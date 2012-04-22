RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1575157615771578

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 477
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
122
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 477
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 17:24

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

а что значить "Квесторе поверні" может Інвесторе поверніться? или как?
ivanbotanloh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27
З нами з: 07.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 18:18

  ivanbotanloh написав:а что значить "Квесторе поверні" может Інвесторе поверніться? или как?

Інвестор для ВТБ?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26842
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1361 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 18:25

  Ukrainian написав:Квесторе_поверніться
Тас банк все всім поверне в валюті вкладу після нового року?

ПС а чому тігіпко комса?


большой комсомолец в прошлом
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 48
З нами з: 06.04.16
Подякував: 26 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 18:26

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

так, Квесторе повертайтесь до ВТБ, мамка чекає з папкою.
ivanbotanloh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27
З нами з: 07.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 20:44

  ivanbotanloh написав:так, Квесторе повертайтесь до ВТБ, мамка чекає з папкою.

Не знаю чи дочекається, яку гру хоче Сергій Леонідович вести тільки йому відомо. Ну і чи Петро Олексійович високе позволєніє видасть.
А може Ворушиліну ВаТуБе банку віддасть на роздеребанення?
Це все нікому зараз невідомо.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26842
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1361 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 22:26

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Ukrainian написав:а чому тігіпко комса?
всё найдёте в его биографии ..
Боня
 
Повідомлень: 556
З нами з: 21.03.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 22:34

  Andreww написав:Больно уж схема понравилось, решил сохранить для себя :lol:
Ну как-то так. Все вышеописанное лишь частное мнение, не претендующее на действительность, а любые совпадения — случайны.

Сюжет довольно неплох и что-то в нем действительно есть.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6897
З нами з: 03.11.08
Подякував: 377 раз.
Подякували: 976 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1575157615771578
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hella і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Траст - БАНКРОТ? 1 ... 1110, 1111, 1112
Модератор » Нед 22 кві, 2012 17:57
11115 1259956
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 гру, 2018 12:38
Квесторе_поверніться
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4829, 4830, 4831
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 16:06
48300 24530219
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 гру, 2018 18:23
Тракторист
Хрещатик Банк - БАНКРОТ 1 ... 821, 822, 823
Anonymous » Сер 08 гру, 2004 00:28
8220 1475196
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 гру, 2018 08:35
tk86

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65096)
12.12.2018 23:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.