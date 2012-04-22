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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1576157715781579

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 477
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
122
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 477
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 09:05

  Tegularius написав:В России пишут, что самый вероятный претендент на ВТБ-Украина - Ахметов
https://ria.ru/20181213/1547905514.html


Я бы особо не верил, их журналистика сильно деградировала и новости высосанные из пальца там норма. Им даже лень гуглить. Чего стоили новости "Ярош- президент" а также про "Зорян и Шкиряк".

http://news.bigmir.net/ukraine/818871-R ... dil-Jarosh
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 10:12

  vitaliian написав:
  Tegularius написав:В России пишут, что самый вероятный претендент на ВТБ-Украина - Ахметов
https://ria.ru/20181213/1547905514.html


Я бы особо не верил, их журналистика сильно деградировала и новости высосанные из пальца там норма. Им даже лень гуглить. Чего стоили новости "Ярош- президент" а также про "Зорян и Шкиряк".

http://news.bigmir.net/ukraine/818871-R ... dil-Jarosh




...http://финбаланс.ком.юа/news/RosZMI-na ... a-Fridmana
На активи та пасиви ВТБ Банку э три претенденти - ПУМБ Ріната Ахметова, Таскомбанк Сергія Тігіпка та Альфа-Банк Михайла Фрідмана, пише російський “Коммерсант” з посиланням на джерела, близькі до НБУ.

Як запевняє російське видання, цю інформацію підтвердили кілька джерел, близьких до банків.

Також зазначається, що жодний з потенційних інвесторів не розглядає варіант придбання всього ВТБ Банку.

12 грудня Таскомбанк публічно підтвердив інформацію про участь в конкурсі на виведення ВТБ Банку з ринку.

Як писав Finbalance, 6 грудня Київський апеляційний суд зняв арешт з майна ВТБ Банку, який був накладений на вимогу "приватівців".

За даними НБУ, на балансі ВТБ Банку є інвестиційна нерухомість на 2,5 млрд грн. Як повідомлялося, йдеться не лише про центральний офіс банку, але й, зокрема, недобудований офісний центр + ЖК на вул. Олеся Гончара (Київ), ТРЦ "Магелан" (Харків), бізнес-центр "Сигма", "Інком" (обидва - Київ) тощо.

За даними Нацбанку, на 01.11.2018 обсяг загальних активів ВТБ Банку (до вирахування сформованих резервів) становив 26 млрд грн, а обсяг чистих активів (після вирахування резервів) - 7,6 млрд грн.

Обсяг вкладів фізосіб - 1,85 млрд грн, юросіб - 1,83 млрд грн, банків - 2,37 млрд грн (причому за даними звітності банку, на 01.10.2018 з цих коштів 2 млрд грн - це були кошти групи ВТБ).
abc111
 
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