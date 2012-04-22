RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1576157715781579

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 477
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
122
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 477
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 09:05

  Tegularius написав:В России пишут, что самый вероятный претендент на ВТБ-Украина - Ахметов
https://ria.ru/20181213/1547905514.html


Я бы особо не верил, их журналистика сильно деградировала и новости высосанные из пальца там норма. Им даже лень гуглить. Чего стоили новости "Ярош- президент" а также про "Зорян и Шкиряк".

http://news.bigmir.net/ukraine/818871-R ... dil-Jarosh
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 50
З нами з: 06.04.16
Подякував: 27 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 10:12

  vitaliian написав:
  Tegularius написав:В России пишут, что самый вероятный претендент на ВТБ-Украина - Ахметов
https://ria.ru/20181213/1547905514.html


Я бы особо не верил, их журналистика сильно деградировала и новости высосанные из пальца там норма. Им даже лень гуглить. Чего стоили новости "Ярош- президент" а также про "Зорян и Шкиряк".

http://news.bigmir.net/ukraine/818871-R ... dil-Jarosh




...http://финбаланс.ком.юа/news/RosZMI-na ... a-Fridmana
На активи та пасиви ВТБ Банку э три претенденти - ПУМБ Ріната Ахметова, Таскомбанк Сергія Тігіпка та Альфа-Банк Михайла Фрідмана, пише російський “Коммерсант” з посиланням на джерела, близькі до НБУ.

Як запевняє російське видання, цю інформацію підтвердили кілька джерел, близьких до банків.

Також зазначається, що жодний з потенційних інвесторів не розглядає варіант придбання всього ВТБ Банку.

12 грудня Таскомбанк публічно підтвердив інформацію про участь в конкурсі на виведення ВТБ Банку з ринку.

Як писав Finbalance, 6 грудня Київський апеляційний суд зняв арешт з майна ВТБ Банку, який був накладений на вимогу "приватівців".

За даними НБУ, на балансі ВТБ Банку є інвестиційна нерухомість на 2,5 млрд грн. Як повідомлялося, йдеться не лише про центральний офіс банку, але й, зокрема, недобудований офісний центр + ЖК на вул. Олеся Гончара (Київ), ТРЦ "Магелан" (Харків), бізнес-центр "Сигма", "Інком" (обидва - Київ) тощо.

За даними Нацбанку, на 01.11.2018 обсяг загальних активів ВТБ Банку (до вирахування сформованих резервів) становив 26 млрд грн, а обсяг чистих активів (після вирахування резервів) - 7,6 млрд грн.

Обсяг вкладів фізосіб - 1,85 млрд грн, юросіб - 1,83 млрд грн, банків - 2,37 млрд грн (причому за даними звітності банку, на 01.10.2018 з цих коштів 2 млрд грн - це були кошти групи ВТБ).
abc111
 
Повідомлень: 2295
З нами з: 17.04.10
Подякував: 80 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 11:12

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

так если они весь банк не купят, то значит вкладчикам будет платить Фонд?
ivanbotanloh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29
З нами з: 07.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 11:27

  ivanbotanloh написав:так если они весь банк не купят, то значит вкладчикам будет платить Фонд?



...сложный вопрос, мало информации
, все происходит "под одеялом"...
Ясно одно- очень спешат...

Як писав Finbalance, 19.10.2018 Госпсуд Донецької області частково задовольнив позов Промінвестбанку до ТОВ “Шляхове будівництво “Альтком” (в справі №905/1172/18) та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 38,4 млн грн заборгованості за комісійною винагородою та 4,3 млн грн пені. У частині вимог Промінвестбанку про стягнення 541 млн грн пені суд відмовив.

Як писав Finbalance, 27.09.2018 Госпсуд м. Києва відмовився задовольнити позов ПАТ «Туристично-виробнича фірма «Чорне море» до Сбербанку, Міністерства юстиції в особі відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби, приватного нотаріуса (в справі №916/280/18) про визнання недійсними та скасування актів, свідоцтв, рішень про державну реєстрацію та визнання права власності, згідно з якими згадана нерухомість перейшла у власність Сбербанку. У лютому-2018 Антимонопольний комітет дозволив українській "дочці" Сбербанку набути у власність об`єкти нерухомості за адресами вул Рішельєвська, 59 та вул. Пантелеймонівська, 25.


