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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1584158515861587>

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 477
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
122
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 477
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 12:31

Официально на страничке Фонда

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... tora-banku
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 12:35

  AlexSV написав:http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/234-at-vtb-bank/40985-rozpochato-likvidatsiyu-at-vtb-bank-ta-delehovano-povnovazhennya-likvidatora-banku

АТ «ВТБ БАНК»: 0 (800) 50-77-60 при ликвидации атавизм
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 12:38

  AlexSV написав:http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/234-at-vtb-bank/40985-rozpochato-likvidatsiyu-at-vtb-bank-ta-delehovano-povnovazhennya-likvidatora-banku

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Doubting Thomas
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 12:41

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

что за карта у Альфы за которую топят?
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 12:44

ivanbotanloh та сайт Аллы в помощь.Пакеты физрылам :arrow: тарифы.Слово Фонд найдется ну можно и пенсия-одинаково там
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 12:47

  ivanbotanloh написав:что за карта у Альфы за которую топят?

https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_comfort-05.11.18.pdf
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 12:50

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

нашел типа, и что там такого МЕГА КРУТОГО и ВЫГОДНОГО по этой ссылке?
https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_comfort-05.11.18.pdf
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 12:51

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

а не проще закинуть на гривнедепо 3 мес под 16,5 % ?
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 12:55

  Doubting Thomas написав:
  AlexSV написав:http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/234-at-vtb-bank/40985-rozpochato-likvidatsiyu-at-vtb-bank-ta-delehovano-povnovazhennya-likvidatora-banku

Заболотная Юлия Юрьевна уже наработалась и нуждается в заслуженном отдыхе. В игру вступает Шевченко Александр Владимирович :mrgreen:

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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 13:01

  ivanbotanloh написав:а не проще закинуть на гривнедепо 3 мес под 16,5 % ?

правильно! закидывайте!так действительно проще.

  ivanbotanloh написав:нашел типа, и что там такого МЕГА КРУТОГО и ВЫГОДНОГО по этой ссылке?
https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_comfort-05.11.18.pdf

там ничего нет выгодного,оно Вам не надо.

и так хана на ветки Аллы
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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