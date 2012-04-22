hhaqualung4_hh написав:

Faceless написав: саша написав: [quote="4529216:ivanbotanloh"]https://minfin.com.ua/2018/12/17/36027107/ «Собственникам принадлежит то, что останется от активов, когда банк рассчитается по всем своим обязательствам. Так работает банковский сектор… Я надеюсь, что суд это поймет, и поймет, что блокируя активы они парализуют работу, что может привести к негативным последствиям», — сказала Рожкова ......Правильно сказала.... Циничные истцы, не по наслышке знающие о принципах функционирования банковского сектора,которые ратовали за блокировку активов ВТБ,прекрасно осознавая подлость и бесперспективность своих намерений , особенно по отношению к вкладчикам, и необъективные суды вбили последний гвоздь в крышку гроба ВТБ, мы можем сказать им "спасибо". Правильно здесь на форуме прозвучала фраза "не себе- не людям", зря пал банк «Собственникам принадлежит то, что останется от активов, когда банк рассчитается по всем своим обязательствам. Так работает банковский сектор… Я надеюсь, что суд это поймет, и поймет, что блокируя активы они парализуют работу, что может привести к негативным последствиям», — сказала Рожкова ......Правильно сказала.... Циничные истцы, не по наслышке знающие о принципах функционирования банковского сектора,которые ратовали за блокировку активов ВТБ,прекрасно осознавая подлость и бесперспективность своих намерений , особенно по отношению к вкладчикам, и необъективные суды вбили последний гвоздь в крышку гроба ВТБ, мы можем сказать им "спасибо". Правильно здесь на форуме прозвучала фраза "не себе- не людям", зря пал банк

Иски - лишь формальный повод для российской мамки избавиться от дочки, сделав её банкротом. Совершенно глупо заявлять, что иски нанесли критический ущерб; наоборот, признав, что какой-то арест на реализацию активов оказал такое влияние на банк равно признанию в том, что банк уже был при смерти, руководство некомпетентно или сознательно довело до такого, а материнская компания это поощряла. Факт того, что в судах даже не попытались бороться, это только подтверждает. Так что в реальности Коломойский и ко вообще ни при чем. Россияне сами разорили украинскую дочку, выжали и вывели все, что могли, попривлекали чуть лохов на депозиты по ставкам выше рынка, ждали и дождались любой ситуации, на которую можно было бы формально спихнуть банкротство, и свалили. Не Коломойский, так какая-то другая ситуация подвернулась бы. Навешали лапши таким как вы, какие коварные истцы банк положили, а вы транслируете.