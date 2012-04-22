|
|
|
ВТБ Банк БАНКРУТ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 19 гру, 2018 12:31
-
AlexSV
-
-
- Повідомлень: 1205
- З нами з: 11.02.09
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 138 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 гру, 2018 12:35
AlexSV написав:
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/234-at-vtb-bank/40985-rozpochato-likvidatsiyu-at-vtb-bank-ta-delehovano-povnovazhennya-likvidatora-banku
АТ «ВТБ БАНК»: 0 (800) 50-77-60 при ликвидации атавизм
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 2025
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 196 раз.
- Подякували: 241 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 19 гру, 2018 12:38
AlexSV написав:
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/234-at-vtb-bank/40985-rozpochato-likvidatsiyu-at-vtb-bank-ta-delehovano-povnovazhennya-likvidatora-banku
Заболотная Юлия Юрьевна уже наработалась и нуждается в заслуженном отдыхе. В игру вступает Шевченко Александр Владимирович
-
Doubting Thomas
-
-
- Повідомлень: 178
- З нами з: 27.11.12
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 гру, 2018 12:41
что за карта у Альфы за которую топят?
-
ivanbotanloh
-
-
- Повідомлень: 47
- З нами з: 07.12.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 гру, 2018 12:44
ivanbotanloh
та сайт Аллы в помощь.Пакеты физрылам
тарифы.Слово Фонд найдется ну можно и пенсия-одинаково там
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 2025
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 196 раз.
- Подякували: 241 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 19 гру, 2018 12:47
https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_comfort-05.11.18.pdf
ivanbotanloh написав:
что за карта у Альфы за которую топят?
Безлимитное снятие. СЭп бесплатный. СМС бесплатно. % на остаток. Кэшбек до 20% https://cashuclub.com.ua/
-
lel
-
-
- Повідомлень: 1868
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 856 раз.
- Подякували: 201 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 гру, 2018 12:50
нашел типа, и что там такого МЕГА КРУТОГО и ВЫГОДНОГО по этой ссылке?https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_comfort-05.11.18.pdf
-
ivanbotanloh
-
-
- Повідомлень: 47
- З нами з: 07.12.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 гру, 2018 12:51
а не проще закинуть на гривнедепо 3 мес под 16,5 % ?
-
ivanbotanloh
-
-
- Повідомлень: 47
- З нами з: 07.12.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 гру, 2018 12:55
Doubting Thomas написав: AlexSV написав:
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/234-at-vtb-bank/40985-rozpochato-likvidatsiyu-at-vtb-bank-ta-delehovano-povnovazhennya-likvidatora-banku
Заболотная Юлия Юрьевна уже наработалась и нуждается в заслуженном отдыхе. В игру вступает Шевченко Александр Владимирович
Опытный член организации вор ушилина
Форум
Родовод
артем
Актив
-
demichh
-
-
- Повідомлень: 1902
- З нами з: 09.12.10
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 93 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 гру, 2018 13:01
ivanbotanloh написав:
а не проще закинуть на гривнедепо 3 мес под 16,5 % ?
правильно! закидывайте!так действительно проще.
там ничего нет выгодного,оно Вам не надо.
и так хана на ветки Аллы
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 2025
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 196 раз.
- Подякували: 241 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|48301
|24532011
|
|
|11115
|1260764
|
|
|8220
|1476459
|
Нед 09 гру, 2018 08:35
tk86
|