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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 13 гру, 2018 14:47
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Додано: Чет 13 гру, 2018 14:47
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
а что будет если бахнут Фонд? пропадет база?
Додано: Чет 13 гру, 2018 17:05
В статистике НБУ объем обязательных резервов банков сократился на 1 млрд.
Расформировали резервы ВТБ? Сумма как раз для выплат.
Додано: Чет 13 гру, 2018 18:58
Бибипко в свое время кричал, что платину купит, а отхватил только рабочие потребкредиты физиков.
Додано: Чет 13 гру, 2018 23:19
Резерви тільки в працюючих рахують.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:14
1984–1986 — секретар комітету комсомолу, завідувач відділу і заступник директора із навчально-виробничої роботи Дніпропетровського механіко-металургійного технікуму.
До 1987 — завідувач відділу пропаганди і агітації Дніпропетровського міського комітету ЛКСМУ; 2-й секретар Дніпропетровського міського комітету ЛКСМУ; завідувач відділу пропаганди і агітації Кіровського районного комітету КПУ міста Дніпропетровська.
У грудні 1987–1989 — секретар із пропаганди та агітації Дніпропетровського обласного комітету ЛКСМУ.
Із вересня 1989 — 1-й секретар Дніпропетровського обласного комітету ЛКСМУ. Член ЦК КПУ у червні 1990 — серпні 1991 р.
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