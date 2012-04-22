Stringer написав:
Подать то он может и подаст, только это аж 7 очередь... от мертвого осла уши
думаем пока в 9-ю или 10-ю очереди их внести
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 19 гру, 2018 13:48
думаем пока в 9-ю или 10-ю очереди их внести
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 19 гру, 2018 14:02
Поздно уже выписки получать. В отделениях изъяли все печати при введении ВА.
Т.е. бумажку они распечатать могут, но никаких печатей банка на ней не будет.
Так сказали в отделении.
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 19 гру, 2018 14:05
Кредиторские подавать после публикации в голосе Украины или можно уже? Кто знает
Додано: Сер 19 гру, 2018 14:09
abc111
Заяви приймаються упродовж 30 днів з дня опублікування Фондом відомостей про ліквідацію банку в газеті «Голос України» або «Урядовий кур’єр».
Додано: Сер 19 гру, 2018 14:12
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
по закону обязаны через 20 раб дней, там сумма на выплаты смешная для фонда, это не Дельта вам, те кто не разбивали причем тут?
Додано: Сер 19 гру, 2018 14:36
Никчемность
Никчемность можно применить, точнее временно заблокировать, если договора заключалились, пополнялись или дробились после даты признания банка проблемным, т.е. после 13 ноября, но после этой даты сам банк не давал ничего дробить, даже через кассу живыми деньгами, остается, что теоретически могут временно заблокировать те договора, которые заключались/пополнялись после 13 ноября, но я все же надеюсь, что такого не будет...Еще могут временно блокануть карточные счета (см. ветку Богуслава)
Додано: Сер 19 гру, 2018 14:40
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
та фонду это 300 лет не надо, это не Дельта и не Михайловский, где было куча прецендентов и поводов, тут сумма до 1 ярда бумаги, им надо быстрее отстреляться и заниматься дерибаном активов ВТБ, там суммы намного больше чем эти жалкие 900 лямов для погорельцев.
Додано: Сер 19 гру, 2018 14:49
посчитал счета всех депо,текущих,процентных и ФОПов также сколько разом? или первой писульке Юльки отстраненной вера?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 19 гру, 2018 14:50
И через семь дней после принятия решения о ликвидации.
Но тут столько выходных дней НБУ нарисовал аж до 8 января, что вряд ли выплаты начнутся до Нового года.
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 19 гру, 2018 14:51
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
как раз и осталось 7 дней до 26.12
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