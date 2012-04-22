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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1588158915901591

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 00:10

  pepe написав:
  somalibank написав:Кто опытный, требования кредитора подавать до получения 200 или после получения ? Если подать до получения 200 не будет никаких сюрпризов ? Копейки но все равно, а вдруг.

Не имеет значения. Нужно подавать в срок.


А "срок" это 30 дней со дня опубликования в УК И ГУ, так?
А "опубликование" это 7 рабочих дней начиная с сегодня, точнее уже вчера. Т.е. - 29го если 22е и 29е считать за рабочие дни или 3го если не считать.

Правильно? Нет?
babolja620
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 03:31

  somalibank написав:Кто опытный, требования кредитора подавать до получения 200 или после получения ? Если подать до получения 200 не будет никаких сюрпризов ? Копейки но все равно, а вдруг.

Выплаты по кредиторским требованиям никак не пересекаются с выплатами 200К - это две совершенно разные процедуры.
Получение 200К происходит в банках-агентах, а кредиторские требования предъявляются банку-банкроту.
Главное - соблюсти все правила подачи кредиторского требования:
1. Заяви приймаються упродовж 30 днів з дня опублікування Фондом відомостей про ліквідацію банку в газеті «Голос України» або «Урядовий кур’єр».
Если не уложитесь в срок, то всё пропало.
2. Правильно заполнить ЗРАЗОК ПИСЬМОВОЇ ЗАЯВИ КРЕДИТОРА http://www.fg.gov.ua/images/docs/for-cr ... ditors.pdf
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 04:24

Бывают случаи, когда фонд "не видит" вклад, хотя он был?
Что делать в таком случае, если на руках есть договор и квитанции, куда обращаться?
У матросов нет стоп-лоссов
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 08:44

  silversplash написав:Подскажите, а как онлайн можно получить выплаты через Приват24?

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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 09:16

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

а у привата есть карты депозитные где выдача без комсы?
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 09:50

  ivanbotanloh написав:а у привата есть карты депозитные где выдача без комсы?

обычная кдв
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 10:56

  Andreww написав:
  varlo написав:https://ubr.ua/finances/banking-sector/fond_video1-3878929

Странно почему в статье упоминается только Диамант и Форум, а разве Юнисон Банк и ВБР вкладчикам 4й очереди не выплатили 100%? Они же вроде уже 7ю очередь выплачивают.

Они не были банкротами - их лицензии отозвали совсем по иным причинам
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 11:00

  hhaqualung4_hh написав:И что нужно делать? Звонить, идти в какой-либо из вышеперечисленных банков?


А где искать к какому банку тебя приписали? И когда это известно будет?


Для физиков 200- ждать инфу на сайте фонда про начало выплат, потом звонить на ГЛ выбранного ВАМИ банка (из списка банков-агентов) и договариваться о дате и отделении, где вам всё выплатят. С собой берите паспорт и код ИНН. Иногда требуется моб.телефон.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 20 гру, 2018 11:11, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 11:00

  Tegularius написав:Бывают случаи, когда фонд "не видит" вклад, хотя он был?
Что делать в таком случае, если на руках есть договор и квитанции, куда обращаться?

Бывает, когда, как примеру, грабителель типа уполномоченнного фондом, а потом и ликвидатор в актив банке шевченко никчемил договоры. Сначала официальное письмо ликвидатору, в случае отрицательного ответа - в суд
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 11:05

  Tegularius написав:Бывают случаи, когда фонд "не видит" вклад, хотя он был?
Что делать в таком случае, если на руках есть договор и квитанции, куда обращаться?

читайте на ветках банков-банкротов. Единичные случае есть, но статистики нету. Чаще банк агент навязывает вам кредитку, депозит, страховку или ещё что нибудь ненужное. Вежливо отказывайтесь, если будут угрожать комиссиями или вернуть деньги с задержкой - звоните на ГЛ фонда. Знакомому такой звонок очень помог, когда он получал деньги с Михайловского. Банк не хотел отдавать деньги в другой области (не по месту регистрации вкладчика). Вопрос решился за полчаса. Из банка сами позвонили с извинениями и предложили записаться на "ближайший понедельник".
vitaliian
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