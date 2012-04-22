|
|
|
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 13 гру, 2018 14:47
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Додано: Чет 13 гру, 2018 14:47
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
а что будет если бахнут Фонд? пропадет база?
Додано: Чет 13 гру, 2018 15:28
в сравнении с украинской?...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Додано: Чет 13 гру, 2018 15:31
https://news.finance.ua/ru/news/-/44032 ... lko-bankov
Зараз переглядають цей форум: ivanbotanloh і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|