нынешнего (Соловьев) и прошлого руководства ВТБ (Варушилин). Естественно, позже кредиты станут безнадежными и будут списаны. Схема закрывается.
Я думаю что здесь все может быть проще.
1. Я не согласен с мнением некоторыми тут высказываемыми, что активы ВТБ это шлак, мое мнение даже значительную часть из резервов ВТБ в 19 ярдов при должной работе с судами можно распустить/вернуть и отнести в актив, у Пети с сотоварищами такие рычаги и возможности работы с Украинскими судами есть, многие кредиты ставшие невозвратными стали таковыми только потому, что главным аргументом у тех кто не желал их возвращать было то, что они мол не хотят финансировать банк "страны агрессора" и на патриотическом угаре они переставали платить по кредитам.
2. Соглашусь с Дубинским, что схема задумывалась не вчера, а как минимум пару месяцев назад.
3. Думаю, что реально не будет никаких сложных схем обнала, дней десять назад, мне попадалась инфа в СМИ, что Тигипка и "слепой траст" шоколадного предварительно договорились о том, что комсомолец купит у шоколадного Ленинскую Кузницу за 300 миллионов долларов, как по мне цена явно завышена, реальная цена Ленинской Кузницы на порядке меньше и не больше цены металлолома на который его можно сдать. Вот уж кто выпускат шлак так это на мое мнение данный завод шоколадного, я давно писал, что вместо игрушечных корабликов которые строит петя на своем заводике, которые на мое непрофессиональное мнение в силу своей мелкости и мало вооружённости не смогут оказать вероятному противнику абсолютно никакого ущерба/сопротивления и лучше строить на Николаевских судоверфях нормальные корабли, пусть один вместо десяти но с нормальным размером и вооружением, то мне порохоботы тут пели про какие то мифические волчьи стаи из маленьких корабликов..... ну и где эти волчьи стаи, как показали последние события, я посмотрел ролик и когда смотришь и понимаешь что корабль РФ вооружен ракетами, пушками, и его борта выше/мощнее раз в 5-7 чем у Петиного кораблика-вакие в ж*** волчьи стаи
да и грузины в 2008 тоже пытались там чет волчьей стаей, так их и близко не подпустили, ракетами расстреляли с расстояния и весь морской бой закончился у них, кто с грузинских корабликов смог/успел, уйти тот ушел. А николаевские верфи которые специализировались и строили военные корабли с хорошим водоизмещением и вооружением сейчас из за отсутствия гос. заказов они вообще не могут продать, даже по цене металлолома. Заберите у пети гос. заказы на кораблики и прочее оборудование на котором реально воевать нельзя, максимум гонять браконьеров и глушить рыбу и его Кузница ничего не стоит, вот я думаю Петя решил под конец отмыть/легализовать себе через продажу Кузницы чуток напиленного с Украины за время своего президентства.....300 миллионов долларов за этот шлак, который без Петиных гос. заказов ничего не стоит и кто то отдаст вменяемый такие деньги шоколадному из своего кармана
ага так я им и поверил
Мне кажется, у комсомольца с шоколадным свой договорняк, комсомолец больше не лезет в политику, а шоколадный не трогает его и его бизнес, больше того они друг другу помогают/партнерствуют в решении бизнес вопросов и вопросов крышевания и отмыва. Как то так я думаю
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Додано: Сер 12 гру, 2018 08:58
Alessandr1974 написав: Andreww написав:
Больно уж схема понравилось, решил сохранить для себя
:
1. Этап первый, подготовительный. Схема родилась внезапно после ареста активов в Украине — нужно было сначала подготовить акционеров (их тоже кидают в итоге). В результате в отчетности материнской Группы ВТБ за 9 месяцев была раскрыта сумма потенциальных убытков от потери украинской дочки, а также раскрыта информация о том, что банк может быть потерян, если аресты с активов не будут сняты. Эта информация предназначена прежде всего акционерам и инвесторам банка во избежании сюрпризов в ходе реализации схемы - прощупали их реакцию.
2. Этап второй. Начало операции. Создание проблем. Все нужно было делать быстро, пока решения судов об аресте активов в силе. Резко в один день останавливаем платежи и работу касс, вводим ограничения по картам. Подымаем комиссии до запредельного уровня, дав всем понять, что в банке нет средств для расчетов с клиентами. Подтверждением этому считаю тот факт, что банк никак не пытался повысить ликвидность путём поднятия ставок или привлечения межбанковского финансирования от других банков с российским капиталом в Украине (как минимум у Сбербанка на тот момент были все возможности для этого).
Так как этап мог затянуться, нужно было заранее обеспечить слабую юридическую позицию в судах первых инстанций, а также максимально затянуть судебный процесс, чтобы не дай бог, суды не сняли аресты с активов до начала третьего этапа, иначе вся схема летит в попу. Подтверждением этому выступает перенос и сознательное затягивание сроков рассмотрения спора в Апеляционном суде, а также успешные кейсы ПИБа и Сбербанка решения по которым немного портили общую схему.
