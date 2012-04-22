Комсомол - Сергій Леонідович Тігібко.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 18 гру, 2018 17:36
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 18 гру, 2018 17:37
Для 200+, на мой взгляд, как раз лучше чтобы никто не пришел - есть призрачный шанс, что продадут активы и что-то останется для 200+. А вот если все ликвидные передадут кому-то, то по условиям передачи - этот кто-то выплачивает, только 200-, если не ошибаюсь А юрики и 200+ ждут когда фонд продаст остатки неликвидов, которые никому не нужны.[/quote)........ Фонд відмовився від проведення конкурсу серед банків, переможцю якого могли бути передані ЛИШЕ гарантовані вклади.......с сайта Фонда .......отказались от поиска банков, к-рые будут выплачивать только 200-.......рассматривают другие варианты , но это не значит , что одобрят.......понятно, что какой-бы из инвесторов , в т.ч. Тигипко , не возьмет "погорельцев", для них мы "чужинці", не родные- и отношение, и обслуживание будет стопориться с препятствиями- но хоть как-то.
Востаннє редагувалось саша в Вів 18 гру, 2018 17:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 18 гру, 2018 17:39
Тут не вгадаєш...про вкладників 200- Закон гарантує. Все інше як карта ляже.
Який сенс Комсі чи Фонду рвати кігті, щоб віддавати 200+.
Щось може капнути але тільки дещиця...імхо.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 18 гру, 2018 20:23
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
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