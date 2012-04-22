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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 12 гру, 2018 17:24
а что значить "Квесторе поверні" может Інвесторе поверніться? или как?
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ivanbotanloh
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Додано: Сер 12 гру, 2018 18:18
ivanbotanloh написав:
а что значить "Квесторе поверні" может Інвесторе поверніться? или как?
Інвестор для ВТБ?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 12 гру, 2018 18:25
Ukrainian написав:Квесторе_поверніться
Тас банк все всім поверне в валюті вкладу після нового року?
ПС а чому тігіпко комса?
большой комсомолец в прошлом
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vitaliian
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Додано: Сер 12 гру, 2018 18:26
так, Квесторе повертайтесь до ВТБ, мамка чекає з папкою.
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ivanbotanloh
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Додано: Сер 12 гру, 2018 20:44
ivanbotanloh написав:
так, Квесторе повертайтесь до ВТБ, мамка чекає з папкою.
Не знаю чи дочекається, яку гру хоче Сергій Леонідович вести тільки йому відомо. Ну і чи Петро Олексійович високе позволєніє видасть.
А може Ворушиліну ВаТуБе банку віддасть на роздеребанення?
Це все нікому зараз невідомо.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 12 гру, 2018 22:26
Ukrainian написав:
а чому тігіпко комса?
всё найдёте в его биографии ..
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Боня
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Додано: Сер 12 гру, 2018 22:34
Andreww написав:
Больно уж схема понравилось, решил сохранить для себя
Ну как-то так. Все вышеописанное лишь частное мнение, не претендующее на действительность, а любые совпадения — случайны.
Сюжет довольно неплох и что-то в нем действительно есть.
Black Jack - White Business
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ruvex
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Нед 09 гру, 2018 08:35
tk86
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