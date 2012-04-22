А "срок" это 30 дней со дня опубликования в УК И ГУ, так?
А "опубликование" это 7 рабочих дней начиная с сегодня, точнее уже вчера. Т.е. - 29го если 22е и 29е считать за рабочие дни или 3го если не считать.
Правильно? Нет?
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 20 гру, 2018 00:10
А "срок" это 30 дней со дня опубликования в УК И ГУ, так?
А "опубликование" это 7 рабочих дней начиная с сегодня, точнее уже вчера. Т.е. - 29го если 22е и 29е считать за рабочие дни или 3го если не считать.
Правильно? Нет?
Додано: Чет 20 гру, 2018 03:31
Выплаты по кредиторским требованиям никак не пересекаются с выплатами 200К - это две совершенно разные процедуры.
Получение 200К происходит в банках-агентах, а кредиторские требования предъявляются банку-банкроту.
Главное - соблюсти все правила подачи кредиторского требования:
1. Заяви приймаються упродовж 30 днів з дня опублікування Фондом відомостей про ліквідацію банку в газеті «Голос України» або «Урядовий кур’єр».
Если не уложитесь в срок, то всё пропало.
2. Правильно заполнить ЗРАЗОК ПИСЬМОВОЇ ЗАЯВИ КРЕДИТОРА
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 20 гру, 2018 04:24
Бывают случаи, когда фонд "не видит" вклад, хотя он был?
Что делать в таком случае, если на руках есть договор и квитанции, куда обращаться?
У матросов нет стоп-лоссов
Додано: Чет 20 гру, 2018 08:44
viewtopic.php?p=4513902#p4513902
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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