Росбанки идут в атаку ??!!!
Востаннє редагувалось abc111 в Чет 13 гру, 2018 11:33, всього редагувалось 3 разів.
abc111
 
Повідомлень: 2295
З нами з: 17.04.10
Подякував: 80 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 11:30

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  ivanbotanloh написав:так если они весь банк не купят, то значит вкладчикам будет платить Фонд?


Здесь много вариантов, скорее всего эти банки претендуют на кредиты и залоговое имущество.

К сожалению депозитный портфель банкам тоже интересен, погорельцам можно навязать килограмм дополнительных услуг, вынудить продлить вклад на невыгодных условиях или просто получить на шару вкладчика.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 50
З нами з: 06.04.16
Подякував: 27 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 11:32

  vitaliian написав:
  ivanbotanloh написав:так если они весь банк не купят, то значит вкладчикам будет платить Фонд?


Здесь много вариантов, скорее всего эти банки претендуют на кредиты и залоговое имущество.

К сожалению депозитный портфель банкам тоже интересен, погорельцам можно навязать килограмм дополнительных услуг, вынудить продлить вклад на невыгодных условиях или просто получить на шару вкладчика.



...клиентская база обширная.. :)
abc111
 
Повідомлень: 2295
З нами з: 17.04.10
Подякував: 80 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 13:49

Покупателем будет ТАС или ПУМБ, Альфа вряд ли по целому ряду причин. Я склоняюсь к ПУМБу, т.к. ТАС недавно уже покупал, но тут за сделкой могут стоять совсем другие люди, так что наверняка не скажешь.
ishvara
 
Повідомлень: 1228
З нами з: 09.12.12
Подякував: 165 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 13:55

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

конечно могут свинью подложить и продлить ВА по закону еще на 1 мес((а вообще в ВТБ было до 500 тыс счетов.
ivanbotanloh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29
З нами з: 07.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 14:06

  Alessandr1974 написав:
  Andreww написав:Больно уж схема понравилось, решил сохранить для себя :lol: :

1. Этап первый, подготовительный. Схема родилась внезапно после ареста активов в Украине — нужно было сначала подготовить акционеров (их тоже кидают в итоге). В результате в отчетности материнской Группы ВТБ за 9 месяцев была раскрыта сумма потенциальных убытков от потери украинской дочки, а также раскрыта информация о том, что банк может быть потерян, если аресты с активов не будут сняты. Эта информация предназначена прежде всего акционерам и инвесторам банка во избежании сюрпризов в ходе реализации схемы - прощупали их реакцию.

2. Этап второй. Начало операции. Создание проблем. Все нужно было делать быстро, пока решения судов об аресте активов в силе. Резко в один день останавливаем платежи и работу касс, вводим ограничения по картам. Подымаем комиссии до запредельного уровня, дав всем понять, что в банке нет средств для расчетов с клиентами. Подтверждением этому считаю тот факт, что банк никак не пытался повысить ликвидность путём поднятия ставок или привлечения межбанковского финансирования от других банков с российским капиталом в Украине (как минимум у Сбербанка на тот момент были все возможности для этого).

Так как этап мог затянуться, нужно было заранее обеспечить слабую юридическую позицию в судах первых инстанций, а также максимально затянуть судебный процесс, чтобы не дай бог, суды не сняли аресты с активов до начала третьего этапа, иначе вся схема летит в попу. Подтверждением этому выступает перенос и сознательное затягивание сроков рассмотрения спора в Апеляционном суде, а также успешные кейсы ПИБа и Сбербанка решения по которым немного портили общую схему.

Дополнительно, чтобы ни у кого не было сомнений, что причиной кризиса ликвидности стал именно арест активов, НБУ выпускает пресс релиз, что банк выполнял все обязательства, но арест активов не позволяет им и дальше рассчитываться с вкладчиками. Со стороны ВТБ, также выпускаем пресс-релиз, что банк выполнял все обязательства в том числе рассчитался со всеми вкладчиками БМ (по факту, деньги многих вкладчиков БМ просто зависли в ВТБ), но арест активов привел к остановке работы банка. Параллельно с этим, руководство банка в РФ даёт комментарии, что если арест не будет снят - ситуация с ликвидностью будет становиться только хуже. А надеяться на решения украинских судов уже не стоит. Таким образом начали плавно готовить почву для введения ВА. Вклады и текущие счета разбивать уже не дают, так как 13 ноября банк отнесли к категории проблемных (достаточно быстро). При этом комментарии от российского ВТБ даёт тот самый Соловьев, который вместе с Гонтаревой был инвестором ICU.

