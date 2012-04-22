Andreww написав:

Больно уж схема понравилось, решил сохранить для себя1. Этап первый, подготовительный. Схема родилась внезапно после ареста активов в Украине — нужно было сначала подготовить акционеров (их тоже кидают в итоге). В результате в отчетности материнской Группы ВТБ за 9 месяцев была раскрыта сумма потенциальных убытков от потери украинской дочки, а также раскрыта информация о том, что банк может быть потерян, если аресты с активов не будут сняты. Эта информация предназначена прежде всего акционерам и инвесторам банка во избежании сюрпризов в ходе реализации схемы - прощупали их реакцию.2. Этап второй. Начало операции. Создание проблем. Все нужно было делать быстро, пока решения судов об аресте активов в силе. Резко в один день останавливаем платежи и работу касс, вводим ограничения по картам. Подымаем комиссии до запредельного уровня, дав всем понять, что в банке нет средств для расчетов с клиентами. Подтверждением этому считаю тот факт, что банк никак не пытался повысить ликвидность путём поднятия ставок или привлечения межбанковского финансирования от других банков с российским капиталом в Украине (как минимум у Сбербанка на тот момент были все возможности для этого).Так как этап мог затянуться, нужно было заранее обеспечить слабую юридическую позицию в судах первых инстанций, а также максимально затянуть судебный процесс, чтобы не дай бог, суды не сняли аресты с активов до начала третьего этапа, иначе вся схема летит в попу. Подтверждением этому выступает перенос и сознательное затягивание сроков рассмотрения спора в Апеляционном суде, а также успешные кейсы ПИБа и Сбербанка решения по которым немного портили общую схему.Дополнительно, чтобы ни у кого не было сомнений, что причиной кризиса ликвидности стал именно арест активов, НБУ выпускает пресс релиз, что банк выполнял все обязательства, но арест активов не позволяет им и дальше рассчитываться с вкладчиками. Со стороны ВТБ, также выпускаем пресс-релиз, что банк выполнял все обязательства в том числе рассчитался со всеми вкладчиками БМ (по факту, деньги многих вкладчиков БМ просто зависли в ВТБ), но арест активов привел к остановке работы банка. Параллельно с этим, руководство банка в РФ даёт комментарии, что если арест не будет снят - ситуация с ликвидностью будет становиться только хуже. А надеяться на решения украинских судов уже не стоит. Таким образом начали плавно готовить почву для введения ВА. Вклады и текущие счета разбивать уже не дают, так как 13 ноября банк отнесли к категории проблемных (достаточно быстро). При этом комментарии от российского ВТБ даёт тот самый Соловьев, который вместе с Гонтаревой был инвестором ICU.3. Этап третий — Временная администрация. За пару дней до ВА, руководство ВТБ намекает на то, что они будут готовы подать в суд на господина П, который был владельцем банка Мрия. Казалось бы — что за бред и кому такое в голову могло прийти? Но нет, потом всё становится на свои места. Конечная цель, отвести взгляд от реальной схемы, чтобы никто не заподозрил что господин П или кто-то из его окружения как-то мог бы быть в этом замешан.Не дожидаясь решения Апелляционного суда, объявляем о введении ВА. При этом реальную дату рассмотрения дела старались не афишировать, также дата рассмотрения дела отсутствовала в расписании апелляционного суда. Уже после введения ВА, некоторое время спустя, суды, о чудо, принимают решения в пользу ВТБ о снятии арестов, тем самым подготовив почву для "нового инвестора" в лице господина Тигипко. При этом, после введения ВА, вдруг наступает подозрительная тишина, ВТБ Группа внезапно передумала судиться и тихо намекает, что активов много, и «мы тут просто понаблюдаем, как фонд сможет рассчитаться с вкладчиками, ведь активов хватит на всех». А то что, материнская компания потеряла помимо чистых активов в сумме 3х миллиардов рублей еще 2 миллиарда выданных на дочку кредитов - не страшно.4. Этап четвертый — Завершающий. Тигипко (всего лишь действующее от имени других лиц, видимо господина П, госпожи Гонтаревой, господина Соловьева и господина Варушилина) покупает с хорошим дисконтом активы ВТБ с хорошо подрезанными обязательствами (без вкладчиков 200+ и обязательств перед юридическими лицами) либо в принципе без обязательств, если будет покупка исключительно активов (последнее естественно более выгодно всем). Чтобы не было никаких подозрений в честности конкурса на продажу, в конкуренцию вмешивается господин Фридман, хороший друг господина П в лице Альфа банка, но в последний момент, забывает внести необходимы взнос - бывает.Что будет дальше с приобретенными активами, мы уже не увидим, но легко предположить, что банк господина Тигипко выступает своего рода «обнальщиком схемы» получая деньги путем реализации приобретенного с существенным дисконтом имущества, и, в последствии, выдавая деньги полученные от реализации такого имущества в виде кредитов неким юридическим лицам (лицу) связанным с господином П, госпожой Г и некоторыми господами нынешнего (Соловьев) и прошлого руководства ВТБ (Варушилин). Естественно, позже кредиты станут безнадежными и будут списаны. Схема закрывается.Ну как-то так. Все вышеописанное лишь частное мнение, не претендующее на действительность, а любые совпадения — случайны.