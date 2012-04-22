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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 12 гру, 2018 17:24
а что значить "Квесторе поверні" может Інвесторе поверніться? или как?
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ivanbotanloh
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Додано: Сер 12 гру, 2018 18:18
ivanbotanloh написав:
а что значить "Квесторе поверні" может Інвесторе поверніться? или как?
Інвестор для ВТБ?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 12 гру, 2018 18:25
Ukrainian написав:Квесторе_поверніться
Тас банк все всім поверне в валюті вкладу після нового року?
ПС а чому тігіпко комса?
большой комсомолец в прошлом
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vitaliian
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Додано: Сер 12 гру, 2018 18:26
так, Квесторе повертайтесь до ВТБ, мамка чекає з папкою.
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ivanbotanloh
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Нед 09 гру, 2018 08:35
tk86
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