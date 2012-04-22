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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 18 гру, 2018 00:33
Квесторе_поверніться написав: саша написав: ivanbotanloh написав:
https://minfin.com.ua/2018/12/17/36027107/
«Собственникам принадлежит то, что останется от активов, когда банк рассчитается по всем своим обязательствам. Так работает банковский сектор… Я надеюсь, что суд это поймет, и поймет, что блокируя активы они парализуют работу, что может привести к негативным последствиям», — сказала Рожкова ......Правильно сказала.... Циничные истцы, не по наслышке знающие о принципах функционирования банковского сектора,которые ратовали за блокировку активов ВТБ,прекрасно осознавая подлость и бесперспективность своих намерений , особенно по отношению к вкладчикам, и необъективные суды вбили последний гвоздь в крышку гроба ВТБ, мы можем сказать им "спасибо". Правильно здесь на форуме прозвучала фраза "не себе- не людям", зря пал банк
Банка не розрахувала своїх можливостей а супостат пу не підставив плече.
Та це вже проїхали. Що день наступний Вам готовить?
Комса прийде - порядок наведе?
У Вас прямо лозунг-девиз- последняя строчка
Вот уже несколько дней нет вообще никакой информации о будущем,все это напоминает моральные пытки инквизиции. Пусть уже будет хотя бы комса, чем вообще никак, если он или еще кто-либо не возьмет нас
Востаннє редагувалось саша
в Вів 18 гру, 2018 01:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 18 гру, 2018 01:23
hhaqualung4_hh написав: Faceless написав:
саша написав:[quote="4529216:ivanbotanloh"]https://minfin.com.ua/2018/12/17/36027107/
«Собственникам принадлежит то, что останется от активов, когда банк рассчитается по всем своим обязательствам. Так работает банковский сектор… Я надеюсь, что суд это поймет, и поймет, что блокируя активы они парализуют работу, что может привести к негативным последствиям», — сказала Рожкова ......Правильно сказала.... Циничные истцы, не по наслышке знающие о принципах функционирования банковского сектора,которые ратовали за блокировку активов ВТБ,прекрасно осознавая подлость и бесперспективность своих намерений , особенно по отношению к вкладчикам, и необъективные суды вбили последний гвоздь в крышку гроба ВТБ, мы можем сказать им "спасибо". Правильно здесь на форуме прозвучала фраза "не себе- не людям", зря пал банк
Иски - лишь формальный повод для российской мамки избавиться от дочки, сделав её банкротом. Совершенно глупо заявлять, что иски нанесли критический ущерб; наоборот, признав, что какой-то арест на реализацию активов оказал такое влияние на банк равно признанию в том, что банк уже был при смерти, руководство некомпетентно или сознательно довело до такого, а материнская компания это поощряла. Факт того, что в судах даже не попытались бороться, это только подтверждает. Так что в реальности Коломойский и ко вообще ни при чем. Россияне сами разорили украинскую дочку, выжали и вывели все, что могли, попривлекали чуть лохов на депозиты по ставкам выше рынка, ждали и дождались любой ситуации, на которую можно было бы формально спихнуть банкротство, и свалили. Не Коломойский, так какая-то другая ситуация подвернулась бы. Навешали лапши таким как вы, какие коварные истцы банк положили, а вы транслируете.
Чего же за ним очередь выстроилась, если он пустой.[/quote]Какая очередь, не тешьте себя иллюзиями
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Додано: Вів 18 гру, 2018 02:34
hhaqualung4_hh написав:
Чего же за ним очередь выстроилась, если он пустой.
Кто последний в очереди?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Додано: Вів 18 гру, 2018 06:03
саша написав:
Вот уже несколько дней нет вообще никакой информации о будущем,все это напоминает моральные пытки инквизиции. Пусть уже будет хотя бы комса, чем вообще никак, если он или еще кто-либо не возьмет нас
По закону, у них есть 20 рабочих дней после введения ВА, чтобы раздуплиться. Они ещё не прошли.
Числа 26-го должно бы решиться.
У матросов нет стоп-лоссов
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