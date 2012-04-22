RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1581158215831584

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 477
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
122
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 477
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 17:36

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  ivanbotanloh написав:.а кто тако Комса

Комсомол - Сергій Леонідович Тігібко.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26927
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1364 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 17:37

  ol_zy написав:
  саша написав:У Вас прямо лозунг-девиз- последняя строчка :) Вот уже несколько дней нет вообще никакой информации о будущем,все это напоминает моральные пытки инквизиции. Пусть уже будет хотя бы комса, чем вообще никак, если он или еще кто-либо не возьмет нас

Для 200+, на мой взгляд, как раз лучше чтобы никто не пришел - есть призрачный шанс, что продадут активы и что-то останется для 200+. А вот если все ликвидные передадут кому-то, то по условиям передачи - этот кто-то выплачивает, только 200-, если не ошибаюсь А юрики и 200+ ждут когда фонд продаст остатки неликвидов, которые никому не нужны.[/quote)........ Фонд відмовився від проведення конкурсу серед банків, переможцю якого могли бути передані ЛИШЕ гарантовані вклади.......с сайта Фонда .......отказались от поиска банков, к-рые будут выплачивать только 200-.......рассматривают другие варианты , но это не значит , что одобрят.......понятно, что какой-бы из инвесторов , в т.ч. Тигипко , не возьмет "погорельцев", для них мы "чужинці", не родные- и отношение, и обслуживание будет стопориться с препятствиями- но хоть как-то.
Востаннє редагувалось саша в Вів 18 гру, 2018 17:42, всього редагувалось 1 раз.
саша
 
Повідомлень: 53
З нами з: 01.12.18
Подякував: 123 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 17:39

  ol_zy написав:
  саша написав:У Вас прямо лозунг-девиз- последняя строчка :) Вот уже несколько дней нет вообще никакой информации о будущем,все это напоминает моральные пытки инквизиции. Пусть уже будет хотя бы комса, чем вообще никак, если он или еще кто-либо не возьмет нас

Для 200+, на мой взгляд, как раз лучше чтобы никто не пришел - есть призрачный шанс, что продадут активы и что-то останется для 200+. А вот если все ликвидные передадут кому-то, то по условиям передачи - этот кто-то выплачивает, только 200-, если не ошибаюсь А юрики и 200+ ждут когда фонд продаст остатки неликвидов, которые никому не нужны.

Тут не вгадаєш...про вкладників 200- Закон гарантує. Все інше як карта ляже.
Який сенс Комсі чи Фонду рвати кігті, щоб віддавати 200+.
Щось може капнути але тільки дещиця...імхо.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26927
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1364 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1581158215831584
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Траст - БАНКРОТ? 1 ... 1110, 1111, 1112
Модератор » Нед 22 кві, 2012 17:57
11115 1260700
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 гру, 2018 12:38
Квесторе_поверніться
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4829, 4830, 4831
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 16:06
48300 24531650
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 гру, 2018 18:23
Тракторист
Хрещатик Банк - БАНКРОТ 1 ... 821, 822, 823
Anonymous » Сер 08 гру, 2004 00:28
8220 1476388
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 гру, 2018 08:35
tk86

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.