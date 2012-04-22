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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 12 гру, 2018 13:54
ivanbotanloh написав:
а как выдавали потом в ТАСе долго?в валюте вклада?и как долго потом ходить пришлось ?по спискам выдавали или как?депозит прежний расторгнут был или продлевали?
Лень читать тему что ли? Я уже писал здесь - условия договоров в плане выплаты процентов или довложений к вкладу не соблюдались. Выдавали по окончании и в валюте вклада, но мурыжили неделями - ставили в очередь на разрыв вклада, потом в очередь на заказ валюты, а потом унизительная процедура получения, растянутая минимум минут 30 если нет очереди - подписать у экономиста, подписать у начальника и стоять возле кассы, ждать пока кто то что то разблокирует и тебе выдадут.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 13:55
так с процентами выдавали или только тело вклада в валюте?
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ivanbotanloh
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Додано: Сер 12 гру, 2018 13:57
ivanbotanloh написав:
так с процентами выдавали или только тело вклада в валюте?
Если проценты набегали со дня передачи из фонда в банк - да,
за время ва проценты не выплачиваются
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Додано: Сер 12 гру, 2018 14:00
та пусть уже Фонд в гривасе выплатит и все, пусть Тигипыч гуляет со своими унитасом и волокитой
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ivanbotanloh
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Додано: Сер 12 гру, 2018 14:42
ivanbotanloh написав:
та пусть уже Фонд в гривасе выплатит и все, пусть Тигипыч гуляет со своими унитасом и волокитой
Проблеми з Комсою будете вирішувати коли зайде сюди...може ще не зайде.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 15:22
скорее всего мамка ВТБ решила таким образом хитро достать свои активы из под ареста, видимо договорняк, Тигипыч тут в роли прокладки, там все продумано. Фонд, НБУ, мамка ВТБ в схеме. Как ни странно мамка ВТБ молчит уже 2 неделю в СМИ и 0 реакции. Я думаю там был такой план как бы обмануть суд и снять аресты.
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ivanbotanloh
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Додано: Сер 12 гру, 2018 15:24
ivanbotanloh написав:
скорее всего мамка ВТБ решила таким образом хитро достать свои активы из под ареста, видимо договорняк, Тигипыч тут в роли прокладки, там все продумано. Фонд, НБУ, мамка ВТБ в схеме. Как ни странно мамка ВТБ молчит уже 2 неделю в СМИ и 0 реакции. Я думаю там был такой план как бы обмануть суд и снять аресты.
200+ и юриков прокинут? Или спасут? Вот в чем вопрос’!
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Alessandr1974
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Додано: Сер 12 гру, 2018 15:32
Alessandr1974 написав: ivanbotanloh написав:
скорее всего мамка ВТБ решила таким образом хитро достать свои активы из под ареста, видимо договорняк, Тигипыч тут в роли прокладки, там все продумано. Фонд, НБУ, мамка ВТБ в схеме. Как ни странно мамка ВТБ молчит уже 2 неделю в СМИ и 0 реакции. Я думаю там был такой план как бы обмануть суд и снять аресты.
200+ и юриков прокинут? Или спасут? Вот в чем вопрос’!
пусть уже выдадут по записи и очередям, чем совсем не выдадут
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саша
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Нед 09 гру, 2018 08:35
tk86
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