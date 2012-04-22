Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
mfn9 написав:из этого следует что Тигипко и Фонд не договорились?
Все скінчилось...вперше банк з іноземним капіталом в Україні переходить в стадію ліквідації. Хто має 200+ повинен готувати кредиторські вимоги. Місяць від дня публікації. Надії отримати якусь дещицю з 200+ є...не зараз...на протязі років.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.