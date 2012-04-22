На сайте банка обновили тарифы. Убрали драконовские комиссии. Хотя какое это сейчас имеет значение.
"Інформація для клієнтів щодо зміни Тарифів на послуги Банку для фізичних осіб
VTB Bank повідомляє, що з 12.12.2018 року змінюються Тарифи на послуги Банку для фізичних осіб.
Детальну інформацію Ви можете отримати в розділі «Депозити»/«Тарифи на послуги Банку для фізичних осіб» нашого сайту, а також звернувшись до працівників відділень VTB Bank (Україна) або за телефоном Інформаційно-довідкової служби: 0800 50 77 60 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів в межах України) та (044)499 88 88."