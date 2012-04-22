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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1590159115921593>

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 14:14

  lel написав:
  ivanbotanloh написав:что за карта у Альфы за которую топят?

https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_comfort-05.11.18.pdf
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Только нужно закрыть другой пакет в Алле если он имеется. А в нем может быть 2 или 3 карты, бесплатно.
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 15:38

кому все співпаде

Хтось чекає швидких виплат і щоб з низьким курсом зівпало... :arrow: Курс практично ніколи не залежав від кредитів МВФ, було навпаки сьогодні отримали кредит, а всі наступні дні бакс тільки ріс. А от від політики, політиків і їх заяв, бажань і дій таки так. До речі - шлюпки від пастора :shock: вже готові до прориву, от тільки секретні весла доробляють.
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 15:58

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

продление ВП не будет,поводов для роста курса нет сейчас, лишь временные спекуляции, скоро пощупаем 27.30-27.40
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 17:32

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

В четверг, 20 декабря, торги на межбанковском валютном рынке Украины закрылись долларом по 27,50-27,54 грн
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 17:34

  Ukrainian написав:Перелік відібраних банків-агентів Фонду гарантування вкладів, підключених до Автоматизованої системи виплат:
- АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
- ПАТ «Ідея Банк»
- АТ «ПРАВЕКС БАНК»
- АТ «АЛЬФА-БАНК»
- ПАТ «КРЕДОБАНК»
- АБ «УКРГАЗБАНК»
- ПАТ «ПУМБ»
- АТ «ТАСКОМБАНК»
- Акціонерний банк «Південний»
- ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»
- ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»

А куда делись Мега и ощад?
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 17:34

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  ivanbotanloh написав:скоро пощупаем 27.30-27.40
да вы оптимист , батенька !
думаю ниже 27,5 - не уронят .
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 17:46

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

завтра будут ронять ниже 27,50, впереди праздники, народ будет скидывать баксы на подарки и хавку, затяжные праздники на 2 недели.
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 18:02

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Кто в теме, объясните плиз блондинке правильно ли она понимает ситуацию:
есть 3 депо не дробленые, открывались в разное время и за долго до ноября. 2 депо до 200К и 1 больше.
Правильно ли я поняла, что 2 малых депо Фонд мне должен отдать полностью, а из большого только 200К? Ну и на остаток мне надо посылать заявление заказным письмом в течении 30 дней, так или я что то не поняла?
babolja620
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 18:59

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  ivanbotanloh написав:завтра будут ронять ниже 27,50
я о налич.валюте в обменках
Боня
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 19:17

  babolja620 написав:Кто в теме, объясните плиз блондинке правильно ли она понимает ситуацию:
есть 3 депо не дробленые, открывались в разное время и за долго до ноября. 2 депо до 200К и 1 больше.
Правильно ли я поняла, что 2 малых депо Фонд мне должен отдать полностью, а из большого только 200К? Ну и на остаток мне надо посылать заявление заказным письмом в течении 30 дней, так или я что то не поняла?

Если все 3 депо открыты на одно физлицо, то Фонд отдаст только 200 тысяч. И все.
nozorrog
 
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