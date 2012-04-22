Як запевняє російське видання, цю інформацію підтвердили кілька джерел, близьких до банків.
Також зазначається, що жодний з потенційних інвесторів не розглядає варіант придбання всього ВТБ Банку.
12 грудня Таскомбанк публічно підтвердив інформацію про участь в конкурсі на виведення ВТБ Банку з ринку.
Як писав Finbalance, 6 грудня Київський апеляційний суд зняв арешт з майна ВТБ Банку, який був накладений на вимогу "приватівців".
За даними НБУ, на балансі ВТБ Банку є інвестиційна нерухомість на 2,5 млрд грн. Як повідомлялося, йдеться не лише про центральний офіс банку, але й, зокрема, недобудований офісний центр + ЖК на вул. Олеся Гончара (Київ), ТРЦ "Магелан" (Харків), бізнес-центр "Сигма", "Інком" (обидва - Київ) тощо.
За даними Нацбанку, на 01.11.2018 обсяг загальних активів ВТБ Банку (до вирахування сформованих резервів) становив 26 млрд грн, а обсяг чистих активів (після вирахування резервів) - 7,6 млрд грн.
Обсяг вкладів фізосіб - 1,85 млрд грн, юросіб - 1,83 млрд грн, банків - 2,37 млрд грн (причому за даними звітності банку, на 01.10.2018 з цих коштів 2 млрд грн - це були кошти групи ВТБ).
ivanbotanloh написав:так если они весь банк не купят, то значит вкладчикам будет платить Фонд?
...сложный вопрос, мало информации , все происходит "под одеялом"... Ясно одно- очень спешат...
Як писав Finbalance, 19.10.2018 Госпсуд Донецької області частково задовольнив позов Промінвестбанку до ТОВ “Шляхове будівництво “Альтком” (в справі №905/1172/18) та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 38,4 млн грн заборгованості за комісійною винагородою та 4,3 млн грн пені. У частині вимог Промінвестбанку про стягнення 541 млн грн пені суд відмовив.
Як писав Finbalance, 27.09.2018 Госпсуд м. Києва відмовився задовольнити позов ПАТ «Туристично-виробнича фірма «Чорне море» до Сбербанку, Міністерства юстиції в особі відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби, приватного нотаріуса (в справі №916/280/18) про визнання недійсними та скасування актів, свідоцтв, рішень про державну реєстрацію та визнання права власності, згідно з якими згадана нерухомість перейшла у власність Сбербанку. У лютому-2018 Антимонопольний комітет дозволив українській "дочці" Сбербанку набути у власність об`єкти нерухомості за адресами вул Рішельєвська, 59 та вул. Пантелеймонівська, 25.
Росбанки идут в атаку ??!!!
Востаннє редагувалось abc111 в Чет 13 гру, 2018 11:33, всього редагувалось 3 разів.