Дополнительно, чтобы ни у кого не было сомнений, что причиной кризиса ликвидности стал именно арест активов, НБУ выпускает пресс релиз, что банк выполнял все обязательства, но арест активов не позволяет им и дальше рассчитываться с вкладчиками. Со стороны ВТБ, также выпускаем пресс-релиз, что банк выполнял все обязательства в том числе рассчитался со всеми вкладчиками БМ (по факту, деньги многих вкладчиков БМ просто зависли в ВТБ), но арест активов привел к остановке работы банка. Параллельно с этим, руководство банка в РФ даёт комментарии, что если арест не будет снят - ситуация с ликвидностью будет становиться только хуже. А надеяться на решения украинских судов уже не стоит. Таким образом начали плавно готовить почву для введения ВА. Вклады и текущие счета разбивать уже не дают, так как 13 ноября банк отнесли к категории проблемных (достаточно быстро). При этом комментарии от российского ВТБ даёт тот самый Соловьев, который вместе с Гонтаревой был инвестором ICU.
3. Этап третий — Временная администрация. За пару дней до ВА, руководство ВТБ намекает на то, что они будут готовы подать в суд на господина П, который был владельцем банка Мрия. Казалось бы — что за бред и кому такое в голову могло прийти? Но нет, потом всё становится на свои места. Конечная цель, отвести взгляд от реальной схемы, чтобы никто не заподозрил что господин П или кто-то из его окружения как-то мог бы быть в этом замешан.
Не дожидаясь решения Апелляционного суда, объявляем о введении ВА. При этом реальную дату рассмотрения дела старались не афишировать, также дата рассмотрения дела отсутствовала в расписании апелляционного суда. Уже после введения ВА, некоторое время спустя, суды, о чудо, принимают решения в пользу ВТБ о снятии арестов, тем самым подготовив почву для "нового инвестора" в лице господина Тигипко. При этом, после введения ВА, вдруг наступает подозрительная тишина, ВТБ Группа внезапно передумала судиться и тихо намекает, что активов много, и «мы тут просто понаблюдаем, как фонд сможет рассчитаться с вкладчиками, ведь активов хватит на всех». А то что, материнская компания потеряла помимо чистых активов в сумме 3х миллиардов рублей еще 2 миллиарда выданных на дочку кредитов - не страшно.
4. Этап четвертый — Завершающий. Тигипко (всего лишь действующее от имени других лиц, видимо господина П, госпожи Гонтаревой, господина Соловьева и господина Варушилина) покупает с хорошим дисконтом активы ВТБ с хорошо подрезанными обязательствами (без вкладчиков 200+ и обязательств перед юридическими лицами) либо в принципе без обязательств, если будет покупка исключительно активов (последнее естественно более выгодно всем). Чтобы не было никаких подозрений в честности конкурса на продажу, в конкуренцию вмешивается господин Фридман, хороший друг господина П в лице Альфа банка, но в последний момент, забывает внести необходимы взнос - бывает.
Что будет дальше с приобретенными активами, мы уже не увидим, но легко предположить, что банк господина Тигипко выступает своего рода «обнальщиком схемы» получая деньги путем реализации приобретенного с существенным дисконтом имущества, и, в последствии, выдавая деньги полученные от реализации такого имущества в виде кредитов неким юридическим лицам (лицу) связанным с господином П, госпожой Г и некоторыми господами нынешнего (Соловьев) и прошлого руководства ВТБ (Варушилин). Естественно, позже кредиты станут безнадежными и будут списаны. Схема закрывается.
Ну как-то так. Все вышеописанное лишь частное мнение, не претендующее на действительность, а любые совпадения — случайны.
Приличная версия. Нечто отдаленно похожее было с ПИБовским кредитом через лизинговую компанию Киевскому Метрополитену, когда в схему вошёл Фукс, и сразу начал гаситься кредит.
Вопрос с вкладчиками 200+. Но исходя из Диаманта, не слишком похоже, что Сирьожа добрый волшебник, который не спит и только думает как взять на себя геморрой с разгребанием кредитных завалов ВТБ с единственной благородной целью- рассчитаться по полной со всеми юриками и вкладчиками по полной.
Дубинский работает на Коломойского, поэтому верить ему можно сугубо избирательно. По-сути - похоже на рейдерский захват. В чём, собственно, ВТБ и обвинило Порошенко. Но на действующих президентов в суд подавать не принято. Посмотрим, что будет после 31 марта.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 09:07
а если ТАС заберет ВТБ, то уже ТАС будет выплачивать в валюте вклада?депозит будет продлен или расторгнут?
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Додано: Сер 12 гру, 2018 09:12
Andreww написав:
Дубинский интересные вещи рассказал
Дубинский известнейший балабол и брехло. Если он "рассказывает" что либо "интересное", в 95% случаев это фейк. Журнаглист есть журнаглист
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Додано: Сер 12 гру, 2018 09:15
Andreww написав:
ВТБ Группа внезапно передумала судиться и тихо намекает, что активов много, и «мы тут просто понаблюдаем, как фонд сможет рассчитаться с вкладчиками, ведь активов хватит на всех». А то что, материнская компания потеряла помимо чистых активов в сумме 3х миллиардов рублей еще 2 миллиарда выданных на дочку кредитов - не страшно.
и дальше следует что ВТБ Группа молчаливо субсидирует неких лиц в покупке с хорошим дисконтом активов ВТБ Украина? Про "добродетелей" из РФ всё известно, поэтому правдоподобнее бы выглядела другая схема "находится покупатель активов ВТБ Украина, в интересах группы ВТБ. При этом группа (фактически получая свои активы обратно) снимает с себя расчёты по обязательствам".
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Додано: Сер 12 гру, 2018 09:34
Слід троха зачекати з схемами.
1. Чи ще Комса візьме ВаТуБе на абордаж?
2. Якщо візьме ... на яких умовах?
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