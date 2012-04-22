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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1577157815791580

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 477
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
122
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 477
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 14:42

так она и была 18
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 14:47

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

https://minfin.com.ua/2018/12/13/35978731/
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 14:47

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

а что будет если бахнут Фонд? пропадет база?
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:28

  vitaliian написав:
  Tegularius написав:В России пишут, что самый вероятный претендент на ВТБ-Украина - Ахметов
https://ria.ru/20181213/1547905514.html

Я бы особо не верил, их журналистика сильно деградировала

в сравнении с украинской?... :mrgreen:
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:31

  Тракторист написав:
  vitaliian написав:
  Tegularius написав:В России пишут, что самый вероятный претендент на ВТБ-Украина - Ахметов
https://ria.ru/20181213/1547905514.html

Я бы особо не верил, их журналистика сильно деградировала

в сравнении с украинской?... :mrgreen:


https://news.finance.ua/ru/news/-/44032 ... lko-bankov
abc111
 
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