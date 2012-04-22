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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1577157815791580

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 477
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
122
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 477
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 14:42

так она и была 18
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 14:47

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

https://minfin.com.ua/2018/12/13/35978731/
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 14:47

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

а что будет если бахнут Фонд? пропадет база?
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 17:05

В статистике НБУ объем обязательных резервов банков сократился на 1 млрд.
Расформировали резервы ВТБ? Сумма как раз для выплат.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 18:58

Бибипко в свое время кричал, что платину купит, а отхватил только рабочие потребкредиты физиков.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 23:19

  Сибарит написав:В статистике НБУ объем обязательных резервов банков сократился на 1 млрд.
Расформировали резервы ВТБ? Сумма как раз для выплат.

Резерви тільки в працюючих рахують.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:14

  Ukrainian написав:ПС а чому тігіпко комса?

1984–1986 — секретар комітету комсомолу, завідувач відділу і заступник директора із навчально-виробничої роботи Дніпропетровського механіко-металургійного технікуму.

До 1987 — завідувач відділу пропаганди і агітації Дніпропетровського міського комітету ЛКСМУ; 2-й секретар Дніпропетровського міського комітету ЛКСМУ; завідувач відділу пропаганди і агітації Кіровського районного комітету КПУ міста Дніпропетровська.

У грудні 1987–1989 — секретар із пропаганди та агітації Дніпропетровського обласного комітету ЛКСМУ.

Із вересня 1989 — 1-й секретар Дніпропетровського обласного комітету ЛКСМУ. Член ЦК КПУ у червні 1990 — серпні 1991 р.
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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