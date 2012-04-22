ivanbotanloh написав:а что значить "Квесторе поверні" может Інвесторе поверніться? или как?
Інвестор для ВТБ?
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ivanbotanloh написав:так, Квесторе повертайтесь до ВТБ, мамка чекає з папкою.
Не знаю чи дочекається, яку гру хоче Сергій Леонідович вести тільки йому відомо. Ну і чи Петро Олексійович високе позволєніє видасть. А може Ворушиліну ВаТуБе банку віддасть на роздеребанення? Це все нікому зараз невідомо.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.