На сайте банка обновили тарифы. Убрали драконовские комиссии. Хотя какое это сейчас имеет значение. "Інформація для клієнтів щодо зміни Тарифів на послуги Банку для фізичних осіб VTB Bank повідомляє, що з 12.12.2018 року змінюються Тарифи на послуги Банку для фізичних осіб. Детальну інформацію Ви можете отримати в розділі «Депозити»/«Тарифи на послуги Банку для фізичних осіб» нашого сайту, а також звернувшись до працівників відділень VTB Bank (Україна) або за телефоном Інформаційно-довідкової служби: 0800 50 77 60 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів в межах України) та (044)499 88 88."
Пока тут гадают на гуще и обсуждают национальность,новый год будет совсем скоро,чуть более двух недель
да,готовимся!И губы помадой надо мазать
Вы сделали мой вечер, ржу под столом, почему то первое бросилось это возникшая в моем воображение надпись на его шлеме ХЭЛП и тут же мозг пронзил как молния ролик с ютуба..... я знал, что у меня фантазия бурная бывает но настолько