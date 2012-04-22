viewtopic.php?p=4510789#p4510789
С началом увлекательнейшего процесса "Л" их Інформаційно-довідкова служба: 0800 50 77 60 будет первых рядах независимо от заключенных договоров.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 14 гру, 2018 21:22
viewtopic.php?p=4510789#p4510789
С началом увлекательнейшего процесса "Л" их Інформаційно-довідкова служба: 0800 50 77 60 будет первых рядах независимо от заключенных договоров.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Суб 15 гру, 2018 00:17
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Додано: Суб 15 гру, 2018 07:17
никому не верю
Додано: Пон 17 гру, 2018 16:07
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
...иссяк источник животворный...
Black Jack - White Business
Додано: Пон 17 гру, 2018 17:30
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Додано: Пон 17 гру, 2018 19:51
«Собственникам принадлежит то, что останется от активов, когда банк рассчитается по всем своим обязательствам. Так работает банковский сектор… Я надеюсь, что суд это поймет, и поймет, что блокируя активы они парализуют работу, что может привести к негативным последствиям», — сказала Рожкова ......Правильно сказала.... Циничные истцы, не по наслышке знающие о принципах функционирования банковского сектора,которые ратовали за блокировку активов ВТБ,прекрасно осознавая подлость и бесперспективность своих намерений , особенно по отношению к вкладчикам, и необъективные суды вбили последний гвоздь в крышку гроба ВТБ, мы можем сказать им "спасибо". Правильно здесь на форуме прозвучала фраза "не себе- не людям", зря пал банк
Додано: Пон 17 гру, 2018 20:16
Банка не розрахувала своїх можливостей а супостат пу не підставив плече.
Та це вже проїхали. Що день наступний Вам готовить?
Комса прийде - порядок наведе?
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