Додано: Сер 19 гру, 2018 10:16

Фонд гарантирования вкладов Украины (ФГВ) подвел итоги конкурса по передаче активов и обязательств «ВТБ Украина». Исходно желающих получить их было несколько, в итоге остался лишь один претендент, но и он недооценил активы банка. Теперь ликвидацией украинского ВТБ займется сам фонд, который выплатит страховое возмещение вкладчикам. При этом, по мнению экспертов, к моменту распродажи активов юридические риски, связанные с их арестом, с высокой долей вероятности будет нивелированы, что повысит цену.Срок отбора банка для передачи активов и обязательств украинского ВТБ, признанного неплатежеспособным в конце ноября (см. “Ъ” от 28 ноября), истек. Как сообщили “Ъ” в ФГВ, по итогам конкурса принято решение о ликвидации кредитной организации. «Единственное полученное конкурсное предложение признано не соответствующим наименее затратному для фонда способу выведения банка с рынка и отклонено,— уточнили в пресс-службе фонда.— Предложенная цена за активы оказалась значительно ниже оценочной стоимости, и на момент конкурса не получен положительный ответ со стороны НБУ».а прошлой неделе ФГВ завершил сбор заявок на передачу активов и обязательств украинского ВТБ, и первоначально претендентов было несколько (см. “Ъ” от 13 декабря). Однако остальные заявки были отозваны, пояснили в фонде. Названия претендентов и параметры итогового предложения там не раскрывают. Источники “Ъ” говорили, что в числе интересантов были украинский Альфа-банк, ТАСкомбанк Сергея Тигипко и ПУМБ Рината Ахметова.Кто претендовал на активы и обязательства украинского ВТБКто претендовал на активы и обязательства украинского ВТБПо словам собеседников “Ъ”, в итоге на рассмотрении осталась лишь заявка от банка господина Тигипко. «У него уже был опыт покупки активов российских госбанков, в частности, он приобрел принадлежавший Сбербанку небольшой украинский VSbank,— говорит собеседник “Ъ”.— Поэтому его настрой был наиболее серьезным, но в оценке активов ПАО ВТБ были заложены юридические риски из-за их ареста». В сентябре Киевский апелляционный суд наложил арест на имущество и акции «дочек» российских госбанков в рамках исполнения решения арбитража Гааги о взыскании компенсации за активы, утраченные украинскими компаниями в Крыму (см. “Ъ” от 13 сентября).Выплаты страхового возмещения вкладчикам начнутся в ближайшее время, точная дата будет указана на сайте, сообщили “Ъ” в фонде. Агенты уже отобраны, это 11 банков из числа аккредитованных ФГВ. По данным НБУ, под страховое возмещение (200 тыс. гривен, что соответствует 478 тыс. руб. по курсу ЦБ на 18 декабря) попадает 97% вкладчиков украинского ВТБ, а общая сумма — 972 млн гривен (2,25 млрд руб.). При этом объем обязательств ВТБ перед физлицами по счетам и вкладам на конец третьего квартала составлял более 1,9 млрд гривен (около 4,5 млрд руб.).Как Украина списала ВТБКак Украина списала ВТБПо мнению экспертов, инвесторы, которым предлагались все активы и обязательства, а не только то, что попадает под страховку, подошли к оценке крайне осторожно. «ФГВ вряд ли намерен компенсировать средства всем вкладчикам "ВТБ Украина" и иным кредиторам банка»,— отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. «Скорее всего, арест активов и сопряженные с ним юридические риски были заложены в предложения потенциальных инвесторов в виде дисконта,— отмечает управляющий партнер УК "Право и бизнес" Александр Пахомов.— Предложения, вероятно, просто не отвечали интересам НБУ». По его мнению, выбранный вследствие этого механизм ликвидации выглядит куда менее рискованным, поскольку до момента реализации имущества «ВТБ Украина» может пройти не меньше года и на тот момент спор в суде может быть уже завершен, что сделает активы более привлекательными для инвесторов.Согласно Единому государственному судебному реестру Украины, на 20 декабря назначено рассмотрение апелляционной жалобы на арест активов «дочек» российских госбанков в Верховном суде Украины. При этом Нацбанк Украины однозначно выразился за снятие ареста. Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в понедельник заявила, что блокировка активов «дочек» российских банков в стране мешает работе всего финансового сектора, и выразила надежду на пересмотр украинскими судами этой практики. «В условиях конфликта между двумя странами каждая воспринимает собственность другой на своей территории как потенциальный трофей,— отмечает господин Жарский.— И к сожалению, под ударом в результате оказываются клиенты банка».