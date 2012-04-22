А "срок" это 30 дней со дня опубликования в УК И ГУ, так?
А "опубликование" это 7 рабочих дней начиная с сегодня, точнее уже вчера. Т.е. - 29го если 22е и 29е считать за рабочие дни или 3го если не считать.
Правильно? Нет?
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 20 гру, 2018 00:10
А "срок" это 30 дней со дня опубликования в УК И ГУ, так?
А "опубликование" это 7 рабочих дней начиная с сегодня, точнее уже вчера. Т.е. - 29го если 22е и 29е считать за рабочие дни или 3го если не считать.
Правильно? Нет?
Додано: Чет 20 гру, 2018 03:31
Выплаты по кредиторским требованиям никак не пересекаются с выплатами 200К - это две совершенно разные процедуры.
Получение 200К происходит в банках-агентах, а кредиторские требования предъявляются банку-банкроту.
Главное - соблюсти все правила подачи кредиторского требования:
1. Заяви приймаються упродовж 30 днів з дня опублікування Фондом відомостей про ліквідацію банку в газеті «Голос України» або «Урядовий кур’єр».
Если не уложитесь в срок, то всё пропало.
2. Правильно заполнить ЗРАЗОК ПИСЬМОВОЇ ЗАЯВИ КРЕДИТОРА
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 20 гру, 2018 04:24
Бывают случаи, когда фонд "не видит" вклад, хотя он был?
Что делать в таком случае, если на руках есть договор и квитанции, куда обращаться?
У матросов нет стоп-лоссов
Додано: Чет 20 гру, 2018 08:44
viewtopic.php?p=4513902#p4513902
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Чет 20 гру, 2018 09:16
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
а у привата есть карты депозитные где выдача без комсы?
Додано: Чет 20 гру, 2018 09:50
Додано: Чет 20 гру, 2018 10:56
Они не были банкротами - их лицензии отозвали совсем по иным причинам
Додано: Чет 20 гру, 2018 11:00
Для физиков 200- ждать инфу на сайте фонда про начало выплат, потом звонить на ГЛ выбранного ВАМИ банка (из списка банков-агентов) и договариваться о дате и отделении, где вам всё выплатят. С собой берите паспорт и код ИНН. Иногда требуется моб.телефон.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 20 гру, 2018 11:11, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 20 гру, 2018 11:00
Бывает, когда, как примеру, грабителель типа уполномоченнного фондом, а потом и ликвидатор в актив банке шевченко никчемил договоры. Сначала официальное письмо ликвидатору, в случае отрицательного ответа - в суд
Додано: Чет 20 гру, 2018 11:05
читайте на ветках банков-банкротов. Единичные случае есть, но статистики нету. Чаще банк агент навязывает вам кредитку, депозит, страховку или ещё что нибудь ненужное. Вежливо отказывайтесь, если будут угрожать комиссиями или вернуть деньги с задержкой - звоните на ГЛ фонда. Знакомому такой звонок очень помог, когда он получал деньги с Михайловского. Банк не хотел отдавать деньги в другой области (не по месту регистрации вкладчика). Вопрос решился за полчаса. Из банка сами позвонили с извинениями и предложили записаться на "ближайший понедельник".
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