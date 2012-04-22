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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1578157915801581

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 477
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
122
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 477
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 21:17

На сайте банка обновили тарифы. Убрали драконовские комиссии. Хотя какое это сейчас имеет значение.
"Інформація для клієнтів щодо зміни Тарифів на послуги Банку для фізичних осіб
VTB Bank повідомляє, що з 12.12.2018 року змінюються Тарифи на послуги Банку для фізичних осіб.
Детальну інформацію Ви можете отримати в розділі «Депозити»/«Тарифи на послуги Банку для фізичних осіб» нашого сайту, а також звернувшись до працівників відділень VTB Bank (Україна) або за телефоном Інформаційно-довідкової служби: 0800 50 77 60 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів в межах України) та (044)499 88 88."
Djus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 21:22

  Djus написав:На сайте банка обновили тарифы.

viewtopic.php?p=4510789#p4510789
С началом увлекательнейшего процесса "Л" их Інформаційно-довідкова служба: 0800 50 77 60 будет первых рядах независимо от заключенных договоров.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:20

  Мизантрóп написав:
  sens написав:
  Мизантрóп написав:та молдаван он всю жизнь был

Пока тут гадают на гуще и обсуждают национальность,новый год будет совсем скоро,чуть более двух недель

да,готовимся!И губы помадой надо мазать Зображення


Вы сделали мой вечер, ржу под столом, почему то первое бросилось это возникшая в моем воображение надпись на его шлеме ХЭЛП и тут же мозг пронзил как молния ролик с ютуба..... я знал, что у меня фантазия бурная бывает :? но настолько :mrgreen:

А вот собственно и сам ролик :mrgreen:

Михалыч
 
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