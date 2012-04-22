вроде сразу как заканчивается ВА и администратор переходит в ранг ликвидатора - с 27.12
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 18 гру, 2018 12:05
вроде сразу как заканчивается ВА и администратор переходит в ранг ликвидатора - с 27.12
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Додано: Вів 18 гру, 2018 12:07
Хоть оставил бы ботам надежду.Там 2 мес по КЗоТ на увольнение
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 18 гру, 2018 12:52
Мизантрóп
ну на дому будут архивы сортировать )
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Додано: Вів 18 гру, 2018 14:00
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
так что есть шансы что получат до НГ?поводов для продления ВА нету?
Додано: Вів 18 гру, 2018 16:04
Комса прийде і будуть працювати...а ТА продовжать ...цілком можливо.
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Додано: Вів 18 гру, 2018 16:09
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
На fb была прямая трансляция пресс-конференции ФГ, где было сказано, что 20го очередной суд, опять намекнули, что активы банка это уже деньги вкладчиков, а не группы ВТБ.
Видимо, после решения суда можно ожидать хоть каких-то новостей.
Додано: Вів 18 гру, 2018 16:15
нельзя пописять в одну и ту же реку дважды,а наступить на грабли можно
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 18 гру, 2018 16:53
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
так суд уже ведь был и снял арест уже,вы что то пропустили, прогуглите, уже были новости что суд все поснимал с ВТБ и все разблокировано. на 20 раб день должны начать по закону выдавать бабосы..а кто тако Комса?
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