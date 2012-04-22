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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1579158015811582

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 477
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
122
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 477
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 00:33

  Квесторе_поверніться написав:
  саша написав:
  ivanbotanloh написав:https://minfin.com.ua/2018/12/17/36027107/
«Собственникам принадлежит то, что останется от активов, когда банк рассчитается по всем своим обязательствам. Так работает банковский сектор… Я надеюсь, что суд это поймет, и поймет, что блокируя активы они парализуют работу, что может привести к негативным последствиям», — сказала Рожкова ......Правильно сказала.... Циничные истцы, не по наслышке знающие о принципах функционирования банковского сектора,которые ратовали за блокировку активов ВТБ,прекрасно осознавая подлость и бесперспективность своих намерений , особенно по отношению к вкладчикам, и необъективные суды вбили последний гвоздь в крышку гроба ВТБ, мы можем сказать им "спасибо". Правильно здесь на форуме прозвучала фраза "не себе- не людям", зря пал банк

Банка не розрахувала своїх можливостей а супостат пу не підставив плече.
Та це вже проїхали. Що день наступний Вам готовить?
Комса прийде - порядок наведе?
У Вас прямо лозунг-девиз- последняя строчка :) Вот уже несколько дней нет вообще никакой информации о будущем,все это напоминает моральные пытки инквизиции. Пусть уже будет хотя бы комса, чем вообще никак, если он или еще кто-либо не возьмет нас
Востаннє редагувалось саша в Вів 18 гру, 2018 01:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 01:23

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

hhaqualung4_hh написав:
  Faceless написав:
саша написав:[quote="4529216:ivanbotanloh"]https://minfin.com.ua/2018/12/17/36027107/
«Собственникам принадлежит то, что останется от активов, когда банк рассчитается по всем своим обязательствам. Так работает банковский сектор… Я надеюсь, что суд это поймет, и поймет, что блокируя активы они парализуют работу, что может привести к негативным последствиям», — сказала Рожкова ......Правильно сказала.... Циничные истцы, не по наслышке знающие о принципах функционирования банковского сектора,которые ратовали за блокировку активов ВТБ,прекрасно осознавая подлость и бесперспективность своих намерений , особенно по отношению к вкладчикам, и необъективные суды вбили последний гвоздь в крышку гроба ВТБ, мы можем сказать им "спасибо". Правильно здесь на форуме прозвучала фраза "не себе- не людям", зря пал банк
Иски - лишь формальный повод для российской мамки избавиться от дочки, сделав её банкротом. Совершенно глупо заявлять, что иски нанесли критический ущерб; наоборот, признав, что какой-то арест на реализацию активов оказал такое влияние на банк равно признанию в том, что банк уже был при смерти, руководство некомпетентно или сознательно довело до такого, а материнская компания это поощряла. Факт того, что в судах даже не попытались бороться, это только подтверждает. Так что в реальности Коломойский и ко вообще ни при чем. Россияне сами разорили украинскую дочку, выжали и вывели все, что могли, попривлекали чуть лохов на депозиты по ставкам выше рынка, ждали и дождались любой ситуации, на которую можно было бы формально спихнуть банкротство, и свалили. Не Коломойский, так какая-то другая ситуация подвернулась бы. Навешали лапши таким как вы, какие коварные истцы банк положили, а вы транслируете.


Чего же за ним очередь выстроилась, если он пустой.[/quote]Какая очередь, не тешьте себя иллюзиями
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 02:34

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  hhaqualung4_hh написав:Чего же за ним очередь выстроилась, если он пустой.

Кто последний в очереди?
:-)
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 06:03

  саша написав:Вот уже несколько дней нет вообще никакой информации о будущем,все это напоминает моральные пытки инквизиции. Пусть уже будет хотя бы комса, чем вообще никак, если он или еще кто-либо не возьмет нас

По закону, у них есть 20 рабочих дней после введения ВА, чтобы раздуплиться. Они ещё не прошли.
Числа 26-го должно бы решиться.
У матросов нет стоп-лоссов
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 07:37

  Ukrainian написав:
  hhaqualung4_hh написав:Чего же за ним очередь выстроилась, если он пустой.

Кто последний в очереди?
:-)


https://finclub.net/news/u-fgvfl-poyavi ... -bank.html
hhaqualung4_hh
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 10:55

  hhaqualung4_hh написав:
  Ukrainian написав:
  hhaqualung4_hh написав:Чего же за ним очередь выстроилась, если он пустой.

Кто последний в очереди?
:-)


https://finclub.net/news/u-fgvfl-poyavi ... -bank.html

Ця інфо вже дезавуальована. :)
Але надія в 200+ ще є.
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 11:35

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

а кто то ходил в отделения втб?что то слышно о покупке ВТБ и выплатам или глухо ?
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 11:44

  ivanbotanloh написав:а кто то ходил в отделения втб?что то слышно о покупке ВТБ и выплатам или глухо ?

Усі Кияни, Дніпряни і Харківяни мали б піти і виписки з рахунків отримати.
Мало що, якщо Фонд буде нікчемити, тоді шлях до Суду.
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 11:46

  ivanbotanloh написав:а кто то ходил в отделения втб?что то слышно о покупке ВТБ и выплатам или глухо ?


есть приказ о закрытии всех отделений (приказ №37-од от 04.12.2018 г.).
Юлька мне об этом сообщила в письме )

Зображення
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