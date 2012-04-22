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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1575157615771578>

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 477
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
122
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 477
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 13:54

  ivanbotanloh написав:а как выдавали потом в ТАСе долго?в валюте вклада?и как долго потом ходить пришлось ?по спискам выдавали или как?депозит прежний расторгнут был или продлевали?

Лень читать тему что ли? Я уже писал здесь - условия договоров в плане выплаты процентов или довложений к вкладу не соблюдались. Выдавали по окончании и в валюте вклада, но мурыжили неделями - ставили в очередь на разрыв вклада, потом в очередь на заказ валюты, а потом унизительная процедура получения, растянутая минимум минут 30 если нет очереди - подписать у экономиста, подписать у начальника и стоять возле кассы, ждать пока кто то что то разблокирует и тебе выдадут.
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 13:55

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

так с процентами выдавали или только тело вклада в валюте?
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 13:57

  ivanbotanloh написав:так с процентами выдавали или только тело вклада в валюте?

Если проценты набегали со дня передачи из фонда в банк - да,
за время ва проценты не выплачиваются
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 14:00

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

та пусть уже Фонд в гривасе выплатит и все, пусть Тигипыч гуляет со своими унитасом и волокитой
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 14:42

  ivanbotanloh написав:та пусть уже Фонд в гривасе выплатит и все, пусть Тигипыч гуляет со своими унитасом и волокитой

Проблеми з Комсою будете вирішувати коли зайде сюди...може ще не зайде.
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:22

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

скорее всего мамка ВТБ решила таким образом хитро достать свои активы из под ареста, видимо договорняк, Тигипыч тут в роли прокладки, там все продумано. Фонд, НБУ, мамка ВТБ в схеме. Как ни странно мамка ВТБ молчит уже 2 неделю в СМИ и 0 реакции. Я думаю там был такой план как бы обмануть суд и снять аресты.
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:24

  ivanbotanloh написав:скорее всего мамка ВТБ решила таким образом хитро достать свои активы из под ареста, видимо договорняк, Тигипыч тут в роли прокладки, там все продумано. Фонд, НБУ, мамка ВТБ в схеме. Как ни странно мамка ВТБ молчит уже 2 неделю в СМИ и 0 реакции. Я думаю там был такой план как бы обмануть суд и снять аресты.

200+ и юриков прокинут? Или спасут? Вот в чем вопрос’!
Alessandr1974
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:32

  Alessandr1974 написав:
  ivanbotanloh написав:скорее всего мамка ВТБ решила таким образом хитро достать свои активы из под ареста, видимо договорняк, Тигипыч тут в роли прокладки, там все продумано. Фонд, НБУ, мамка ВТБ в схеме. Как ни странно мамка ВТБ молчит уже 2 неделю в СМИ и 0 реакции. Я думаю там был такой план как бы обмануть суд и снять аресты.

200+ и юриков прокинут? Или спасут? Вот в чем вопрос’!
пусть уже выдадут по записи и очередям, чем совсем не выдадут
саша
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 17:04

  саша написав:
  Alessandr1974 написав:
  ivanbotanloh написав:скорее всего мамка ВТБ решила таким образом хитро достать свои активы из под ареста, видимо договорняк, Тигипыч тут в роли прокладки, там все продумано. Фонд, НБУ, мамка ВТБ в схеме. Как ни странно мамка ВТБ молчит уже 2 неделю в СМИ и 0 реакции. Я думаю там был такой план как бы обмануть суд и снять аресты.

200+ и юриков прокинут? Или спасут? Вот в чем вопрос’!
пусть уже выдадут по записи и очередям, чем совсем не выдадут

Надія лишається отримати 200+ ...час покаже.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 17:23

Квесторе_поверніться
Тас банк все всім поверне в валюті вкладу після нового року?

ПС а чому тігіпко комса?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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