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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1586158715881589

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 477
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
122
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 477
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 15:15

  ivanbotanloh написав:как раз и осталось 7 дней до 26.12


Надейся и жди©
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Сер 19 гру, 2018 15:19, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 15:18

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

ну если после НГ то до 10 января начать должны, а в чем противоречие, после ввода ВА по закону 20 раб дней, если посчитать то выйдет 25-26 декабря.А причем тут 7 дн со дня ликвидации?противоречиво
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 15:18

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

можем ждать зеленый под НГ по 27.50?
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 15:19

  ivanbotanloh написав:можем ждать зеленый под НГ по 27.50?

па 8
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 15:26

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

на фоне транша МВФ и нулевой деловой активности до 15 января думаю просядем до 27.50 на изи
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 15:49

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Доброго дня!
Сьогодні розпочалась ліквідація неплатоспроможного АТ «ВТБ Банк», в найближчий час Фонд оголосить про виплату гарантованих сум відшкодування. Это ответ в фб от Фонда.Плюс написали что независимо от срока окончания вкладов.Значит начнут выплаты ВСЕМ, не играет роли действующий депозит или уже закончился.

Так, в найближчий час повинно з’явитися повідомлення.
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 15:56

Дамы и господа
Напомните пожалуйста самый актуальный список банков агентов
Благодарю
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 15:59

На россии

У ВТБ очередной сбой в работе интернет-банка. Предыдущий был 10 декабря. В этот период клиенты получают зарплату.
https://t.me/banksta/3413

Тоже никак не перейдут на "новый процессинг" :D
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:45

  Мизантрóп написав:
  ivanbotanloh написав:можем ждать зеленый под НГ по 27.50?

па 8

Ну сёдни ОТП 27.80, серый рынок светят 27.84, будем надеяться.
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