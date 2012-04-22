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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 13 гру, 2018 14:42
так она и была 18
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ishvara
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Додано: Чет 13 гру, 2018 14:47
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ivanbotanloh
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Додано: Чет 13 гру, 2018 14:47
а что будет если бахнут Фонд? пропадет база?
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ivanbotanloh
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Додано: Чет 13 гру, 2018 15:28
vitaliian написав:
Я бы особо не верил, их журналистика сильно деградировала
в сравнении с украинской?...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
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Тракторист
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Додано: Чет 13 гру, 2018 16:25
Тракторист написав: vitaliian написав:
Я бы особо не верил, их журналистика сильно деградировала
в сравнении с украинской?...
А что украинская журналистика еще существует? Хотя да, в принципе местами еще осталась.
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ishvara
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Додано: Чет 13 гру, 2018 17:05
В статистике НБУ объем обязательных резервов банков сократился на 1 млрд.
Расформировали резервы ВТБ? Сумма как раз для выплат.
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Сибарит
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Нед 09 гру, 2018 08:35
tk86
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