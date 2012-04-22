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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 20 гру, 2018 14:14
Только нужно закрыть другой пакет в Алле если он имеется. А в нем может быть 2 или 3 карты, бесплатно.
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ruvex
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Додано: Чет 20 гру, 2018 15:38
Хтось чекає швидких виплат і щоб з низьким курсом зівпало...
Курс практично ніколи не залежав від кредитів МВФ, було навпаки сьогодні отримали кредит, а всі наступні дні бакс тільки ріс. А от від політики, політиків і їх заяв, бажань і дій таки так. До речі - шлюпки від пастора
вже готові до прориву, от тільки секретні весла доробляють.
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providnyk
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Додано: Чет 20 гру, 2018 15:58
продление ВП не будет,поводов для роста курса нет сейчас, лишь временные спекуляции, скоро пощупаем 27.30-27.40
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ivanbotanloh
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Додано: Чет 20 гру, 2018 17:32
В четверг, 20 декабря, торги на межбанковском валютном рынке Украины закрылись долларом по 27,50-27,54 грн
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ivanbotanloh
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Додано: Чет 20 гру, 2018 17:34
Ukrainian написав:
Перелік відібраних банків-агентів Фонду гарантування вкладів, підключених до Автоматизованої системи виплат:
- АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
- ПАТ «Ідея Банк»
- АТ «ПРАВЕКС БАНК»
- АТ «АЛЬФА-БАНК»
- ПАТ «КРЕДОБАНК»
- АБ «УКРГАЗБАНК»
- ПАТ «ПУМБ»
- АТ «ТАСКОМБАНК»
- Акціонерний банк «Південний»
- ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»
- ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»
А куда делись Мега и ощад?
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guntherhouse777
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Додано: Чет 20 гру, 2018 17:34
ivanbotanloh написав:
скоро пощупаем 27.30-27.40
да вы оптимист , батенька !
думаю ниже 27,5 - не уронят .
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Додано: Чет 20 гру, 2018 17:46
завтра будут ронять ниже 27,50, впереди праздники, народ будет скидывать баксы на подарки и хавку, затяжные праздники на 2 недели.
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ivanbotanloh
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Додано: Чет 20 гру, 2018 18:02
Кто в теме, объясните плиз блондинке правильно ли она понимает ситуацию:
есть 3 депо не дробленые, открывались в разное время и за долго до ноября. 2 депо до 200К и 1 больше.
Правильно ли я поняла, что 2 малых депо Фонд мне должен отдать полностью, а из большого только 200К? Ну и на остаток мне надо посылать заявление заказным письмом в течении 30 дней, так или я что то не поняла?
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babolja620
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Додано: Чет 20 гру, 2018 18:59
ivanbotanloh написав:
завтра будут ронять ниже 27,50
я о налич.валюте в обменках
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Боня
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Додано: Чет 20 гру, 2018 19:17
babolja620 написав:
Кто в теме, объясните плиз блондинке правильно ли она понимает ситуацию:
есть 3 депо не дробленые, открывались в разное время и за долго до ноября. 2 депо до 200К и 1 больше.
Правильно ли я поняла, что 2 малых депо Фонд мне должен отдать полностью, а из большого только 200К? Ну и на остаток мне надо посылать заявление заказным письмом в течении 30 дней, так или я что то не поняла?
Если все 3 депо открыты на одно физлицо, то Фонд отдаст только 200 тысяч. И все.
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nozorrog
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Нед 09 гру, 2018 08:35
tk86
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