Як запевняє російське видання, цю інформацію підтвердили кілька джерел, близьких до банків.
Також зазначається, що жодний з потенційних інвесторів не розглядає варіант придбання всього ВТБ Банку.
12 грудня Таскомбанк публічно підтвердив інформацію про участь в конкурсі на виведення ВТБ Банку з ринку.
Як писав Finbalance, 6 грудня Київський апеляційний суд зняв арешт з майна ВТБ Банку, який був накладений на вимогу "приватівців".
За даними НБУ, на балансі ВТБ Банку є інвестиційна нерухомість на 2,5 млрд грн. Як повідомлялося, йдеться не лише про центральний офіс банку, але й, зокрема, недобудований офісний центр + ЖК на вул. Олеся Гончара (Київ), ТРЦ "Магелан" (Харків), бізнес-центр "Сигма", "Інком" (обидва - Київ) тощо.
За даними Нацбанку, на 01.11.2018 обсяг загальних активів ВТБ Банку (до вирахування сформованих резервів) становив 26 млрд грн, а обсяг чистих активів (після вирахування резервів) - 7,6 млрд грн.
Обсяг вкладів фізосіб - 1,85 млрд грн, юросіб - 1,83 млрд грн, банків - 2,37 млрд грн (причому за даними звітності банку, на 01.10.2018 з цих коштів 2 млрд грн - це були кошти групи ВТБ).