3. Этап третий — Временная администрация. За пару дней до ВА, руководство ВТБ намекает на то, что они будут готовы подать в суд на господина П, который был владельцем банка Мрия. Казалось бы — что за бред и кому такое в голову могло прийти? Но нет, потом всё становится на свои места. Конечная цель, отвести взгляд от реальной схемы, чтобы никто не заподозрил что господин П или кто-то из его окружения как-то мог бы быть в этом замешан.

Не дожидаясь решения Апелляционного суда, объявляем о введении ВА. При этом реальную дату рассмотрения дела старались не афишировать, также дата рассмотрения дела отсутствовала в расписании апелляционного суда. Уже после введения ВА, некоторое время спустя, суды, о чудо, принимают решения в пользу ВТБ о снятии арестов, тем самым подготовив почву для "нового инвестора" в лице господина Тигипко. При этом, после введения ВА, вдруг наступает подозрительная тишина, ВТБ Группа внезапно передумала судиться и тихо намекает, что активов много, и «мы тут просто понаблюдаем, как фонд сможет рассчитаться с вкладчиками, ведь активов хватит на всех». А то что, материнская компания потеряла помимо чистых активов в сумме 3х миллиардов рублей еще 2 миллиарда выданных на дочку кредитов - не страшно.

4. Этап четвертый — Завершающий. Тигипко (всего лишь действующее от имени других лиц, видимо господина П, госпожи Гонтаревой, господина Соловьева и господина Варушилина) покупает с хорошим дисконтом активы ВТБ с хорошо подрезанными обязательствами (без вкладчиков 200+ и обязательств перед юридическими лицами) либо в принципе без обязательств, если будет покупка исключительно активов (последнее естественно более выгодно всем). Чтобы не было никаких подозрений в честности конкурса на продажу, в конкуренцию вмешивается господин Фридман, хороший друг господина П в лице Альфа банка, но в последний момент, забывает внести необходимы взнос - бывает.

Что будет дальше с приобретенными активами, мы уже не увидим, но легко предположить, что банк господина Тигипко выступает своего рода «обнальщиком схемы» получая деньги путем реализации приобретенного с существенным дисконтом имущества, и, в последствии, выдавая деньги полученные от реализации такого имущества в виде кредитов неким юридическим лицам (лицу) связанным с господином П, госпожой Г и некоторыми господами нынешнего (Соловьев) и прошлого руководства ВТБ (Варушилин). Естественно, позже кредиты станут безнадежными и будут списаны. Схема закрывается.

Ну как-то так. Все вышеописанное лишь частное мнение, не претендующее на действительность, а любые совпадения — случайны.

Приличная версия.

Чего то здесь не хватало, какой-то мелочи.
Вопрос о завуалированности, пассивности освещения вопроса в СМИ можно подкорректировать небольшим нюансом, а именно:
- в "Голосе Украины" опубликовали закон № 2630-VIII об утверждении указа Президента Украины Петра Порошенко №393 о введении режима военного положения на 30 дней с 14:00 26 ноября.
И здесь же на сайте НБУ 27.11.2018 "АТ "ВТБ БАНК" віднесено до категорії неплатоспроможних". На сайте ФГВФО 28.11.2018 "Розпочато процедуру виведення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВТБ БАНК» (далі – АТ «ВТБ БАНК») з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації строком на один місяць з 28 листопада 2018 року до 27 грудня 2018 року (включно)."
Здесь уже всплывают свои параллели со сроками, быстротой, личным интересом и прочими немаловажными факторами, главный из которых - деньги, но как уже излагалось выше "любые совпадения — случайны".
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6902
З нами з: 03.11.08
Подякував: 377 раз.
Подякували: 980 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1576157715781579
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ivanbotanloh і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Траст - БАНКРОТ? 1 ... 1110, 1111, 1112
Модератор » Нед 22 кві, 2012 17:57
11115 1260094
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 гру, 2018 12:38
Квесторе_поверніться
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4829, 4830, 4831
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 16:06
48300 24530370
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 гру, 2018 18:23
Тракторист
Хрещатик Банк - БАНКРОТ 1 ... 821, 822, 823
Anonymous » Сер 08 гру, 2004 00:28
8220 1475480
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 гру, 2018 08:35
tk86

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.