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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1580158115821583

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 477
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
122
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 477
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 12:05

  Квесторе_поверніться написав:IMPRINTER, наказ від 4.12...а коли відділення закривають?


вроде сразу как заканчивается ВА и администратор переходит в ранг ликвидатора - с 27.12
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 12:07

  IMPRINTER написав:
  Квесторе_поверніться написав:IMPRINTER, наказ від 4.12...а коли відділення закривають?


вроде сразу как заканчивается ВА и администратор переходит в ранг ликвидатора - с 27.12

Хоть оставил бы ботам надежду.Там 2 мес по КЗоТ на увольнение
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 12:52

Мизантрóп

ну на дому будут архивы сортировать )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 14:00

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

так что есть шансы что получат до НГ?поводов для продления ВА нету?
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 16:04

  ivanbotanloh написав:так что есть шансы что получат до НГ?поводов для продления ВА нету?

Комса прийде і будуть працювати...а ТА продовжать ...цілком можливо.
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 16:09

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

На fb была прямая трансляция пресс-конференции ФГ, где было сказано, что 20го очередной суд, опять намекнули, что активы банка это уже деньги вкладчиков, а не группы ВТБ.

Видимо, после решения суда можно ожидать хоть каких-то новостей.
dirgen
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 16:15

  Квесторе_поверніться написав:
  ivanbotanloh написав:так что есть шансы что получат до НГ?поводов для продления ВА нету?

Комса прийде і будуть працювати...а ТА продовжать ...цілком можливо.

нельзя пописять в одну и ту же реку дважды,а наступить на грабли можно
Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 16:53

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

так суд уже ведь был и снял арест уже,вы что то пропустили, прогуглите, уже были новости что суд все поснимал с ВТБ и все разблокировано. на 20 раб день должны начать по закону выдавать бабосы..а кто тако Комса?
ivanbotanloh
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