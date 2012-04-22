вроде сразу как заканчивается ВА и администратор переходит в ранг ликвидатора - с 27.12
|
|
|
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 18 гру, 2018 12:05
вроде сразу как заканчивается ВА и администратор переходит в ранг ликвидатора - с 27.12
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Вів 18 гру, 2018 12:07
Хоть оставил бы ботам надежду.Там 2 мес по КЗоТ на увольнение
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 18 гру, 2018 12:52
Мизантрóп
ну на дому будут архивы сортировать )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Вів 18 гру, 2018 14:00
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
так что есть шансы что получат до НГ?поводов для продления ВА нету?
Зараз переглядають цей форум: ivanbotanloh і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|