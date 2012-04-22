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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1584158515861587

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 477
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
122
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 477
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 13:06

  lel написав:
  ivanbotanloh написав:что за карта у Альфы за которую топят?

https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_comfort-05.11.18.pdf
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 13:09

  Мизантрóп написав:
  ivanbotanloh написав:а не проще закинуть на гривнедепо 3 мес под 16,5 % ?

правильно! закидывайте!так действительно проще.

  ivanbotanloh написав:нашел типа, и что там такого МЕГА КРУТОГО и ВЫГОДНОГО по этой ссылке?
https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_comfort-05.11.18.pdf

там ничего нет выгодного,оно Вам не надо.

и так хана на ветки Аллы

Посмотрел тарифы. И что именно там выгодно?
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 13:09

Мда, ну значит не подтвердилась история с Тигипко, к счастью, или уже, к сожалению, для кого-то. Интересно, ВТБ Россия будет подавать кредиторские требования к ликвидатору по внктригрупповому кредиту.
Andreww
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 13:10

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

карта Альфы интересна лишь тем у кого до 1-2 кило баксов было на ВТБ, а если больше то смысл есть только в обычном депо 3-6мес. А мелочь до 50к грн можно и на карту Альфы и кому надо кешбек.
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 13:15

  ivanbotanloh написав:карта Альфы интересна лишь тем у кого до 1-2 кило баксов было на ВТБ, а если больше то смысл есть только в обычном депо 3-6мес. А мелочь до 50к грн можно и на карту Альфы и кому надо кешбек.

Так почему именно в Альфу-то? Меня вполне устроит Приват например. Альфа-это следующий банк,который будет иметь неприятности,не удивлюсь этому так точно.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 13:36

  LuckyG написав:
  ivanbotanloh написав:карта Альфы интересна лишь тем у кого до 1-2 кило баксов было на ВТБ, а если больше то смысл есть только в обычном депо 3-6мес. А мелочь до 50к грн можно и на карту Альфы и кому надо кешбек.

Так почему именно в Альфу-то? Меня вполне устроит Приват например. Альфа-это следующий банк,который будет иметь неприятности,не удивлюсь этому так точно.


в укргазе 17% от 100к дают.
vitaliian
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