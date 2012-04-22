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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 19 гру, 2018 13:06
в банкоматах бесплатное снятие 30к в месяц
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J
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Додано: Сер 19 гру, 2018 13:09
Мизантрóп написав: ivanbotanloh написав:
а не проще закинуть на гривнедепо 3 мес под 16,5 % ?
правильно! закидывайте!так действительно проще.
там ничего нет выгодного,оно Вам не надо.
и так хана на ветки Аллы
Посмотрел тарифы. И что именно там выгодно?
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LuckyG
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Додано: Сер 19 гру, 2018 13:09
Мда, ну значит не подтвердилась история с Тигипко, к счастью, или уже, к сожалению, для кого-то. Интересно, ВТБ Россия будет подавать кредиторские требования к ликвидатору по внктригрупповому кредиту.
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Andreww
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Додано: Сер 19 гру, 2018 13:10
карта Альфы интересна лишь тем у кого до 1-2 кило баксов было на ВТБ, а если больше то смысл есть только в обычном депо 3-6мес. А мелочь до 50к грн можно и на карту Альфы и кому надо кешбек.
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ivanbotanloh
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Додано: Сер 19 гру, 2018 13:15
ivanbotanloh написав:
карта Альфы интересна лишь тем у кого до 1-2 кило баксов было на ВТБ, а если больше то смысл есть только в обычном депо 3-6мес. А мелочь до 50к грн можно и на карту Альфы и кому надо кешбек.
Так почему именно в Альфу-то? Меня вполне устроит Приват например
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LuckyG
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Додано: Сер 19 гру, 2018 13:36
LuckyG написав: ivanbotanloh написав:
карта Альфы интересна лишь тем у кого до 1-2 кило баксов было на ВТБ, а если больше то смысл есть только в обычном депо 3-6мес. А мелочь до 50к грн можно и на карту Альфы и кому надо кешбек.
Так почему именно в Альфу-то? Меня вполне устроит Приват например. Альфа-это следующий банк,который будет иметь неприятности,не удивлюсь этому так точно.
В Укргазе сейчас 17% от 100к дают. Банк такой же государственный как и Приват.
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vitaliian
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Нед 09 гру, 2018 08:35
tk86
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