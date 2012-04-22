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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1587158815891590

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 17:17

  Мизантрóп написав:па 8


угомонись уже.
Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал "Форбс" и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда пиZдуйте на работу!
проффесор
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 19:37

  ivanbotanloh написав:Доброго дня!
Сьогодні розпочалась ліквідація неплатоспроможного АТ «ВТБ Банк», в найближчий час Фонд оголосить про виплату гарантованих сум відшкодування. Это ответ в фб от Фонда.Плюс написали что независимо от срока окончания вкладов.Значит начнут выплаты ВСЕМ, не играет роли действующий депозит или уже закончился.

Так, в найближчий час повинно з’явитися повідомлення.


РОЗПОЧАТО ЛІКВІДАЦІЮ АТ «ВТБ БАНК» строком на два роки з 19 грудня 2018 року до 18 грудня 2020 року включно

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/234-at-vtb-bank/40985-rozpochato-likvidatsiyu-at-vtb-bank-ta-delehovano-povnovazhennya-likvidatora-banku
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 19 гру, 2018 19:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 19:38

Перелік відібраних банків-агентів Фонду гарантування вкладів, підключених до Автоматизованої системи виплат:
- АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
- ПАТ «Ідея Банк»
- АТ «ПРАВЕКС БАНК»
- АТ «АЛЬФА-БАНК»
- ПАТ «КРЕДОБАНК»
- АБ «УКРГАЗБАНК»
- ПАТ «ПУМБ»
- АТ «ТАСКОМБАНК»
- Акціонерний банк «Південний»
- ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»
- ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 19:45

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... o1-3878929
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 19:47

  somalibank написав:Кто опытный, требования кредитора подавать до получения 200 или после получения ? Если подать до получения 200 не будет никаких сюрпризов ? Копейки но все равно, а вдруг.

Не имеет значения. Нужно подавать в срок.
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pepe
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 21:34

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

И что нужно делать? Звонить, идти в какой-либо из вышеперечисленных банков?
hhaqualung4_hh
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 21:44

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Подскажите, а как онлайн можно получить выплаты через Приват24?
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 22:48

  varlo написав:https://ubr.ua/finances/banking-sector/fond_video1-3878929

Странно почему в статье упоминается только Диамант и Форум, а разве Юнисон Банк и ВБР вкладчикам 4й очереди не выплатили 100%? Они же вроде уже 7ю очередь выплачивают.
Andreww
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 23:01

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Да, но то были исключения из правил.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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