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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1578157915801581

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 477
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
122
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 477
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 21:22

  Djus написав:На сайте банка обновили тарифы.

viewtopic.php?p=4510789#p4510789
С началом увлекательнейшего процесса "Л" их Інформаційно-довідкова служба: 0800 50 77 60 будет первых рядах независимо от заключенных договоров.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 00:17

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

https://www.epravda.com.ua/news/2018/12/11/643490/
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 07:17

  ishvara написав:https://www.epravda.com.ua/news/2018/12/11/643490/

Тигипко и ко
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 16:07

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

...иссяк источник животворный...
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 17:30

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

https://minfin.com.ua/2018/12/17/36027107/
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 19:51

  ivanbotanloh написав:https://minfin.com.ua/2018/12/17/36027107/
«Собственникам принадлежит то, что останется от активов, когда банк рассчитается по всем своим обязательствам. Так работает банковский сектор… Я надеюсь, что суд это поймет, и поймет, что блокируя активы они парализуют работу, что может привести к негативным последствиям», — сказала Рожкова ......Правильно сказала.... Циничные истцы, не по наслышке знающие о принципах функционирования банковского сектора,которые ратовали за блокировку активов ВТБ,прекрасно осознавая подлость и бесперспективность своих намерений , особенно по отношению к вкладчикам, и необъективные суды вбили последний гвоздь в крышку гроба ВТБ, мы можем сказать им "спасибо". Правильно здесь на форуме прозвучала фраза "не себе- не людям", зря пал банк
саша
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 20:16

  саша написав:
  ivanbotanloh написав:https://minfin.com.ua/2018/12/17/36027107/
«Собственникам принадлежит то, что останется от активов, когда банк рассчитается по всем своим обязательствам. Так работает банковский сектор… Я надеюсь, что суд это поймет, и поймет, что блокируя активы они парализуют работу, что может привести к негативным последствиям», — сказала Рожкова ......Правильно сказала.... Циничные истцы, не по наслышке знающие о принципах функционирования банковского сектора,которые ратовали за блокировку активов ВТБ,прекрасно осознавая подлость и бесперспективность своих намерений , особенно по отношению к вкладчикам, и необъективные суды вбили последний гвоздь в крышку гроба ВТБ, мы можем сказать им "спасибо". Правильно здесь на форуме прозвучала фраза "не себе- не людям", зря пал банк

Банка не розрахувала своїх можливостей а супостат пу не підставив плече.
Та це вже проїхали. Що день наступний Вам готовить?
Комса прийде - порядок наведе?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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