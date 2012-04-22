угомонись уже.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 19 гру, 2018 17:17
Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал "Форбс" и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда пиZдуйте на работу!
Додано: Сер 19 гру, 2018 19:37
РОЗПОЧАТО ЛІКВІДАЦІЮ АТ «ВТБ БАНК» строком на два роки з 19 грудня 2018 року до 18 грудня 2020 року включно
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 19 гру, 2018 19:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 19 гру, 2018 19:38
Перелік відібраних банків-агентів Фонду гарантування вкладів, підключених до Автоматизованої системи виплат:
- АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
- ПАТ «Ідея Банк»
- АТ «ПРАВЕКС БАНК»
- АТ «АЛЬФА-БАНК»
- ПАТ «КРЕДОБАНК»
- АБ «УКРГАЗБАНК»
- ПАТ «ПУМБ»
- АТ «ТАСКОМБАНК»
- Акціонерний банк «Південний»
- ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»
- ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Сер 19 гру, 2018 19:45
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Сер 19 гру, 2018 19:47
Не имеет значения. Нужно подавать в срок.
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