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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1586158715881589>

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 477
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
122
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 477
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 13:48

  Stringer написав:
  Andreww написав:Мда, ну значит не подтвердилась история с Тигипко, к счастью, или уже, к сожалению, для кого-то. Интересно, ВТБ Россия будет подавать кредиторские требования к ликвидатору по внктригрупповому кредиту.

Подать то он может и подаст, только это аж 7 очередь... от мертвого осла уши :mrgreen:

думаем пока в 9-ю или 10-ю очереди их внести :wink:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 14:02

  Квесторе_поверніться написав:
  ivanbotanloh написав:а кто то ходил в отделения втб?что то слышно о покупке ВТБ и выплатам или глухо ?

Усі Кияни, Дніпряни і Харківяни мали б піти і виписки з рахунків отримати.
Мало що, якщо Фонд буде нікчемити, тоді шлях до Суду.

Поздно уже выписки получать. В отделениях изъяли все печати при введении ВА.
Т.е. бумажку они распечатать могут, но никаких печатей банка на ней не будет.
Так сказали в отделении.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 14:05

Кредиторские подавать после публикации в голосе Украины или можно уже? Кто знает
abc111
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 14:09

abc111

Заяви приймаються упродовж 30 днів з дня опублікування Фондом відомостей про ліквідацію банку в газеті «Голос України» або «Урядовий кур’єр».

http://www.fg.gov.ua/dlia-kredytoriv-bankiv
orhidf
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 14:12

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

по закону обязаны через 20 раб дней, там сумма на выплаты смешная для фонда, это не Дельта вам, те кто не разбивали причем тут?
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 14:36

Никчемность

Никчемность можно применить, точнее временно заблокировать, если договора заключалились, пополнялись или дробились после даты признания банка проблемным, т.е. после 13 ноября, но после этой даты сам банк не давал ничего дробить, даже через кассу живыми деньгами, остается, что теоретически могут временно заблокировать те договора, которые заключались/пополнялись после 13 ноября, но я все же надеюсь, что такого не будет...Еще могут временно блокануть карточные счета (см. ветку Богуслава)
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 14:40

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

та фонду это 300 лет не надо, это не Дельта и не Михайловский, где было куча прецендентов и поводов, тут сумма до 1 ярда бумаги, им надо быстрее отстреляться и заниматься дерибаном активов ВТБ, там суммы намного больше чем эти жалкие 900 лямов для погорельцев.
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 14:49

  ivanbotanloh написав:по закону обязаны через 20 раб дней, там сумма на выплаты смешная для фонда, это не Дельта вам, те кто не разбивали причем тут?

посчитал счета всех депо,текущих,процентных и ФОПов также :?: сколько разом? или первой писульке Юльки отстраненной вера?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 14:50

  ivanbotanloh написав:по закону обязаны через 20 раб дней

И через семь дней после принятия решения о ликвидации.
Но тут столько выходных дней НБУ нарисовал аж до 8 января, что вряд ли выплаты начнутся до Нового года.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 14:51

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

как раз и осталось 7 дней до 26.12
ivanbotanloh
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