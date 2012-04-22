RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1582158315841585

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 477
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
122
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 477
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 11:31

  IMPRINTER написав:19.12.2018

прес-реліз


Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення від 18 грудня 2018 року № 849-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "ВТБ БАНК".

Нагадаємо, відповідно до вимог статті 76 Закону України "Про банки і банківську діяльність" АТ "ВТБ БАНК" " було віднесено до категорії неплатоспроможних 27 листопада 2018 року.

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838

Коли в Альфу за погорільцем йти?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26948
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1366 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 11:37

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

из этого следует что Тигипко и Фонд не договорились?
mfn9
 
Повідомлень: 96
З нами з: 23.11.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 11:44

  mfn9 написав:из этого следует что Тигипко и Фонд не договорились?

Все скінчилось...вперше банк з іноземним капіталом в Україні переходить в стадію ліквідації.
Хто має 200+ повинен готувати кредиторські вимоги. Місяць від дня публікації.
Надії отримати якусь дещицю з 200+ є...не зараз...на протязі років.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26948
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1366 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 11:48

  IMPRINTER написав:19.12.2018

прес-реліз


Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення від 18 грудня 2018 року № 849-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "ВТБ БАНК".

Нагадаємо, відповідно до вимог статті 76 Закону України "Про банки і банківську діяльність" АТ "ВТБ БАНК" " було віднесено до категорії неплатоспроможних 27 листопада 2018 року.

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838

Аминь.За работу,товарищи!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2019
З нами з: 03.12.14
Подякував: 195 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1582158315841585
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: dirgen, mfn9, zoawlhxc і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4829, 4830, 4831
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 16:06
48301 24531970
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 гру, 2018 22:09
diplomnet
Банк Траст - БАНКРОТ? 1 ... 1110, 1111, 1112
Модератор » Нед 22 кві, 2012 17:57
11115 1260752
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 гру, 2018 12:38
Квесторе_поверніться
Хрещатик Банк - БАНКРОТ 1 ... 821, 822, 823
Anonymous » Сер 08 гру, 2004 00:28
8220 1476448
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 гру, 2018 08:35
tk86

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.