Надейся и жди©
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 19 гру, 2018 15:15
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Сер 19 гру, 2018 15:19, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 19 гру, 2018 15:18
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
ну если после НГ то до 10 января начать должны, а в чем противоречие, после ввода ВА по закону 20 раб дней, если посчитать то выйдет 25-26 декабря.А причем тут 7 дн со дня ликвидации?противоречиво
Додано: Сер 19 гру, 2018 15:18
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
можем ждать зеленый под НГ по 27.50?
Додано: Сер 19 гру, 2018 15:19
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 19 гру, 2018 15:26
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
на фоне транша МВФ и нулевой деловой активности до 15 января думаю просядем до 27.50 на изи
Додано: Сер 19 гру, 2018 15:49
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Доброго дня!
Сьогодні розпочалась ліквідація неплатоспроможного АТ «ВТБ Банк», в найближчий час Фонд оголосить про виплату гарантованих сум відшкодування. Это ответ в фб от Фонда.Плюс написали что независимо от срока окончания вкладов.Значит начнут выплаты ВСЕМ, не играет роли действующий депозит или уже закончился.
Так, в найближчий час повинно з’явитися повідомлення.
Додано: Сер 19 гру, 2018 15:56
Дамы и господа
Напомните пожалуйста самый актуальный список банков агентов
Благодарю
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Сер 19 гру, 2018 15:59
На россии
У ВТБ очередной сбой в работе интернет-банка. Предыдущий был 10 декабря. В этот период клиенты получают зарплату.
Тоже никак не перейдут на "новый процессинг"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 19 гру, 2018 16:45
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