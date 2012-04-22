ivanbotanloh написав:Доброго дня! Сьогодні розпочалась ліквідація неплатоспроможного АТ «ВТБ Банк», в найближчий час Фонд оголосить про виплату гарантованих сум відшкодування. Это ответ в фб от Фонда.Плюс написали что независимо от срока окончания вкладов.Значит начнут выплаты ВСЕМ, не играет роли действующий депозит или уже закончился.
Так, в найближчий час повинно з’явитися повідомлення.
РОЗПОЧАТО ЛІКВІДАЦІЮ АТ «ВТБ БАНК» строком на два роки з 19 грудня 2018 року до 18 грудня 2020 року включно
Перелік відібраних банків-агентів Фонду гарантування вкладів, підключених до Автоматизованої системи виплат: - АТ КБ «ПРИВАТБАНК» - ПАТ «Ідея Банк» - АТ «ПРАВЕКС БАНК» - АТ «АЛЬФА-БАНК» - ПАТ «КРЕДОБАНК» - АБ «УКРГАЗБАНК» - ПАТ «ПУМБ» - АТ «ТАСКОМБАНК» - Акціонерний банк «Південний» - ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» - ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer