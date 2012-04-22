|
|
|
ВТБ Банк БАНКРУТ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 12 гру, 2018 09:50
-
ivanbotanloh
-
-
- Повідомлень: 24
- З нами з: 07.12.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 гру, 2018 11:53
ivanbotanloh написав:
а если ТАС заберет ВТБ, то уже ТАС будет выплачивать в валюте вклада?депозит будет продлен или расторгнут?
Конечно продлён, кому охота с 1го дня раздать все деньги? Да и не потянет он 2 ярда на раз выдать. Такую сумму без рефинанса наверное только приват бы потянул.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 47
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 гру, 2018 11:58
если ТАС только до 200, то смысл? уж лучше получить в грн тогда от фонда. или надежда на 200 + ?
-
ivanbotanloh
-
-
- Повідомлень: 24
- З нами з: 07.12.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 гру, 2018 12:08
vitaliian написав: ivanbotanloh написав:
а если ТАС заберет ВТБ, то уже ТАС будет выплачивать в валюте вклада?депозит будет продлен или расторгнут?
Конечно продлён, кому охота с 1го дня раздать все деньги? Да и не потянет он 2 ярда на раз выдать. Такую сумму без рефинанса наверное только приват бы потянул.
Какие два ярда? Там выплаты на меньше одного
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 8690
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 256 раз.
- Подякували: 1201 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 12 гру, 2018 12:12
ivanbotanloh написав:
если ТАС только до 200, то смысл? уж лучше получить в грн тогда от фонда. или надежда на 200 + ?
В диаманте комсомолец забрал все ликвидные активы и гарантированные выплаты до 200.
А в фонде осталось барахло и все потерпевшие, начиная с 4 очереди
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 8690
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 256 раз.
- Подякували: 1201 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 12 гру, 2018 12:20
Stringer написав:
В диаманте комсомолец забрал все ликвидные активы и гарантированные выплаты до 200.
самая свежая (17.09.2018) новость с сайта фонда про Диамант гласит:
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжує здійснювати відшкодування коштів вкладникам ПАТ «ДІАМАНТБАНК» за договорами банківського рахунку (включаючи карткові рахунки) в межах 200 тисяч гривень засобами Автоматизованої системи виплат Фонду (далі - Система).
Отримати відшкодування за вкладом можна через відділення банків-агентів Фонду, підключених до Системи.
Как видите депозитчиков диаманта отправляют не в ТАС, а в любой банк-агент фонда. Выглядит как будто ТАС отказался.Кстати, при передаче в ТАС досрочно вклады Диаманта расторгать не разрешили.
Звертаємо увагу, що угода з приймаючим банком відновлює дію договорів, укладених між ПАТ «ДІАМАНТБАНК» та вкладниками зі збереженням умов договорів – вид вкладу, валюта, відсоткова ставка, строк повернення тощо. Якщо строк повернення депозиту не настав, то достроково зняти кошти з вкладу можливо лише за умови, що така «опція» передбачена депозитним договором.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 47
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 гру, 2018 12:58
Кстати, в Диаманте ФГВ акцептнул 35% уже в рамках 4й очереди.
-
Andreww
-
-
- Повідомлень: 80
- З нами з: 25.03.10
- Подякував: 153 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 гру, 2018 13:33
Andreww написав:
Кстати, в Диаманте ФГВ акцептнул 35% уже в рамках 4й очереди.
У меня там пятая
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 8690
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 256 раз.
- Подякували: 1201 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 12 гру, 2018 13:35
vitaliian написав: Stringer написав:
В диаманте комсомолец забрал все ликвидные активы и гарантированные выплаты до 200.
самая свежая (17.09.2018) новость с сайта фонда про Диамант гласит:
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжує здійснювати відшкодування коштів вкладникам ПАТ «ДІАМАНТБАНК» за договорами банківського рахунку (включаючи карткові рахунки) в межах 200 тисяч гривень засобами Автоматизованої системи виплат Фонду (далі - Система).
Отримати відшкодування за вкладом можна через відділення банків-агентів Фонду, підключених до Системи.
Как видите депозитчиков диаманта отправляют не в ТАС, а в любой банк-агент фонда. Выглядит как будто ТАС отказался.Кстати, при передаче в ТАС досрочно вклады Диаманта расторгать не разрешили.
Звертаємо увагу, що угода з приймаючим банком відновлює дію договорів, укладених між ПАТ «ДІАМАНТБАНК» та вкладниками зі збереженням умов договорів – вид вкладу, валюта, відсоткова ставка, строк повернення тощо. Якщо строк повернення депозиту не настав, то достроково зняти кошти з вкладу можливо лише за умови, що така «опція» передбачена депозитним договором.
Я не знаю что и откуда вы цитируете, а я и все остальные вкладчики диаманта до 200 - были переведены в тазик. И никакие цитаты этот давно свершившийся факт опровергнуть не в состоянии
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 8690
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 256 раз.
- Подякували: 1201 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 12 гру, 2018 13:46
а как выдавали потом в ТАСе долго?в валюте вклада?и как долго потом ходить пришлось ?по спискам выдавали или как?депозит прежний расторгнут был или продлевали?
-
ivanbotanloh
-
-
- Повідомлень: 24
- З нами з: 07.12.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|11115
|1259907
|
|
|48300
|24530121
|
|
|8220
|1475163
|
Нед 09 гру, 2018 08:35
tk86
|